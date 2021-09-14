Как рассказал «Зеленоград.ру» диакон Покровского храма отец Сергий, исполняющий также и должность звонаря, пока регулярного звона по Уставу Церкви не будет — для этого надо проделать ещё много работы: изготовить помост звонаря, настроить систему звона.

В храме надеются, что к середине окрября — престольному празднику Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября — всё будет готово, и тогда в Рузино собираются провести фестиваль колокольного звона, на который пригласят всех звонарей местного благочиния и преподавателей Московского центра колокольного звона. Если же колокольню к празднику подготовить не успеют, то фестиваль пройдёт в Покровском храме в Головково.

Строящийся в Рузино Покровский храм — это храм-памятник, посвящённый битве под Москвой 1941 года. Рядом с ним разбит Мемориальный парк с памятниками воинам дивизий, сформированных в разных концах Советского Союза. Возле каждого памятника посажено дерево, которое чаще всего встречается в родных краях защитников Москвы.