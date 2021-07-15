Рузино — центр Горетова стана?

По мнению жителя деревни Рузино краеведа Виктора Семёнова, имеется достаточно оснований полагать, что древнее становище находилось на месте нынешнего Рузино. Достоверные исторические данные, увы, отсутствуют, поэтому нужно исходить из логики, считает он.

Во-первых, Волоцкая дорога проходила именно здесь — это единственный путь посуху, по водоразделам. Проходить через реки она не могла. В то время не было возможности строить капитальные мосты.

Во-вторых, Рузино — единственный известный с древности кандидат на роль путевой станции. Есть ещё деревня Горетовка (тоже на Волоцкой дороге), но она на шесть километров дальше от Боровицкой башни кремля, к тому же там нет культурного слоя ранее 18 века. А Середниково, хотя и поближе, но лежит за болотами, в стороне от Волоцкой дороги.

В-третьих, «при движении из Великого Новгорода и перевалке грузов на воду для движения на восток по Клязьме — Оке — Волге логично делать перевалку у Рузино и плыть по Горетовке, а не добираться до села Спасского на Москве-реке и плыть против течения по Всходне до волока у устья Горетовки», — развивает мысль Семёнов.

Тогда понятно, почему у Рузинской горы находилось целых три вплотную стоящих древних поселения: село Покровское, Брёхово (раньше оно называлось Иваново) и Нижнее Рузино — отдельная деревня, где до 20 века был постоялый двор, а ещё раньше монастырский (Чудова монастыря).

Откуда же такая плотность? Землей в здешних местах не прокормиться, иное дело — торговый путь, во все времена бойкое место. Волоцкая дорога проходила, по-видимому, через Нижнее Рузино — деревеньку, лежащую под горой. Отсюда оставался всего один дневной переход до Чертольского брода, до Москвы.

Вероятно, здесь в древние времена и был Горетов стан в его исконном значении: место остановки путешествующих. И прекрасное, надо сказать, место: тут и река (водопой), и Рузинская гора, на которой в случае чего удобно держать оборону: с трёх сторон она окружена водой, а с четвёртой — болотом.

Кстати, слово «стан» сменило ещё более древнее название подобных мест — «погост» (от слова «гостить»). На погост приезжали «гости» (купцы) для торговли. Обычно в таких местах ставили церковь, и при ней было кладбище (оно потом и стало называться погостом). В Рузино всё так и произошло, со временем — по-видимому, в 15 веке — на Рузинской горе поставили деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и село стало называться Покровским.

Отметим, что точка зрения, обоснованная Виктором Семёновым, не единственная. Так например, краевед Игорь Быстров считает, что близ места, где стоит сегодня деревня Горетовка, некогда заканчивался судоходный путь и начиналась «всходня» — так называли участок пути, переходивший с реки на волок. Само «слово „Горетовка“ происходит от древнерусского слова „горе“ — „вверх“, „наверх“, чаще всего, от берега реки». По мнению краеведа, рядом с волоком могла быть и деревня, названная по реке Горетовкой. Правда, никакого подтверждения в письменных источниках эта версия не находит. В писцовых книгах и иных документах не упоминается о селении, существовавшем в древности на месте нынешней деревни Горетовки. Судя по имеющимся данным, нынешняя деревня с таким названием появилась на рубеже 18-19 столетий.