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На строительство трёх новых церквей в Зеленограде нужен миллиард рублей. Что сейчас происходит на стройплощадках 08.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Три храмовых комплекса на 500 человек каждый строят в 10, 16 и 17 микрорайонах. Строят на пожертвования — деньги от частных лиц и организаций. Суммарная смета трёх объектов — миллиард рублей, но собрано совсем немного. Рассказываем, что сейчас происходит на стройплощадках и как помочь строительству.

10-й микрорайон

Храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» строят на Филаретовской улице рядом с Филаретовским храмом, Школьным озером и лесом. Пока здесь прокладывают теплотрассу, после завершения этих работ (по планам, в мае) начнутся основные работы. Стоимость строительства нулевого цикла — около 87 миллионов рублей, в целом храмового комплекса — 300 миллионов. Пока собрано около 9 миллионов. «Ищем инвестора», сказали в храме.

Общая площадь будущего здания — 3,2 тысячи метров. Архитектурное решение — храм в византийском стиле. Построят храм, колокольню и трехэтажный дом причта. Анонсируется и открытие духовно-просветительского центра. Высота будущего храма — 34 кв.метра. Возле него устроят парковку на 30 машин (со стороны Филаретовской улицы). Для строительства потребуется вырубка деревьев с последующей компенсацией — надо посадить деревья в лесопарке взамен утраченных. Возле храма устроят газоны и цветники.

Для желающих помочь — как сделать пожертвование.

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17-й микрорайон

Храм в честь Георгия Победоносца строят рядом с Георгиевским шоссе. Позади будущего храма расположен хоспис, с другой стороны — гипермаркет «Зельгрос». С юга находятся частные дома.

Работы начались осенью, достроить планируют в следующем году. Сейчас стройка на нулевом цикле, делается цокольный этаж. Смета всего строительства — 250 миллионов рублей, а на завершение нулевого цикла нужно 9 миллионов. «Все, что собрали, уже потратили, поступающими суммами оплачиваются текущие расходы строительства, — рассказали „Зеленоград.ру“ в храме. — Желающие поучаствовать в строительстве могут оплатить счета за арматуру, бетон, утеплитель, гидроизоляцию или работы бригад».

По проекту, построят храм с подвалом и колокольней-звонницей, а также трехэтажный приходской дом. Храм решен в традициях псковской архитектуры XV-XVI веков. Колокольня и приходской дом «поддерживают стилистику храма, включая элементы модерна», говорится в описании проекта. Возле храма устроят парковку на 12 машин.

Высота будущего храма — около 40 метров, общая площадь — 2,6 тысяч квадратных метров. Входы в храм и въезды на его территорию устроят со стороны Георгиевского проспекта и дороги вокруг 17-го микрорайона. Вокруг культового здания устроят пожарный проезд, который одновременно станет круговым обходом для крестного хода во время церковных праздников. Территорию возле храма благоустроят, замостят брусчаткой, посадят деревья и разобьют газоны. «Существующие зеленые насаждения по возможности сохранены», отмечается в проекте.

Для желающих помочь — как сделать пожертвование.

16-й микрорайон

Храм в честь Архистратига Михаила строится на Панфиловском проспекте возле деревянного храма Сергия Радонежского и бульвара. Здесь прокладывают теплотрассу, затем начнут собственно стройку.

На нулевой цикл работ требуется по смете 42 миллиона рублей, на всё строительство — 450 миллионов. Сейчас собрано чуть больше 3-х миллионов.

У этого проекта длинная история. Десять лет назад здесь планировали построить грандиозный храм на четыре тысячи прихожан. Тогда строительство обещали финансировать инвестором группа компаний «Сапсан» и благотворительный фонд «Иваново дело». Участок долго стоял пустым. В 2016 году освятили закладной камень в основание здания. В 2019-м инвестор отказался от своих планов. После этого проект попал в программу строительства православных храмов в Москве. За это время благоустроили примыкающий к храмовой территории бульвар и сделали его площадкой городских фестивалей.

По новому проекту, здесь построят храм с подвальной частью, колокольню, дом причта. Храм и приходской дом — с элементами модерна начала XX века. Общая площадь комплекса — 3 тыс. кв. м, высота — 43 метра. Возле храма будет парковка на 12 машин.

В процессе создания проектов унифицировали по требованию нормативов вместимость храмов. Например, в 17-м микрорайоне планировали построить культовое здание, вмещающее 700 человек одновременно, теперь она уменьшилась до 500. Это проектные расчеты, пояснили в храме, — два человека на квадратный метр. Фактически же может поместиться и больше.

Для желающих помочь — как сделать пожертвование.

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Предыстория

Программу строительства православных храмов в Москве и Зеленограде РПЦ вместе с мэрией запустили 11 лет назад. Тогда их называли модульными или быстровозводимыми, но со временем отказались от этого определения. Планировали построить пять храмов: на улице Александровка напротив 14-го микрорайона, в будущем 21-м (между Кутузово и тогда еще будущим 23-м), на Филаретовской улице в 10-м, возле пруда Быково болото в 1-м и рядом с МИЭТом и городским прудом. От строительства двух последних отказались по итогам публичных слушаний — большинство участников высказалось против. Вместо них подобрали новый участок в 17-м микрорайоне.

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Метки:
микрорайон 16, микрорайон 10, храмы и церкви, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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Обсуждение
Андрей А
4 часа назад
Чиновники все строят и строят храмы на деньги "частных лиц и организаций". А детская больница строится с 2011 года и никак не построится.
Надежда Тасканова
3 часа назад
Очень хотелось бы увидеть Сообщения о строящихся предприятиях с рабочими местами для зеленоградцев. Есть ли необходимость в таком количестве церквей?
Хрюря Пампукская
2 часа назад
1. Почему РПЦ побирается на строительство СВОИХ храмов? Пора бы перестать позориться, уж не бедные.
2. На кой черт все это Зеленограду? Ни производства, ни рабочих мест, ни городской эстетики.
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