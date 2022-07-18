Тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди нашли в субботу вечером возле корпуса 200Б. Полиция быстро задержала 27-летнего знакомого убитого, который признался в убийстве и подробно рассказал, как совершил преступление. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого, сообщили в агентстве «Москва». Причины убийства следствие не раскрывает.