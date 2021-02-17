Навес над теннисными столами во дворе 12 микрорайона рухнул из-за залезших наверх детей. Но это не точно 17.02.2021 ZELENOGRAD.RU

В конце января во дворе у корпуса 1201 переломился навес над теннисными столами: крыша сложилась внутрь. Судя по фото, кажется, что ошибочно спроектированная крыша просто не выдержала снега, но в префектуре и «Жилищнике» считают иначе.

Префектура на вопрос жителя об этом навесе сообщила, что крыша сломалась «в связи с вандальными действиями неустановленных лиц». А замдиректор «Жилищника» по благоустройству Алексей Лунев сообщил «Зеленоград.ру», что предположительная причина обрушения — дети, которые залезли на навес.

Он объяснил, что дело было так: дети встали в одном месте, нагрузка на крышу оказалась распределена неравномерно и она просела.

Навес уже демонтировали и планируют поставить заново в течение лета 2021 года. Точные сроки установят в ходе обсуждения программы благоустройства дворов на этот год. Будут ли при восстановлении навеса вносить изменения в конструкцию, чтобы она выдерживала больший вес, неизвестно.

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Метки:
микрорайон 12, вандализм, жилищник, благоустройство, лунев алексей геннадьевич
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