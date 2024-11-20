Многие зеленоградцы помнят, что прежде чем быть закованным в бетон и стать естественным украшением 15-го микрорайона, Михайловский пруд был живописным деревенским уголком на окраине посёлка Крюково. Рассказываем, когда он появился, почему называется Михайловским, за что его любили окрестные жители и какую роль этот пруд играл в работе местного молокозавода.
Два с половиной столетия назад на том месте, где построен теперь 15-й микрорайон Зеленограда, стояла деревушка Михайловская. Кто был тот Михайло, по имени которого деревушка, а впоследствии и пруд, получили своё название, история не ведает. Когда она возникла — тоже неизвестно, но в документах впервые появилась в царствование Екатерины II, когда в 1768 году по велению императрицы проводили генеральное межевание земель. В то время деревня Михайловская вместе с деревнями Андреевской и Александровской была частью имения Спасское — так в те времена называли местность, где сегодня стоит посёлок Андреевка. Спасским его назвали по местной церкви, которую освятили в 17 веке в праздник Всемилостивого Спаса.
После революции 1917 года Михайловка не исчезла, но если взглянуть на карты первой половины 20 века, никакого пруда возле деревни нет. Как нет, кстати, и других известных нам сегодня прудов на речке Каменке.
Когда же они появились? Как рассказал «Зеленоград.ру» старожил деревни Каменка Александр Макаров, плотины, образовавшие пруды на речке Каменке, в том числе и Михайловский пруд, строили уже после войны, поскольку во время боев 1941 года были взорваны все мосты через реку. «Михайловский пруд появился во второй половине 1940-х годов, — говорит Александр Иванович. — Я помню его лет с шести, это был 1954 год. Пруд находился на задах Михайловки — небольшой деревеньки, разделенной на две улицы. Плотину соорудили на ручейке, текшем с заболоченной низины близ Андреевского кладбища».
Ручей, о котором говорит Макаров, это безымянный приток реки Горетовки, берущий начало на северо-западной окраине Андреевки. В деревне Каменка реку Горетовку вместе с этим ручьем-притоком называли Каменкой, вот почему пруды, расположенные ниже по течению, тоже называли Каменскими. Первый — возле деревни Михайловка, назывался (в том числе в специальной литературе) также и Верхним Каменским прудом. Правда, был ещё Верхний Каменский пруд в 16-м микрорайоне, высохший и засыпанный в начале «нулевых», поэтому за прудом возле Михайловки закрепилось название Михайловский.
Кроме ручья Михайловский пруд подпитывали талые воды болотистой низины, на месте которой стоит сейчас 14-й микрорайон.
Но вернемся к воспоминаниям Макарова. «К середине 1950-х годов простая глиняная запруда Михайловского пруда, когда-то насыпанная бульдозером, уже сильно заросла травой, — продолжает Александр Иванович. — Помню, на берегу пруда стоял длинный-предлинный полусгнивший колхозный сарай. С другой стороны — до посёлка Крюково тянулось обширное поле, которое засевали то пшеницей, то рожью, то овсом».
Чтобы лучше сориентироваться, посмотрим на современную карту, поверх которой прорисованы справа бывшие улицы посёлка Крюково.
Улица Репина на восточной окраине посёлка Крюково проходила через весь 15-й микрорайон. За ней домов уже не было — там лежало большое колхозное поле и Михайловский пруд, а за ним — деревня Михайловка.
«По этой улице мы ходили на Михайловский пруд — купаться и рыбу ловить» — говорит крюковчанка Елена К. Вот как выглядела эта местность на рубеже 1990-х годов, когда уже шло строительство новой части Зеленограда.
В 1960—1970-х годах просторное поле между посёлком Крюково и Михайловским прудом влекло к себе сельских ребятишек. «Мы на этом поле, бродили среди посевов и собирали васильки» — вспоминает Татьяна С. В свободное от полевых работ время, крюковские мальчишки запускали там самодельных воздушных змеев.
Михайловский пруд, довольно большой и чистый, играл значительную роль для всей округи, и в первую очередь для сельской ребятни. Круглый год там кипела жизнь: весной пацаны катались на самодельных плотах по цепочке прудов от Михайловского до Каменского, летом ныряли и купались до посинения, а зимой гоняли в хоккей на расчищенном льду. Вот как об этом рассказывает автор «Горетовских рассказов» Николай Нибур: «После затяжной снежной зимы, когда в начале весны бурные потоки затопляли низины и овраги, мы лопатами подпружали весенние ручьи, строили снежные плотины и даже пытались плавать на самодельных плотах по разливным просторам прудов, больших канав и оврагов. Нас раззадоривал риск провалиться по пояс, а то и с головой в обжигающую ледяную талую воду, что, впрочем, иногда и случалось.
Всё лето с ранней весны до поздней осени мы постоянно купались в Михайловском пруду. Начинали купальный сезон очень рано, ещё в апреле. Окунались ненадолго в холодную воду, а потом долго не могли согреться. И синие от холода бегали на ветру по берегу. Садились и сжимались в комочек — ничего не помогало. Мы стучали зубами и тряслись. Но все равно снова прыгали в ледяную воду".
Летом на берегу оврага, что был около Михайловского пруда, мальчишки гоняли в футбол, а потом, изрядно набегавшись, прыгали в воду — охладиться. Сюда приходили искупаться со всей округи, причём не только днём, но даже и ночью.
