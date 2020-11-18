Большой храм в честь Георгия Победоносца построят рядом с Георгиевским шоссе — подписан договор на строительство. С 20 ноября начнут делать теплосеть для будущего здания — въезд и выезд из 17-го микрорайона будет ограничен.
Храм у Георгиевского шоссе, напротив 16-го микрорайона, есть и сейчас — но это временная небольшая постройка. Планируется построить культовое здание на 700 прихожан. Первоначальный проект предполагал вместимость до 300 человек. Московская Патриархия подписала договор с компанией «Строймаркет» на строительство храмового комплекса, сообщает финансово-хозяйственное управление РПЦ. «Поставлена задача на этот год — разработать котлован и залить фундаментную плиту», отмечается в сообщении.
Подготовительные работы на территории будущего храма уже начались. А с 20 ноября по 31 декабря будет ограничено движение на въезде-выезде в 17-й микрорайон между гипермаркетом «Зельгрос» и стройплощадкой (она огорожена). Информацию об ограничении движения распространила управа района Крюково в 17-м микрорайоне.
Проект храма выполнил член Союза архитекторов России Алексей Мамонов. «Гармоничное решение всего ансамбля: здания храма и приходского дома решены в виде единого комплекса, будучи соединены звонницей, под которой открывается арка ворот для крестного хода и пожарного проезда вокруг храма, — комментирует зеленоградский проект руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления РПЦ протоиерей Андрей Юревич. — Архитектор удачно вписал комплекс в границы участка, в результате получилась интересная конфигурация блока приходских помещений. … Внешние архитектурные формы и интерьер храма решены с присущим автору уважением к традиции древнерусской церковной архитектуры. В данном проекте Алексей Анатольевич вдохновлялся мотивами Русского Севера. В частности, была использована тема скатных щипцовых крыш. Новгород, Псков, Соловки угадываются в архитектуре храма».
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