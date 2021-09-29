Теперь официальная причина обрушения поменялась. Как сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, предположение о вандалах не подтвердилось, крыша упала из-за просадки опоры — а она произошла из-за «неравномерной деформации грунтов».

Иными словами, земля, куда были вкопаны опоры крыши, просела, и нагрузка стала распределяться неправильно. Налипший на крышу снег усилил нагрузку на центр, и навес сломался.

Изначально навес обещали восстановить летом 2021 года, но сейчас планы изменились. В префектуре сообщили, что установку крыши предусмотрят, когда будут планировать благоустройство дворов у корпусов 1201—1202—1203. Снеговую нагрузку в этот раз намерены предусмотреть: возможно, новая крыша станет скатной.