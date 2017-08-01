Несущие конструкции храма предлагалось возводить из клееного бруса. «Это значительно дешевле, чем бетон, и гораздо быстрее, — отметил Ильин. — Смонтированный каркас обкладывается материалами. Кирпичом или пеноблоками. Каркас заказывается сразу под купола и собирается на месте за считанные дни. То есть контур храма виден через неделю, и местные жители, проходящие или проезжающие мимо, видят, каким будет храм и могут поучаствовать в его строительстве». Настоятель также отметил, что храм будет стоять на возвышенности и хорошо просматриваться при выезде из города, поэтому стоит сделать колокольню повыше, чтобы ярче проявить архитектурную доминанту.

Имя святого покровителя Москвы Георгия Победоносца храму дали по двум причинам. На этом месте шли кровопролитные бои в 1941 году и рядом Георгиевский проспект. Строительство церкви запланировано по программе «200 храмов». Она предполагает строительство на добровольные пожертвования частных лиц или организаций, а город прокладывает коммуникации для культовых сооружений. В 17 микрорайоне построят не только храм, но и дом причта — в этом здании обычно размещаются воскресные школы, трапезная, административно-бытовые помещения.



Сейчас на месте будущего храма сделали временную постройку и огородили её забором. Здесь уже проходят богослужения.



Михаил Ильин является также настоятелем проектируемого храма святых Петра и Февронии, участок под строительство которого власти выделили возле стадиона МИЭТ. Это обсуждалось на публичных слушаниях пять лет назад, и подавляющее большинство участников высказались «за». Однако проект не был утвержден, и по данным зеленоградского благочиния, «на бумагах храм есть, а участок земли еще не определен».