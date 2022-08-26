Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в кафе «Плов-центр» в корпусе 617А в ночь на пятницу. На записи видно, что клиенты заведения что-то не поделили. Конфликт превратился в драку, один из участников достал пистолет, начал стрелять, потом убежал. Одна пуля пробила окно и вылетела наружу.