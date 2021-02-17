Префектура на вопрос жителя об этом навесе сообщила, что крыша сломалась «в связи с вандальными действиями неустановленных лиц». А замдиректор «Жилищника» по благоустройству Алексей Лунев сообщил «Зеленоград.ру», что предположительная причина обрушения — дети, которые залезли на навес.

Он объяснил, что дело было так: дети встали в одном месте, нагрузка на крышу оказалась распределена неравномерно и она просела.

Навес уже демонтировали и планируют поставить заново в течение лета 2021 года. Точные сроки установят в ходе обсуждения программы благоустройства дворов на этот год. Будут ли при восстановлении навеса вносить изменения в конструкцию, чтобы она выдерживала больший вес, неизвестно.