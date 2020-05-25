Таблички с QR-кодами навесили, в частности, на светофоры на Георгиевском проспекте и в Старокрюковском проезде. С их помощью можно сразу сообщить о неисправности светофора, а не звонить и не писать через департамент транспорта.

Каждый код привязан к конкретному светофору. При считывании кода камерой смартфона открывается форма обращения с местом расположения светофора. Остается только ввести сообщение и выбрать тип неисправности — например, неправильно переключаются фазы, перегорели лампы или повреждено оборудование. Можно приложить фото.

Это удобно. Раньше, чтобы отправить жалобу по поводу сломанного или неправильно работающего светофора, надо было звонить в колл-центр «Московский транспорт» по номеру 8 (495) 539-54-54 или короткому 3210, рассказывать о проблеме и объяснять местоположение светофора. Обращение через сайт департамента транспорта — ещё большая морока, надо выбирать нужное из многих предлагаемых вариантов в сфере организации дорожного движения, писать обращение, адрес.

Размещать таблички с QR-кодами Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал в Москве еще осенью прошлого года. «Жалуйтесь быстрее, жалуйтесь эффективнее», — написал ЦОДД в твиттере.

В iOS сканирование QR-кода встроено в раздел «Камера». На некоторых устройствах под управлением Android камера также умеет сканировать QR-коды или нужно установить специальное приложение (например, такая функция встроена в приложение «ВКонтакте»).