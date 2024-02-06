Трагедия произошла в 2022 году в ныне закрытом кафе «Плов-центр» в корпусе 617А. Ночью 26 августа Пётр Капустин застрелил насмерть одного человека и тяжело ранил троих. В прошлом году суд вынес ему приговор. Сейчас из материалов дела стало известно, что случилось в кафе, и почему этот часто пьяный человек сумел так хладнокровно стрелять в людей.
Кафе небольшое, посетители в основном постоянные. Сотрудник кафе рассказал, что видел раньше и Капустина, и его будущих жертв. В тот вечер пришли, среди прочих, двое мужчин из числа частых гостей, сели за столик напротив сцены. Заказали еду и пиво. Около 23:00 к ним присоединилась их знакомая («девушка в оранжевой одежде»), которая тоже раньше захаживала в кафе и отдыхала в этой компании. Сидели спокойно, не шумели. Мужчины — двоюродные братья, приезжие, из Киргизии. Одного из них девушка называла Ромой — это, вероятно, русифицированный вариант имени (для простоты так и будем его называть).
Через некоторое время пришёл Капустин. До того его видели в кафе раза три, и каждый раз в подпитии. Мужчина приходил с сумкой через плечо и с детским фиолетовым ранцем. «Вел себя странно, ходил по кафе, разглядывал все время по сторонам, смотрел пристальным взглядом на посетителей, — говорил администратор заведения. — Мог встать посредине зала, стоять и смотреть на кого-то. Выпивал две-три бутылки пива и уходил». В тот вечер он тоже покупал пиво и пил его в одиночестве за своим столиком. И, как говорят свидетели, продолжал пристально смотреть на окружающих. В том числе на компанию с девушкой в оранжевом.
Капустин общался и с ней, и со всей компанией. По своей инициативе — сам подсаживался, заговаривал, что-то показывал в телефоне. Мужчины не были особо настроены на такое общение. А с девушкой Капустин покурил на балконе, она пыталась его разговорить — он показался ей странным и грустным. Когда она вернулась за свой столик, там стояли фрукты и бутылка шампанского, которые компания не заказывала. Капустин подходил к их столу, что-то говорил, отходил, а потом захотел открыть эту бутылку. Рома остановил его и сказал, что за шампанское сначала надо заплатить [а потом уже открывать]. Тогда Капустин «купил бутылку „Миллера“ в баре и демонстративно открыл, чтобы все видели», рассказала девушка. Пробка улетела далеко и, видимо, в кого-то попала. Девушка сделала замечание Капустину.
В тот момент градус веселья в кафе уже поднялся: громко играла музыка, пела певица, начались танцы. На этом фоне Капустин продолжал общаться с компанией. Но неожиданно стал кричать на киргиза, с которым сидел рядом. На НТВ описывали этот момент так: «Гости попросили оставить их в покое, что привело мужчину в ярость». Правда, в суде говорили иначе, брат убитого рассказал, что конфликта с их стороны не было, никто навязчивого посетителя не оскорблял. Певица в кафе слышала, как Капустин громко сказал: «Я буду сейчас в вас всех стрелять». Он достал пистолет и начал стрелять. Сначала в Рому — четыре выстрела в голову, живот, руку и ногу. Затем во второго мужчину из компании, потом в администратора кафе, который хотел его остановить. Девушку он схватил за волосы и повалил на пол. После первого выстрела пистолет выпал у него из рук — он спокойно поднял его, перезарядил и продолжил стрелять. Его пытались скрутить и выбить пистолет, он вырвался и продолжал стрелять, отходя из зала на лестницу.
Итог: 33-летний мужчина скончался на месте, трое тяжело ранены. У погибшего осталось трое детей, один из них с тяжелой болезнью. Мужчина жил в России около года, работал в такси.
