О запуске доставки товаров из «Пятёрочки» стало известно во вторник и «Зеленоград.ру» сразу попробовал воспользоваться новой услугой. Однако протестировать доставку в тот же день не удалось. Приложение предупреждало, что из-за высокой загрузки «сегодня уже не доставим». При этом сделать заказ на следующий день было нельзя.