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Дети оказались ни при чём. Префектура рассказала о настоящей причине рухнувшего в 12-м микрорайоне навеса 29.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Навес над теннисными столами во дворе у корпуса 1201 сломался в январе: крыша сложилась внутрь. Изначально в префектуре сказали, что в этом виноваты вандалы, а в «Жилищнике» причиной назвали детей, которые залезли на навес. Многие читатели «Зеленоград.ру» не поверили в эту версию: по их мнению, дело было в ошибке проектировщиков, которые не подумали про снег зимой.

Теперь официальная причина обрушения поменялась. Как сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, предположение о вандалах не подтвердилось, крыша упала из-за просадки опоры — а она произошла из-за «неравномерной деформации грунтов».

Иными словами, земля, куда были вкопаны опоры крыши, просела, и нагрузка стала распределяться неправильно. Налипший на крышу снег усилил нагрузку на центр, и навес сломался.

Изначально навес обещали восстановить летом 2021 года, но сейчас планы изменились. В префектуре сообщили, что установку крыши предусмотрят, когда будут планировать благоустройство дворов у корпусов 1201—1202—1203. Снеговую нагрузку в этот раз намерены предусмотреть: возможно, новая крыша станет скатной.

В целом не очень понятно, как проседание грунтов можно было спутать с вандальными действиями. И почему в 2019 году эту крышу сделали плоской: большинство подобных навесов в городе скатные.

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Метки:
микрорайон 12, благоустройство, вандализм, жилищник
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 17:18
В целом не очень понятно, как проседание грунтов можно было спутать с вандальными действиями.
Не было там ни того ни другого, просто нужна версия форс-мажор которая всё объяснит, но не придётся ни кого наказывать (точнее конечного исполнителя вероятно уже наказали рублём/увольнением и теперь надо просто прикрыть лицо чиновника, что бы совсем уж халатно не выглядело).
Интересно сколько стоило сие чудо по отчётным бумагам?

На снег списывать можно, но не красиво (наверху могут не одобрить такую явную лапшу), т.к. ну просто не возможно не знать очевидного, что в Москве бывает снег. Так что версия про просевший грунт идеальна, т.к. всё равно копать в глубь этого вопроса не будут...
почему в 2019 году эту крышу сделали плоской
Да тут как раз всё просто, сказали сварить быстро и просто, прикинули что металл материал жёсткий и ему всё не почём, не будь снега прокатило бы на годик другой, а потом можно было бы списать на износ конструкции, демонтировать и больше к вопросу не возвращаться до очередного благоустройства с выделением денег.
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