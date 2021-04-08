Три храмовых комплекса на 500 человек каждый строят в 10, 16 и 17 микрорайонах. Строят на пожертвования — деньги от частных лиц и организаций. Суммарная смета трёх объектов — миллиард рублей, но собрано совсем немного. Рассказываем, что сейчас происходит на стройплощадках и как помочь строительству.
Храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» строят на Филаретовской улице рядом с Филаретовским храмом, Школьным озером и лесом. Пока здесь прокладывают теплотрассу, после завершения этих работ (по планам, в мае) начнутся основные работы. Стоимость строительства нулевого цикла — около 87 миллионов рублей, в целом храмового комплекса — 300 миллионов. Пока собрано около 9 миллионов. «Ищем инвестора», сказали в храме.
Общая площадь будущего здания — 3,2 тысячи метров. Архитектурное решение — храм в византийском стиле. Построят храм, колокольню и трехэтажный дом причта. Анонсируется и открытие духовно-просветительского центра. Высота будущего храма — 34 кв.метра. Возле него устроят парковку на 30 машин (со стороны Филаретовской улицы). Для строительства потребуется вырубка деревьев с последующей компенсацией — надо посадить деревья в лесопарке взамен утраченных. Возле храма устроят газоны и цветники.
Для желающих помочь — как сделать пожертвование.
Храм в честь Георгия Победоносца строят рядом с Георгиевским шоссе. Позади будущего храма расположен хоспис, с другой стороны — гипермаркет «Зельгрос». С юга находятся частные дома.
Работы начались осенью, достроить планируют в следующем году. Сейчас стройка на нулевом цикле, делается цокольный этаж. Смета всего строительства — 250 миллионов рублей, а на завершение нулевого цикла нужно 9 миллионов. «Все, что собрали, уже потратили, поступающими суммами оплачиваются текущие расходы строительства, — рассказали „Зеленоград.ру“ в храме. — Желающие поучаствовать в строительстве могут оплатить счета за арматуру, бетон, утеплитель, гидроизоляцию или работы бригад».
По проекту, построят храм с подвалом и колокольней-звонницей, а также трехэтажный приходской дом. Храм решен в традициях псковской архитектуры XV-XVI веков. Колокольня и приходской дом «поддерживают стилистику храма, включая элементы модерна», говорится в описании проекта. Возле храма устроят парковку на 12 машин.
Высота будущего храма — около 40 метров, общая площадь — 2,6 тысяч квадратных метров. Входы в храм и въезды на его территорию устроят со стороны Георгиевского проспекта и дороги вокруг 17-го микрорайона. Вокруг культового здания устроят пожарный проезд, который одновременно станет круговым обходом для крестного хода во время церковных праздников. Территорию возле храма благоустроят, замостят брусчаткой, посадят деревья и разобьют газоны. «Существующие зеленые насаждения по возможности сохранены», отмечается в проекте.
Для желающих помочь — как сделать пожертвование.
Храм в честь Архистратига Михаила строится на Панфиловском проспекте возле деревянного храма Сергия Радонежского и бульвара. Здесь прокладывают теплотрассу, затем начнут собственно стройку.
На нулевой цикл работ требуется по смете 42 миллиона рублей, на всё строительство — 450 миллионов. Сейчас собрано чуть больше 3-х миллионов.
У этого проекта длинная история. Десять лет назад здесь планировали построить грандиозный храм на четыре тысячи прихожан. Тогда строительство обещали финансировать инвестором группа компаний «Сапсан» и благотворительный фонд «Иваново дело». Участок долго стоял пустым. В 2016 году освятили закладной камень в основание здания. В 2019-м инвестор отказался от своих планов. После этого проект попал в программу строительства православных храмов в Москве. За это время благоустроили примыкающий к храмовой территории бульвар и сделали его площадкой городских фестивалей.
По новому проекту, здесь построят храм с подвальной частью, колокольню, дом причта. Храм и приходской дом — с элементами модерна начала XX века. Общая площадь комплекса — 3 тыс. кв. м, высота — 43 метра. Возле храма будет парковка на 12 машин.
В процессе создания проектов унифицировали по требованию нормативов вместимость храмов. Например, в 17-м микрорайоне планировали построить культовое здание, вмещающее 700 человек одновременно, теперь она уменьшилась до 500. Это проектные расчеты, пояснили в храме, — два человека на квадратный метр. Фактически же может поместиться и больше.
Для желающих помочь — как сделать пожертвование.
Программу строительства православных храмов в Москве и Зеленограде РПЦ вместе с мэрией запустили 11 лет назад. Тогда их называли модульными или быстровозводимыми, но со временем отказались от этого определения. Планировали построить пять храмов: на улице Александровка напротив 14-го микрорайона, в будущем 21-м (между Кутузово и тогда еще будущим 23-м), на Филаретовской улице в 10-м, возле пруда Быково болото в 1-м и рядом с МИЭТом и городским прудом. От строительства двух последних отказались по итогам публичных слушаний — большинство участников высказалось против. Вместо них подобрали новый участок в 17-м микрорайоне.
2. На кой черт все это Зеленограду? Ни производства, ни рабочих мест, ни городской эстетики.