Это был Павлов. Он разговорился с Борисом, узнал, что парню скоро исполнится 15, предложил вместе «потусить» и пригласил к себе в гости в Голубое. Одноклассница получила новое сообщение в мессенджере: «Он предлагает свалить [к нему] на день», но, мол, всё нормально и даже «по рофлу» [то есть «ухохотаться» ]. «Чо? Ехать с ним?» Она не советовала, но было уже поздно — Борис сначала колебался, потом все же позвонил отцу и отпросился погулять до вечера. Учился он хорошо, с родителями и окружением ладил, приходил вовремя, поэтому отпустили без проблем.

Борис и дальше продолжал поддерживать связь с одноклассницей через мессенджер. Он сел с Павловым в 495-й автобус до конечной в Голубом и написал ей, что они сели в автобус и едут к нему. По дороге от остановки зашли в магазин — там Павлов купил две полуторалитровые бутылки пива и еще пару-тройку украл. Борис написал про украденное пиво.

Потом Павлов достал какую-то таблетку, из тех что тогда принимал, и запил ее свежеприобретенным пивом. Название препарата в публичной версии приговора скрыли, поэтому неясно, это назначенный препарат, психотропный или из «безобидных». На учете у психиатра или нарколога Павлов, по данным следствия, не состоял. Потом они с Борисом гуляли в лесопарке недалеко от дома Павлова. Он предложил Борису пива, подросток сделал пару глотков, ему не понравилось, и дальше он отказался. Через какое-то время Борис замерз и попросил отвести его на автобусную остановку. Павлов пригласил сначала зайти к нему погреться, попить чаю.

Дома они общались о разном. Там Павлов предложил ему «игру» с удушением. Борис написал об этом однокласснице, та ответила, чтобы не соглашался, а Борис ответил: «Если что — убегу». Во время переписки скинул ей свою геолокацию с адресом и фотографией, где и у кого гостит. Его последнее сообщение — в 19 часов 38 минут: «А я жив еще». Одноклассница увидела не сразу и ответила только через час с чем-то: «Повезло». Но Борис уже не прочитал.

В разговоре с Павловым возникла тема нетрадиционной сексуальной ориентации, и Павлов рассказал, что в детстве его изнасиловал мужчина. Борис посмеялся, в шутку назвав его геем (возможно, в более грубой версии слова). От этого настроение у Павлова резко испортилось, захлестнула агрессия. На глаза попался нож, лежащий на барной стойке, которым он нарезал бутерброды. Борис в этот момент сидел на диване: в одной руке чашка с чаем, в другой — телефон.

Павлов схватил нож, обошел стойку, крикнул, что это не смешно, и вонзил нож в Бориса. После первого удара в грудь Борис вскочил, после следующего в живот упал на диван. Павлов продолжал его бить ножом, потом стал душить. На какое-то время сознание у него отключилось, а когда немного остыл, понял, что подросток не подает признаков жизни.

Было много крови. Чтобы она не стекала на пол, Павлов подложил под диван гофрированную бумагу от картонной коробки. С полчаса он пребывал в ступоре, осознав, что натворил. Потом позвонил жене.