Покровский храм в деревне Рузино, известный как храм-памятник в битве под Москвой 1941 года, обрёл свой «голос» — на нём установили колокола. Освящение набора колоколов и установка их на колокольню строящегося храма состоялось 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Набор из одиннадцати колоколов отлили в Воронеже на колокололитейном заводе Анисимова. Средства на их изготовление прихожане и благотворители собирали в течение года.
Торжественное освящение колоколов состоялось в субботний полдень. Службу возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
«Великая радость была у всех присутствовавших на освящении и от красоты колоколов, и от их звучания, и осознания того, что теперь наша округа будет наполняться благодатью церковного звона» — сообщается в инстаграме Покровского храма.
После богослужения начался монтаж колоколов. Бригада добровольных помощников храма поднимала их на колокольню с помощью специальной подъёмной техники. К вечеру все колокола на колокольне смонтировали. Воскресным утром в Рузино раздался звон самого большого из колоколов — Благовестника, и над округой поплыл первый Благовест.
Как рассказал «Зеленоград.ру» диакон Покровского храма отец Сергий, исполняющий также и должность звонаря, пока регулярного звона по Уставу Церкви не будет — для этого надо проделать ещё много работы: изготовить помост звонаря, настроить систему звона.
В храме надеются, что к середине окрября — престольному празднику Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября — всё будет готово, и тогда в Рузино собираются провести фестиваль колокольного звона, на который пригласят всех звонарей местного благочиния и преподавателей Московского центра колокольного звона. Если же колокольню к празднику подготовить не успеют, то фестиваль пройдёт в Покровском храме в Головково.
Строящийся в Рузино Покровский храм — это храм-памятник, посвящённый битве под Москвой 1941 года. Рядом с ним разбит Мемориальный парк с памятниками воинам дивизий, сформированных в разных концах Советского Союза. Возле каждого памятника посажено дерево, которое чаще всего встречается в родных краях защитников Москвы.