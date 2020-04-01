О запуске доставки товаров из «Пятёрочки» стало известно во вторник и «Зеленоград.ру» сразу попробовал воспользоваться новой услугой. Однако протестировать доставку в тот же день не удалось. Приложение предупреждало, что из-за высокой загрузки «сегодня уже не доставим». При этом сделать заказ на следующий день было нельзя.
Попытка сделать заказ в 7 утра в среду тоже не удалась. Приложение сообщило,что ещё рано и часы приема заказа с 9:00 до 21:00
И действительно: в 9 часов сделать заказ получилось, но уже тогда была высокая загрузка (при этом попытка сделать другой заказ в 9:20 уже не удалась). Доставку обещали через три часа, около 12:00.
После оплаты заказа время доставки перенеслось на 13:30.
Однако уж 10:20 пришла смс, что заказ уже в пути, а курьер приехал в 10:55. Итого меньше двух часов от момента заказа до доставки — отличный результат.
Плюсы: быстрая доставка, отсутствие минимальной суммы заказа.
Минусы: возможностей доставки не хватает для всех желающих, скудный ассортимент, сыроватое приложение.
Вывод: в условиях самоизоляции ещё одна возможность доставки необходимых продуктов на дом — бесценно.