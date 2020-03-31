После ввода адреса доставки в приложении появляется каталог ближайшего магазина. Ассортимент товаров зависит от его величины и от того, что есть в наличии — для кого-то он будет небольшим, по несколько позиций в каждой категории, для кого-то гораздо более широким. Есть овощи и фрукты на развес. Алкоголь заказать нельзя. Из плюсов — большой ассортимент товаров по акции, которые часто могут быть разобраны в магазине. Из минусов — нет возврата товара курьеру из-за плохого качества, в приложении предлагают прислать его фото по электронной почте и обещают «решить этот вопрос». Кроме того, сумма заказа может измениться из-за весовых товаров, тогда доплату автоматически спишут с привязанной к приложению карты или наоборот начислят, если сумма станет меньше. При отсутствии заказанных товаров обещают предлагать замены по смс, для этого при оформлении заказа надо выбрать вариант работы с заменами.

Онлайн-магазин Lamoda тоже стал доставлять (раздел ladoma) долгохранящиеся продукты: макароны, крупы, лапша быстрого приготовления, специи, чай, кофе и какао. Правда ассортимент каждого вида товара представлен одной-двумя позициями. Лапша быстрого приготовления только BigBon, немного круп «Мистраль» (в том числе ставшая редкой чечевица), а на момент публикации на сайте осталось всего две коробки гречки. Доставка по Зеленограду бесплатная вне зависимости от суммы покупки. За 300 рублей можно выбрать час доставки, ближайшая дата на следующий день.

Обычные сервисы доставки еды на дом от компаний «Перекресток», «Сбермаркет», «Утконос», сейчас перегружены и не справляются с заказами. У них выросла сумма минимального заказа, а доставку приходится ждать неделю.