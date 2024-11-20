«Летом мы по ночам туда купаться ходили, — рассказывает Татьяна З. — Если смотреть на фото, правее через высоковольтку (на заднем плане снимка видно опоры) — моя Андреевка. Михайловка же — крошечная деревня — была по другую сторону пруда, лежавшего у неё на задах, там жила моя одноклассница. А со стороны Крюкова было большое поле». «Я тоже в детстве жила в Андреевке, и летом ходила купаться на Михайловский пруд» — подтверждает Людмила К.

«В нашей компании был маленький шустрый Лёня Бизюков, — продолжает Нибур, — он быстрее всех плавал на короткие дистанции саженками, очень часто перебирая руками. Высокий и худой Пронин медленно и размеренно загребал классическим кролем, но при этом набирал высокую скорость. Валька Будь-Грех очень далеко нырял, он переныривал весь Михайловский пруд. Как он это делал — никто не знал. Просто пропадал в воде у одного берега, и через очень долгий промежуток времени появлялся у другого берега. Тайну своего мастерства Валька не выдавал, и мы предполагали, что он ходит по дну ногами.

Во время купания мы играли в салочки-догонялки, ныряли и прятались в мутной воде пруда. Затем хитрили и выныривали в неожиданном месте. Ещё кидались друг в друга найденными на дне большими, размером с толстый пельмень речными мидиями".

Бывали на пруду и несчастные случаи, особенно после его очистки, когда дно водоёма углубили. «Мы жили в Крюково на Горке, и я с родителями туда ходила купаться через поле, где сажали пшеницу, кукурузу, горох и работали комбайны, — говорит Ольга Щ. — Помню, на этом пруду утонул одноклассник моей старшей сестры, когда она в Крюковской школе училась».

«После очистки там немало ребят потонуло, — рассказывает Татьяна З., — пруд стал глубже, и у нас ходила легенда о якобы забытом на дне ковше экскаватора, о который ныряльщики будто бы ударялись головой. Я сама видела, как мальчишку из Крюковской школы вытащили из воды и откачивали».

Не обходили Михайловский пруд стороной и рыбаки. По свидетельству старожилов в нём ловились бычки, да изредка попадались караси. Но пруд был непроточный, поэтому рыбаки посерьёзней, шли на каменские плотины, где клевали караси и огольцы, или ещё дальше, где на вновь построенной в Каменке глубокой второй плотине ловилась и более благородная рыба — окуньки и плотва.