«Внезапная неприязнь» к жене обострилась летом. Как рассказывает «Подмосковье сегодня», из армии вернулся крестник Елены, по случаю чего девушка устроила семейное торжество. Муж посреди застолья устроил публичную сцену ревности, обвинив супругу в более тесной, чем крестничество, связи с молодым человеком.

После того мужниного «выступления» Елена решила, что больше не собирается терпеть подобного отношения и намерена развестись. О чем и объявила. Сергей извинился и предложил в знак примирения вдвоем сходить за грибами. Но в лесу он выволок жену из машины, повалил в кювет и приставил нож к боку. Елена умоляла не убивать, как-то вывернулась из-под ножа. Тогда Сергей заявил: «Ладно, я тебя прощаю. Езжай» — и убрал оружие.

Домой Елена добралась на попутках. Там сразу обратилась в травмпункт, где ей вправили вывихнутую ногу, обработали раны и поинтересовались, откуда травмы. Информацию о нападении на девушку медики передали в полицию.

Тогда-то, выяснив личность нападавшего, полиция и попросила Елену не давать делу ход. После беседы с участковым Сергей извинился перед женой и тещей. Настаивать на обвинениях Елена не стала, но от намерения развестись не отказалась, уже готовила документы. Супруг, по словам адвоката, просил Елену передумать. Когда не передумала, стал грозить, что не отдаст сына, и тайно настраивал против нее ребенка: мол, «мама плохая, она скоро нас бросит». Мальчик рассказал обо всем маме.

Внешне семья выглядела благополучной. Квартиру в Голубом приобрели по ипотеке, здесь родился их сын. Хотели второго ребенка, но не получалось — и подумывали об усыновлении сироты из детдома. Словом, хорошая, крепкая семья. Разве что оба нелюдимые, с соседями не общались, да и в целом Сергей не любил «приятельские посиделки». Однако его вспышка гнева летом на семейном торжестве, судя по всему, была далеко не первой. По информации «Москвы-24», ревнивый муж периодически избивал Елену. Так ли это, следователи сейчас проверют.