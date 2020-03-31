«Пятерочка» и Lamoda запустили доставку еды 31.03.2020 ZELENOGRAD.RU

«Пятерочка» запустила доставку продуктов по Зеленограду и Андреевке. Заказ можно оформить только через мобильное приложение «Доставка Пятерочка», стоимость доставки 199 рублей. Для пенсионеров по промокоду ZABOTA доставка бесплатна при заказе от 599 рублей. На момент публикации оформление заказов было приостановлено в связи с высокой загрузкой.

Занимается доставкой продуктов компания «Доставушка». Заказать продукты можно с 9:00 до 21:00. Заказ отправляется в ближайший магазин, среднее время доставки — 60 минут, зачастую меньше, сообщается в приложении. Максимальный вес покупки до 30 килограммов, максимальный вес воды в заказе до 10 кг. Оплатить покупку можно только картой при оформлении заказа. Доставка работает по всему Зеленограду и Андреевке.

После ввода адреса доставки в приложении появляется каталог ближайшего магазина. Ассортимент товаров зависит от его величины и от того, что есть в наличии — для кого-то он будет небольшим, по несколько позиций в каждой категории, для кого-то гораздо более широким. Есть овощи и фрукты на развес. Алкоголь заказать нельзя. Из плюсов — большой ассортимент товаров по акции, которые часто могут быть разобраны в магазине. Из минусов — нет возврата товара курьеру из-за плохого качества, в приложении предлагают прислать его фото по электронной почте и обещают «решить этот вопрос». Кроме того, сумма заказа может измениться из-за весовых товаров, тогда доплату автоматически спишут с привязанной к приложению карты или наоборот начислят, если сумма станет меньше. При отсутствии заказанных товаров обещают предлагать замены по смс, для этого при оформлении заказа надо выбрать вариант работы с заменами.

Онлайн-магазин Lamoda тоже стал доставлять (раздел ladoma) долгохранящиеся продукты: макароны, крупы, лапша быстрого приготовления, специи, чай, кофе и какао. Правда ассортимент каждого вида товара представлен одной-двумя позициями. Лапша быстрого приготовления только BigBon, немного круп «Мистраль» (в том числе ставшая редкой чечевица), а на момент публикации на сайте осталось всего две коробки гречки. Доставка по Зеленограду бесплатная вне зависимости от суммы покупки. За 300 рублей можно выбрать час доставки, ближайшая дата на следующий день.

Обычные сервисы доставки еды на дом от компаний «Перекресток», «Сбермаркет», «Утконос», сейчас перегружены и не справляются с заказами. У них выросла сумма минимального заказа, а доставку приходится ждать неделю.

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Метки:
коронавирус, карантин, пятерочка, доставка продуктов
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