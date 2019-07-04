В 9-м и 19-м микрорайонах построят шесть новых домов по программе реновации — сноса старых пятиэтажек и переселения жильцов в новые многоэтажки. Сейчас это стартовые площадки, то есть в перспективе могут построить и другие дома для переселенцев. Первые новые корпуса будут 14-этажными и с подземными парковками.



Эскизы уже строящихся трех домов — корпуса 934, 1934 и 1935 — представили московский фонд реновации и департамент строительства. Новые дома будут практически одинаковыми — отличаются только площади и, соответственно, количество квартир и мест в паркингах. Это монолитные железобетонные дома с отделкой из фиброцементных панелей. Квартиры с отделкой: металлической входной дверью, белыми обоями, ламинатом на полу, покрашенными потолками. Потолки в квартирах будут высотой 2,68 метра, все балконы остекленные. Оконные блоки и двери — ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.

На первых этажах — нежилые помещения, место для консьержа и колясочная. В подземном уровне разместятся парковка, помещения для хранения огнетушителей и люминесцентных ламп, помещение уборочной техники, технические помещения — индивидуальный тепловой пункт, насосная, электрощитовые, вентиляционные камеры.

Возле домов устроят детские и спортивные площадки. Должны быть запроектированы и уличные парковки, но об их количестве не сообщается, хотя на эскизах они присутствуют. Предусмотрено озеленение — посадка новых деревьев, кустов и устройство газонов.

На очереди строительство корпусов 935 и 936 в 9-м микрорайоне и корпуса 1936 в 19-м. Власти дают на своих ресурсах разные сроки окончания строек — 2020—2022 годы. Это планируемые сроки ввода зданий в эксплуатацию, а процесс переселения займет больше времени.

В 9-м микрорайоне предстоит снести три пятиэтажки — корпуса 925, 926 и 927. В 10-м микрорайоне на улице Гоголя — тоже три, это дома 11А, Б, В. Суммарно в 9-м и 10-м микрорайонах предстоит переселить жителей 440 квартир. В 18-м и 19-м микрорайоне снесут 28 старых домов. Кого куда переселят, пока неизвестно.

Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома: