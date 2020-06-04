Ученые географического факультета МГУ разработали новые методы для оценки, насколько жители городов обеспечены деревьями и кустарниками. Оказалось, в Москве одновременно рекордные показатели по доле озелененных территорий — и многолетнее уменьшение площади древесного покрова. Объясняем, как это возможно и почему зеленоградский район Савёлки понёс самые большие потери.
Сейчас строительные нормы и правила при планировании городского пространства учитывают три фактора:
- доля зелёной территории от площади города — минимум 40%;
- душевой показатель обеспеченности зелёными зонами — не менее 6—10 квадратных метра на человека;
- доступность этих зон — не более 15—20 минут пешком от жилых кварталов.
Если ориентироваться на эти показатели, проблемы с зелёными зонами вроде бы и нет, в Москве и других городах-миллиониках дела обстоят неплохо. Географы МГУ использовали космические снимки высокого разрешения и данные картографических порталов — оказалось, общая доля озеленённых территорий (всё незастроенное и незапечатанное асфальтом) в каждом городе больше 40% его площади. Рекордные показатели у Перми (73%) и Москвы (66%). То есть нормы выполняются.
Такие же позитивные результаты получаются и по душевому показателю, они в разы выше минимальных рекомендуемых значений: от 400 «квадратов» зелени на человека в Волгограде до 100 квадратов в Москве и Санкт-Петербурге.
Если же изучать структуры зеленых зон городов более детально, обнаруживаются проблемы. Во-первых, столь общие правила не учитывают, где зелёные зоны должны находиться. Из-за этого окраины могут утопать в зелени, тогда как плотно застроенные жилые кварталы в центре испытывают дефицит. Во-вторых, по общим цифрам не понять, насколько качественна эта зелёная площадь и из чего она состоит: учитываются и парки, и заброшенные пустыри.
Учёные кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ предложили новый подход для оценки зелёных зон из 13 показателей, разбитых на три группы: доступность, формирование комфортной городской среды и устойчивость.
Это позволит более точно оценить душевую обеспеченность в каждом из районов города. Например, некоторые районы Москвы имеют менее трех квадратных метров на человека, хотя общегородской показатель душевой обеспеченности у всех выше 100. Также новые методы оценки отразят полезность зелёных зон — покажут обеспеченность населения именно парками, скверами и бульварами, а не пустырями. Третья группа факторов оценит устойчивость зелёных зон — сколько в городе особо охраняемых природных территорий, которые нельзя застраивать.
Ученые надеются, что более глубокий и детальный подход к оценке зелёных зон поможет в будущем планировать пространство новых территорий в городах.
Вся Москва — территория, где площадь древесного покрова постоянно уменьшается, следует из карты, составленной в МГУ. Исключением стали только районы на юге Новой Москвы, ниже Подольска и Троицка, а также район Братеево — там, судя по снимкам со спутника, в период с 2000 по 2016 годы произошёл прирост площади деревьев, но и то — не более 1%.
В красной зоне, где сокращение площади деревьев более 3%, оказались восемь районов Москвы, но больше всех потерял наш район Савёлки — 11%. «Зеленоград.ру» поговорил с руководителем научной работы, доцентом кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ Оксаной Климановой.
Для этого исследования использовали летние космические снимки спутников дистанционного зондирования Земли Landsat-5 и Landsat-7 за 2000 и 2016 года из университета Мэриленда. По ним учёные установили, что в Савёлках участок лесного массива площадью более 60 гектаров к востоку от 6-го микрорайона почти полностью обезлесел к 2016 году. Аналогичная ситуация была и к востоку от 7-го микрорайона.
Изучив территорию по отдельным годам, учёные выявили, что дело в крупной вырубке в 2012—2013 годах. В остальных районах Зеленограда изменения древесного покрова на протяжении 15 лет локальны и незначительны по площади.
Летний снимок Савёлок 2011 года показал сниженную яркость цвета деревьев по сравнению с предыдущими летними месяцами. Объясняться это могло в том числе ухудшением здоровья покрова. Учёные предположили, что лесной массив был вырублен для борьбы с вредителями: «вероятней всего, с печально известным в окрестностях Москвы и области короедом-типографом».
Действительно, с 2010 по 2012 годы было потеряно 20% зеленоградского лесопарка (22 тысячи деревьев) на территории в 182 гектара. Официальная причина — борьба с короедом-типографом. Тогда это случилось из-за аномально жаркого лета 2010 года и из-за того, что руководство Солнечногорского района не проводило вовремя вырубку больных и погибших деревьев, поэтому короед благополучно перелетал на деревья зеленоградского лесопарка. В итоге санитарные вырубки вокруг Зеленограда идут до сих пор — в 2020 году в рамках борьбы с вредителями запланирована вырубка еще на 187 гектарах.
О том, как короед уничтожает деревья, коротко и доступно рассказывал «Гринпис».
По словам Климановой, то, что площадь зелёного покрова в столице сокращается, — совсем не открытие, но использовать в этом случае характеристику «планомерная вырубка» некорректно.
«Нельзя сказать, что это политика города по уничтожению зелёных насаждений. Это естественный процесс, который происходит, если есть возможность передать участки на законных основаниях под застройку. Я далека здесь от желания демонизировать нашу городскую власть, это просто процесс, который идёт более интенсивно там, где нет особо охраняемых природных территорий. В Зеленограде, насколько я помню, они есть. Где-то это происходит стихийно, потому что это результат экспансии города. Другое дело, что эта экспансия не всегда оправдана», — заключила она.