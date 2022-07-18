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Молодого мужчину убили в субботу вечером во дворе 2-го микрорайона. Подозреваемого уже задержали 18.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди нашли в субботу вечером возле корпуса 200Б. Полиция быстро задержала 27-летнего знакомого убитого, который признался в убийстве и подробно рассказал, как совершил преступление. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого, сообщили в агентстве «Москва». Причины убийства следствие не раскрывает.

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Метки:
происшествия, микрорайон 2, убийство
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SineD 2005
Вчера, 11:36
В городке своя атмосфера...
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