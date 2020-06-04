Почему надо считать по-другому

Сейчас строительные нормы и правила при планировании городского пространства учитывают три фактора:

доля зелёной территории от площади города — минимум 40%;

душевой показатель обеспеченности зелёными зонами — не менее 6—10 квадратных метра на человека;

доступность этих зон — не более 15—20 минут пешком от жилых кварталов.

Если ориентироваться на эти показатели, проблемы с зелёными зонами вроде бы и нет, в Москве и других городах-миллиониках дела обстоят неплохо. Географы МГУ использовали космические снимки высокого разрешения и данные картографических порталов — оказалось, общая доля озеленённых территорий (всё незастроенное и незапечатанное асфальтом) в каждом городе больше 40% его площади. Рекордные показатели у Перми (73%) и Москвы (66%). То есть нормы выполняются.

Такие же позитивные результаты получаются и по душевому показателю, они в разы выше минимальных рекомендуемых значений: от 400 «квадратов» зелени на человека в Волгограде до 100 квадратов в Москве и Санкт-Петербурге.

Если же изучать структуры зеленых зон городов более детально, обнаруживаются проблемы. Во-первых, столь общие правила не учитывают, где зелёные зоны должны находиться. Из-за этого окраины могут утопать в зелени, тогда как плотно застроенные жилые кварталы в центре испытывают дефицит. Во-вторых, по общим цифрам не понять, насколько качественна эта зелёная площадь и из чего она состоит: учитываются и парки, и заброшенные пустыри.

Учёные кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ предложили новый подход для оценки зелёных зон из 13 показателей, разбитых на три группы: доступность, формирование комфортной городской среды и устойчивость.

Это позволит более точно оценить душевую обеспеченность в каждом из районов города. Например, некоторые районы Москвы имеют менее трех квадратных метров на человека, хотя общегородской показатель душевой обеспеченности у всех выше 100. Также новые методы оценки отразят полезность зелёных зон — покажут обеспеченность населения именно парками, скверами и бульварами, а не пустырями. Третья группа факторов оценит устойчивость зелёных зон — сколько в городе особо охраняемых природных территорий, которые нельзя застраивать.

Ученые надеются, что более глубокий и детальный подход к оценке зелёных зон поможет в будущем планировать пространство новых территорий в городах.