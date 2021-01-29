Во дворе у корпуса 1201 сломался навес над теннисными столами: крыша сложилась внутрь. Возможно, причина в тяжести снега на ней.
Сломанный навес 26 января
Сломанный навес 26 января
В «Жилищнике» не смогли оперативно рассказать о причинах поломки и сроках восстановления. Кто делал и согласовывал проект навеса, неизвестно. Редакция направит в учреждение соответствующий запрос. На момент публикации сломанный навес демонтировали.
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