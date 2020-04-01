Как работает доставка из «Пятёрочки» — тест «Зеленоград.ру» 01.04.2020 ZELENOGRAD.RU

О запуске доставки товаров из «Пятёрочки» стало известно во вторник и «Зеленоград.ру» сразу попробовал воспользоваться новой услугой. Однако протестировать доставку в тот же день не удалось. Приложение предупреждало, что из-за высокой загрузки «сегодня уже не доставим». При этом сделать заказ на следующий день было нельзя.

Попытка сделать заказ в 7 утра в среду тоже не удалась. Приложение сообщило,что ещё рано и часы приема заказа с 9:00 до 21:00

И действительно: в 9 часов сделать заказ получилось, но уже тогда была высокая загрузка (при этом попытка сделать другой заказ в 9:20 уже не удалась). Доставку обещали через три часа, около 12:00.

После оплаты заказа время доставки перенеслось на 13:30.

Однако уж 10:20 пришла смс, что заказ уже в пути, а курьер приехал в 10:55. Итого меньше двух часов от момента заказа до доставки — отличный результат.

Итог

Плюсы: быстрая доставка, отсутствие минимальной суммы заказа.

Минусы: возможностей доставки не хватает для всех желающих, скудный ассортимент, сыроватое приложение.

Вывод: в условиях самоизоляции ещё одна возможность доставки необходимых продуктов на дом — бесценно.

Скачать приложение.

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Метки:
продукты, торговля, пятерочка, доставка продуктов
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