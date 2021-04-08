У этого проекта длинная история. Десять лет назад здесь планировали построить грандиозный храм на четыре тысячи прихожан. Тогда строительство обещали финансировать инвестором группа компаний «Сапсан» и благотворительный фонд «Иваново дело». Участок долго стоял пустым. В 2016 году освятили закладной камень в основание здания. В 2019-м инвестор отказался от своих планов. После этого проект попал в программу строительства православных храмов в Москве. За это время благоустроили примыкающий к храмовой территории бульвар и сделали его площадкой городских фестивалей.

По новому проекту, здесь построят храм с подвальной частью, колокольню, дом причта. Храм и приходской дом — с элементами модерна начала XX века. Общая площадь комплекса — 3 тыс. кв. м, высота — 43 метра. Возле храма будет парковка на 12 машин.

В процессе создания проектов унифицировали по требованию нормативов вместимость храмов. Например, в 17-м микрорайоне планировали построить культовое здание, вмещающее 700 человек одновременно, теперь она уменьшилась до 500. Это проектные расчеты, пояснили в храме, — два человека на квадратный метр. Фактически же может поместиться и больше.

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