«Летом мы по ночам туда купаться ходили, — рассказывает Татьяна З. — Если смотреть на фото, правее через высоковольтку (на заднем плане снимка видно опоры) — моя Андреевка. Михайловка же — крошечная деревня — была по другую сторону пруда, лежавшего у неё на задах, там жила моя одноклассница. А со стороны Крюкова было большое поле». «Я тоже в детстве жила в Андреевке, и летом ходила купаться на Михайловский пруд» — подтверждает Людмила К.
«В нашей компании был маленький шустрый Лёня Бизюков, — продолжает Нибур, — он быстрее всех плавал на короткие дистанции саженками, очень часто перебирая руками. Высокий и худой Пронин медленно и размеренно загребал классическим кролем, но при этом набирал высокую скорость. Валька Будь-Грех очень далеко нырял, он переныривал весь Михайловский пруд. Как он это делал — никто не знал. Просто пропадал в воде у одного берега, и через очень долгий промежуток времени появлялся у другого берега. Тайну своего мастерства Валька не выдавал, и мы предполагали, что он ходит по дну ногами.
Во время купания мы играли в салочки-догонялки, ныряли и прятались в мутной воде пруда. Затем хитрили и выныривали в неожиданном месте. Ещё кидались друг в друга найденными на дне большими, размером с толстый пельмень речными мидиями".
Бывали на пруду и несчастные случаи, особенно после его очистки, когда дно водоёма углубили. «Мы жили в Крюково на Горке, и я с родителями туда ходила купаться через поле, где сажали пшеницу, кукурузу, горох и работали комбайны, — говорит Ольга Щ. — Помню, на этом пруду утонул одноклассник моей старшей сестры, когда она в Крюковской школе училась».
«После очистки там немало ребят потонуло, — рассказывает Татьяна З., — пруд стал глубже, и у нас ходила легенда о якобы забытом на дне ковше экскаватора, о который ныряльщики будто бы ударялись головой. Я сама видела, как мальчишку из Крюковской школы вытащили из воды и откачивали».
Не обходили Михайловский пруд стороной и рыбаки. По свидетельству старожилов в нём ловились бычки, да изредка попадались караси. Но пруд был непроточный, поэтому рыбаки посерьёзней, шли на каменские плотины, где клевали караси и огольцы, или ещё дальше, где на вновь построенной в Каменке глубокой второй плотине ловилась и более благородная рыба — окуньки и плотва.
В 1960-х в рабочем посёлке Крюково работало несколько промышленных предприятий: кирпичный завод, мебельная фабрика, пуговичная фабрика, промкомбинат. Был там и собственный молокозавод, куда свозили на переработку молоко с ферм окрестных колхозов и совхозов. Технический уровень этого предприятия был весьма примитивным. На молокозаводе не было даже холодильников для охлаждения продукции. Вместо них, как в дедовские времена, использовался обыкновенный лед. Заготавливали его на Михайловском пруду. В разгар зимы, когда ледяной покров достигал метровой толщины, рабочие с помощью ручных пил выпиливали ледяные кубы и свозили их в подвалы молокозавода. Там лёд присыпали опилками, чтоб он не таял, и на этом запасе потом весь год охлаждали молоко.
В 1970-м году, после того как территория посёлка к северу от железной дороги была передана Зеленограду (ныне эта часть образует район Старое Крюково), скромная деревенька Михайловка и прилегающий к ней пруд мыслились властями как будущий центр оставшейся части Крюкова. Деревни Каменку, Михайловку и Александровку собирались присоединить к рабочему посёлку, тогда Михайловка очутилась бы как раз в центре этого нового образования.
Однако в 1980-х планы властей переменились. Близ Зеленограда началось грандиозное строительство ЦИЭ (Центра информатики и электроники), и в 1987 году названные деревни, а также ряд других территорий были присоединены к Зеленограду, образовав нынешний район Крюково. Так Михайловский пруд сделался частью «нового» Зеленограда.
Вокруг пруда сделали прогулочную бульварную зону, для чего воду из него пришлось спустить.
Берега водоёма укрепили бетонной решёткой, а местами вертикальными бетонными стенками с металлическими перилами. В южной части пруда соорудили небольшой (30x20 м) островок, на который перекинули мост. Когда-то единый пруд разделили на два плёса горбатым пешеходным мостиком, после чего в обиходе появился оборот «Михайловские пруды», хотя в действительности пруд один.
Сам пруд, «запертый» в городской застройке, уменьшился. Сейчас его ширина — до 40 м., площадь — около 2 га, а глубина 2 м. Плёсы его соединены проливом шириной 7 м., через который перекинут каменный мостик. Размеры верхнего плёса — 90x30 м., основного — 200x70 м.
В 2022 году Михайловский пруд и бульвар вокруг него подверглись масштабной реконструкции. Зимой 2021-2022 годов в пруду спустили воду, а весной рабочие начали благоустраивать прилегающую территорию. Работы, в ходе которых дно пруда очистили от мусора и иловых отложений, отремонтировали береговую полосу водоёма, заменили плитку на бульваре, установили новые фонари, скамейки, урны, ограждения на набережных и другие малые архитектурные формы, продолжались 8 месяцев. В конце лета 2022 года в 15 микрорайоне прошел праздник открытия обновленной зоны отдыха вокруг Михайловского пруда.