После всего произошедшего Капустин спокойно идет к себе домой в 7-й микрорайон. Полицейские приходят в квартиру через несколько часов, проводят обыск и задерживают стрелка. Дома также были его жена и грудной ребенок. Супруги в тот момент разводились, но жили в одной квартире. Жена рассказала, что муж часто уезжал, приезжал, а утром 25 августа снова уехал, по его словам, на паломнический съезд. Женщине показали видео из кафе с моментом убийства, она подтвердила, что стрелявший — её муж. Опознала и детский портфель, с которым был Капустин, и другие вещи. Кроме незарегистрированного огнестрельного оружия с боевыми патронами, с которым он ходил, и из которого стрелял. Сказала, что не знала о его наличии.
При этом женщина не скрывала, что оружие в семье есть, и оба им пользуются. В Зеленограде супруги жили с 2016 года. До того проживали в Кемерово, а еще раньше — в Карелии. Оба увлекались стрельбой и оружием. Дома (в Карелии) у них всегда было оружие. Для безопасности, пояснила жена, — ведь рядом была тайга, к дому приходили хищные звери, волки и медведи. «Данная привычка у них сохранилась и после переезда в Зеленоград», сообщается в судебных материалах. Хотя тайги тут нет. Но супруги продолжали покупать гражданское и охотничье оружие. На Капустину официально оформлены два пистолета (ОСА и Wasp Grom), на Капустина «достаточно много оружия» — жена, по её словам, не помнила названий. Но говорила, что разрешение на всё это было, а условия хранения «соответствовали закону». Они любили пострелять и ездили пару раз в зеленоградский тир.
При обыске в квартире нашли пистолеты Wasp-R, Wasp Grom, «ОСА Лазер», Gletcher, карабин CZ557, винтовку «Биатлон-7-2-КО», ружья «360 Сайга-410К» и Mallard, множество патронов и гильз, пять разрешений на оружие. Если бы о хроническом алкоголизме Капустина стало известно, разрешение на оружие было бы аннулировано.
По заключение экспертов, Капустин стрелял в кафе из короткоствольного огнестрельного оружия — переделанного списанного пистолета FXS-9 калибра 10х31мм. В пистолете был самодельным способом заменен нарезной ствол. Где он его приобрёл, следствием не установлено.
В процессе следствия в СМИ всплывали какие-то подробности о личности Капустина — «излил душу следователям, рассказал о безработице и депрессии, вспыльчивый и нервный». В суде он вину не признал, хоть обстоятельств дела не отрицал, и от дачи показаний отказался. Лишь сказал, что до совершения преступления его довел «социум и предательство близких людей».
У 39-летнего осужденного трое детей (по другим данным, четверо). В судебных материалах указано на хронический алкоголизм, но на учете у нарколога и психиатра мужчина не состоял. Официально был безработным, при этом оставил на месте преступления, среди прочего, 110 тысяч рублей, ходил с айфоном, в семье была машина. В ходе следствия Капустин подавал апелляцию на продление срока содержания под стражей, где написал, что его семья живет за чертой бедности. Он точно стрелял в голову из пистолета, чтобы убить, а потом пожаловался на неудовлетворительное зрение. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, в момент убийства в состоянии аффекта он не находился, психического расстройства или слабоумия у него нет, он всё осознаёт и понимает. Отмечается лишь «эмоциональная неустойчивость, легкость и поверхностность суждений, формальная ориентация в существующих общепринятых нормах и правилах при невысоких, но в целом достаточных ресурсах волевого контроля поведения». И «простое алкогольное опьянение» (в смысле, без бреда и галлюцинаций).
Для суда все эти подробности были не особо важны, поскольку умышленное убийство было доказано обстоятельствами происшествия, в том числе стрельбой в голову и живот в упор без какой-либо веской причины. Он хотел убить — и убил. Троих успели спасти медики. Суд учел, что Капустин многодетный, имеет отца-пенсионера и формально раскаялся в убийстве. Его осудили на 17 лет колонии строгого режима за убийство, покушение на убийство трех лиц и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Апелляционную жалобу на приговор Капустин не подавал. Срок содержания под стражей (с 26 августа 2022 года) засчитывается в срок лишения свободы из расчета день за день.