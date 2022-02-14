Навес на площадке для сбора мусора у корпуса 363 прогнулся под тяжестью выпавшего снега. Это типовая конструкция — возможно, похожая проблема есть и на других площадках.

В этот раз крыша хоть и прогнулась, но выдержала. А вот навесу над теннисными столами у корпуса 1201 в прошлом году не повезло — он просто переломился пополам. Тогда «Жилищник» обвинил «неустановленных детей-вандалов», которые якобы залезли на навес и обрушили его. Но через полгода «легенда» изменилась — в префектуре сообщили «Зеленоград.ру», что предположение о вандалах не подтвердилось, крыша упала из-за просадки опоры, которая в свою очередь произошла из-за «неравномерной деформации грунтов». Кого назначат виновным на этот раз, пока неизвестно.