Для защиты от ночных гонщиков житель одного из домов на Центральном проспекте просит напротив корпуса 445 ограничить скорость до 50 км/ч и поставить камеры контроля скорости.
«На отрезке Центрального проспекта от автобусной остановки „Товары для дома“ до остановки „МИЭТ“ и на участке от остановки „Парк Победы“ до „Товары для дома“ имеется участок, на котором недобросовестные водители развивают максимальную скорость, превышая все допустимые правила. Особенно актуален данный вопрос в ночное время», — написал Роман Давыдов в префектуру.---
Камеры он просит поставить в трёх точках, отмеченных на карте и отмечает, что опоры для камеры уже есть. «При наличии камер спать будет гораздо спокойнее», — заключает Роман.
Камеры он просит поставить в трёх точках, отмеченных на карте и отмечает, что опоры для камеры уже есть. «При наличии камер спать будет гораздо спокойнее», — заключает Роман.
Шум от ночных гонщиков по Центральному проспекту и Савёлкинскому проезду — давняя проблема, с которой власти ничего не могут сделать.
«Отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — написал год назад мэр Собянин и предложил на порядок поднять штрафы для водителей за нарушение тишины по ночам. Но за год ситуация никак не изменилась.
Будет ли что-нибудь делать префектура и ЦОДД в рамках этих решений мэра, пока неизвестно.