Для защиты от ночных гонщиков житель одного из домов на Центральном проспекте просит напротив корпуса 445 ограничить скорость до 50 км/ч и поставить камеры контроля скорости.

«На отрезке Центрального проспекта от автобусной остановки „Товары для дома“ до остановки „МИЭТ“ и на участке от остановки „Парк Победы“ до „Товары для дома“ имеется участок, на котором недобросовестные водители развивают максимальную скорость, превышая все допустимые правила. Особенно актуален данный вопрос в ночное время», — написал Роман Давыдов в префектуру.---

Камеры он просит поставить в трёх точках, отмеченных на карте и отмечает, что опоры для камеры уже есть. «При наличии камер спать будет гораздо спокойнее», — заключает Роман.