Жуткое убийство, одной из причин которого, возможно, стало бездействие полиции, произошло в деревне Голубое рядом с Зеленоградом. Утром 5 января семилетний сын Елены и Сергея нашел маму в окровавленной постели. Когда не смог разбудить, стал звонить отцу. Через два часа тот наконец ответил. «Папа, мама порезалась и спит. Приезжай, пожалуйста». Сергей приехал домой и уже из квартиры вызвал полицию, признавшись в убийстве жены.
Первые сообщения об убийстве появились в интернет-издании «Подмосковье сегодня». Криминалисты насчитали не менее 28 колото-резаных ранений на теле 29-летней жертвы: «в области головы, шеи, груди, обеих рук, левой ноги». Документ следствия оказался в распоряжение телеканала «Москва24».
По протоколу предварительного следствия, поссорившись с женой, Сергей «действовал умышленно на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Все происходило между 4:20 и 5 часами утра.
«Внезапная неприязнь» к жене обострилась летом. Как рассказывает «Подмосковье сегодня», из армии вернулся крестник Елены, по случаю чего девушка устроила семейное торжество. Муж посреди застолья устроил публичную сцену ревности, обвинив супругу в более тесной, чем крестничество, связи с молодым человеком.
После того мужниного «выступления» Елена решила, что больше не собирается терпеть подобного отношения и намерена развестись. О чем и объявила. Сергей извинился и предложил в знак примирения вдвоем сходить за грибами. Но в лесу он выволок жену из машины, повалил в кювет и приставил нож к боку. Елена умоляла не убивать, как-то вывернулась из-под ножа. Тогда Сергей заявил: «Ладно, я тебя прощаю. Езжай» — и убрал оружие.
Домой Елена добралась на попутках. Там сразу обратилась в травмпункт, где ей вправили вывихнутую ногу, обработали раны и поинтересовались, откуда травмы. Информацию о нападении на девушку медики передали в полицию.
Тогда-то, выяснив личность нападавшего, полиция и попросила Елену не давать делу ход. После беседы с участковым Сергей извинился перед женой и тещей. Настаивать на обвинениях Елена не стала, но от намерения развестись не отказалась, уже готовила документы. Супруг, по словам адвоката, просил Елену передумать. Когда не передумала, стал грозить, что не отдаст сына, и тайно настраивал против нее ребенка: мол, «мама плохая, она скоро нас бросит». Мальчик рассказал обо всем маме.
Внешне семья выглядела благополучной. Квартиру в Голубом приобрели по ипотеке, здесь родился их сын. Хотели второго ребенка, но не получалось — и подумывали об усыновлении сироты из детдома. Словом, хорошая, крепкая семья. Разве что оба нелюдимые, с соседями не общались, да и в целом Сергей не любил «приятельские посиделки». Однако его вспышка гнева летом на семейном торжестве, судя по всему, была далеко не первой. По информации «Москвы-24», ревнивый муж периодически избивал Елену. Так ли это, следователи сейчас проверют.
Ключи от квартиры, где было совершено преступление, и мальчика полицейские передали родителям Сергея, пишет «Подмосковье сегодня». Родители Сергея не отдают внука матери Елены, аргументируя тем, что она якобы «воспитала проститутку и плохо повлияет на ребенка». Хотя Елена не изменяла мужу.
Следственные органы отказывались как-либо комментировать произошедшее, в том числе причастность подозреваемого к полиции. На вопросы Zelenograd.ru в следственном комитете ответили: «Мы это не комментируем», — и отбой. Но поскольку история получила широкий резонанс, комментарии все же последовали.
Сначала, через неделю после убийства, появилась информация на сайте МВД. В ней говорится, что 38-летний капитан полиции, сотрудник главного управления наркоконтроля, «задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности». Назван и мотив убийства: по предварительным данным, это ревность.
Через полчаса информацию о преступлении разместил на своем сайте областной следственный комитет, а затем и СК России. В этом сообщении следователи сообщают, что девушка действительно обращалась в полицию в июле 2017 года с заявлением о применении к ней насилия со стороны супруга. Сейчас начата проверка «ненадлежащей» работы полицейских, которая, возможно, привела к тяжким последствиям.
Следствию предстоит также выяснить, каким образом Сергей, сотрудник полиции, прошел проверки на вменяемость и проходил ли он их вообще, передает «Москва24» слова адваката матери Елены.
Подозреваемый уже дал признательные показания. Ему предъявили обвинение в убийстве жены и заключили под стражу.
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