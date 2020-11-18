Проект храма выполнил член Союза архитекторов России Алексей Мамонов. «Гармоничное решение всего ансамбля: здания храма и приходского дома решены в виде единого комплекса, будучи соединены звонницей, под которой открывается арка ворот для крестного хода и пожарного проезда вокруг храма, — комментирует зеленоградский проект руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления РПЦ протоиерей Андрей Юревич. — Архитектор удачно вписал комплекс в границы участка, в результате получилась интересная конфигурация блока приходских помещений. … Внешние архитектурные формы и интерьер храма решены с присущим автору уважением к традиции древнерусской церковной архитектуры. В данном проекте Алексей Анатольевич вдохновлялся мотивами Русского Севера. В частности, была использована тема скатных щипцовых крыш. Новгород, Псков, Соловки угадываются в архитектуре храма».