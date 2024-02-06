«Я буду сейчас в вас всех стрелять». Что произошло в кафе

Кафе небольшое, посетители в основном постоянные. Сотрудник кафе рассказал, что видел раньше и Капустина, и его будущих жертв. В тот вечер пришли, среди прочих, двое мужчин из числа частых гостей, сели за столик напротив сцены. Заказали еду и пиво. Около 23:00 к ним присоединилась их знакомая («девушка в оранжевой одежде»), которая тоже раньше захаживала в кафе и отдыхала в этой компании. Сидели спокойно, не шумели. Мужчины — двоюродные братья, приезжие, из Киргизии. Одного из них девушка называла Ромой — это, вероятно, русифицированный вариант имени (для простоты так и будем его называть).

Через некоторое время пришёл Капустин. До того его видели в кафе раза три, и каждый раз в подпитии. Мужчина приходил с сумкой через плечо и с детским фиолетовым ранцем. «Вел себя странно, ходил по кафе, разглядывал все время по сторонам, смотрел пристальным взглядом на посетителей, — говорил администратор заведения. — Мог встать посредине зала, стоять и смотреть на кого-то. Выпивал две-три бутылки пива и уходил». В тот вечер он тоже покупал пиво и пил его в одиночестве за своим столиком. И, как говорят свидетели, продолжал пристально смотреть на окружающих. В том числе на компанию с девушкой в оранжевом.

Капустин общался и с ней, и со всей компанией. По своей инициативе — сам подсаживался, заговаривал, что-то показывал в телефоне. Мужчины не были особо настроены на такое общение. А с девушкой Капустин покурил на балконе, она пыталась его разговорить — он показался ей странным и грустным. Когда она вернулась за свой столик, там стояли фрукты и бутылка шампанского, которые компания не заказывала. Капустин подходил к их столу, что-то говорил, отходил, а потом захотел открыть эту бутылку. Рома остановил его и сказал, что за шампанское сначала надо заплатить [а потом уже открывать]. Тогда Капустин «купил бутылку „Миллера“ в баре и демонстративно открыл, чтобы все видели», рассказала девушка. Пробка улетела далеко и, видимо, в кого-то попала. Девушка сделала замечание Капустину.

В тот момент градус веселья в кафе уже поднялся: громко играла музыка, пела певица, начались танцы. На этом фоне Капустин продолжал общаться с компанией. Но неожиданно стал кричать на киргиза, с которым сидел рядом. На НТВ описывали этот момент так: «Гости попросили оставить их в покое, что привело мужчину в ярость». Правда, в суде говорили иначе, брат убитого рассказал, что конфликта с их стороны не было, никто навязчивого посетителя не оскорблял. Певица в кафе слышала, как Капустин громко сказал: «Я буду сейчас в вас всех стрелять». Он достал пистолет и начал стрелять. Сначала в Рому — четыре выстрела в голову, живот, руку и ногу. Затем во второго мужчину из компании, потом в администратора кафе, который хотел его остановить. Девушку он схватил за волосы и повалил на пол. После первого выстрела пистолет выпал у него из рук — он спокойно поднял его, перезарядил и продолжил стрелять. Его пытались скрутить и выбить пистолет, он вырвался и продолжал стрелять, отходя из зала на лестницу.

Итог: 33-летний мужчина скончался на месте, трое тяжело ранены. У погибшего осталось трое детей, один из них с тяжелой болезнью. Мужчина жил в России около года, работал в такси.