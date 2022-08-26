Молодого мужчину убили в субботу вечером во дворе 2-го микрорайона. Подозреваемого уже задержали
Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в кафе «Плов-центр» в корпусе 617А в ночь на пятницу. На записи видно, что клиенты заведения что-то не поделили. Конфликт превратился в драку, один из участников достал пистолет, начал стрелять, потом убежал. Одна пуля пробила окно и вылетела наружу.
Погибшему было 33 года. Раненых госпитализировали. 38-летнего стрелка задержали, сообщили в следственном комитете
Канал Mash дополняет, что его зовут Петр Капустин. Со своими оппонентами знаком не был. Причину конфликта устанавливают.
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