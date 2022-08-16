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Ограничить скорость и поставить камеры на Центральном проспекте для защиты от ночных гонщиков 16.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Для защиты от ночных гонщиков житель одного из домов на Центральном проспекте просит напротив корпуса 445 ограничить скорость до 50 км/ч и поставить камеры контроля скорости.

«На отрезке Центрального проспекта от автобусной остановки „Товары для дома“ до остановки „МИЭТ“ и на участке от остановки „Парк Победы“ до „Товары для дома“ имеется участок, на котором недобросовестные водители развивают максимальную скорость, превышая все допустимые правила. Особенно актуален данный вопрос в ночное время», — написал Роман Давыдов в префектуру.---

Камеры он просит поставить в трёх точках, отмеченных на карте и отмечает, что опоры для камеры уже есть. «При наличии камер спать будет гораздо спокойнее», — заключает Роман.

Камеры он просит поставить в трёх точках, отмеченных на карте и отмечает, что опоры для камеры уже есть. «При наличии камер спать будет гораздо спокойнее», — заключает Роман.

Шум от ночных гонщиков по Центральному проспекту и Савёлкинскому проезду — давняя проблема, с которой власти ничего не могут сделать.

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«Отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — написал год назад мэр Собянин и предложил на порядок поднять штрафы для водителей за нарушение тишины по ночам. Но за год ситуация никак не изменилась.

Будет ли что-нибудь делать префектура и ЦОДД в рамках этих решений мэра, пока неизвестно.

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Нужно ли ограничить скорость до 50 кмч и поставить камеры в указанных точках?
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Нет, это не поможет
Нужно ограничить ещё сильней из-за нештрафуемого порога
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Метки:
центральный проспект, шум и закон о тишине, ограничение скорости
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