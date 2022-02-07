Таблички с QR-кодами, ведущими к информации о времени ожидания автобусов, появились на московских остановках. В Зеленограде их пока нет, но обещают разместить в течение года. Как и табло с расписанием на всех остановках.

Чтобы узнать, когда придёт автобус, нужно навести камеру телефона на табличку на остановке и отсканировать QR-код. Если в телефоне установлено приложение «Московский транспорт», то прогноз сразу откроется в нем на нужной вкладке. Если его нет, то при сканировании откроется облегченная версия без скачивания или веб-версия.

В Москве такие таблички повесили на тысяче остановок, в Зеленограде их пока нет. «Планируем оборудовать все остановки до конца 2022 года», сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В 2020 году таблички с QR-кодами повесили на светофоры, чтобы сразу сообщать о каких-либо проблемах в их работе. Это оказалось востребованным, сообщил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык, — за год благодаря QR-кодам поступает несколько тысяч обращений. Поэтому опыт решили распространить на автобусы.

Сейчас, придя на остановку, можно отследить движение автобусов в разных мобильных приложениях или по уличным электронным табло. Но табло есть не на каждой остановке, а в прошлом году их стало еще меньше, потому что старые остановочные павильоны заменили на новые — а они не приспособлены для установки на них табло. Впрочем, возле них можно поставить пилоны — отдельные тумбы с расписанием. Завершить установку новых павильонов «Мосгортранс» планирует до конца этого года, а когда (и если) возле каждого поставят пилоны — пока неизвестно.

С помощью QR-кода пассажир получает ту же информацию о расписании, что транслируется на табло. «В режиме реального времени формируется прогноз прибытия для тысячи информационных табло и мобильных приложений „Московский транспорт“, Яндекс, Google, 2GIS. Есть, конечно, маршруты выходного дня или ночные, или, например, случилась нештатная ситуация в виде ДТП, то приложение покажет плановое расписание» , — поясняет Кизлык.