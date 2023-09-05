Трагедия произошла в ночь на 26 августа 2022 года. Между Капустиным и другими посетителями кафе, приезжими, возник конфликт. Капустин достал пистолет и не менее четырех раз выстрелил в 33-летнего мужчину — пули попали в живот, шею, руку и ногу. Тот скончался на месте. Капустин также выстрелил в двух других мужчин, 29 и 40 лет, после чего скрылся. Раненых на «скорой помощи» доставили в зеленоградскую больницу в тяжелом состоянии и экстренно прооперировали. В компании с убитым мужчиной сидела женщина, она не пострадала.

Капустин — зеленоградец. Его осудили по статьям «убийство», «покушение на убийство трех лиц» и «незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов», сообщили в московской прокуратуре. Приговор вынесла судья Елена Шелкошвейн с учетом позиции прокурора. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

После произошедшего «Плов-центр» закрыли, а через две недели кафе сменило название на «Аквариум». Затем «Аквариум» исчез, в помещении открыли ресто-бар «13аговор».