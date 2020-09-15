Интернет-провайдеры, работающие на территории технопарка «Элма» в Южной промзоне, в августе получили уведомление, что договор с ними расторгается в одностороннем порядке. Их просят демонтировать свое оборудование и передать всех абонентов новому провайдеру — фирме «ВестКолл», совсем недавно проданной бренду «Билайн». Провайдеры, в числе которых зеленоградские компании «Компнет» и «Датаплэнет», считают ситуацию несправедливой. Однако антимонопольная служба признала правоту технопарка.
В редакцию «Зеленоград.ру» обратился директор компании «Компнет» Алексей Юшманов, сообщив о сложившейся в технопарке ситуации с новым провайдером. Дело в том, что «ВестКолл» изначально обозначила, что может быть только единственным провайдером в технопарке, монополистом, остальным придется уйти. Технопарк «Элма» принял эти условия и объявил, что абоненты «Компнета», «Датаплэнет» (Дапл) и NetByNet на территории технопарка должны добровольно-принудительно перейти к «ВестКоллу».
«ВестКолл» — фирма, основанная в 1996 году, развивалась в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, с 2014 года начала распродавать свои активы. Так, были проданы активы петербургского филиала почти за четыре миллиарда рублей, самарского — за 1,4 миллиарда. 100% ООО «Вест Колл Лтд» принадлежит кипрскому Wintergate Holdings Ltd. Выручка оператора по итогам 2019 года составила миллиард рублей, чистая прибыль — 4,65 миллионов.
Директор «Компнета» Алексей Юшманов делает акцент на том, что неэтично отдавать преференции компании «которая зарегистрирована на Кипре, а бенефициарами являются американские фонды прямых инвестиций с Каймановых островов». Но теперь у неё вполне понятный владелец — 2 сентября, по данным системы Karoteka. ru, компания была продана бренду «Билайн». На этот момент у оставшегося московского филиала «ВестКолл» было почти 10 тысяч клиентов и партнеров. Сумма сделки с «Билайном» не раскрывается. В компании отмечают, что сделка «существенно укрепит позиции ПАО „ВымпелКом“ на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг».
Такая же ситуация с ещё одним провайдером на «Элме» — NetByNet: с 2011 года он принадлежит «Мегафону».
Поглощения небольших операторов связи крупными компаниями — обычная практика. Тот же NetByNet перед продажей «Мегафону» активно скупал местных провайдеров (в частности, зеленоградские SmartLogic и «Зелком»), увеличивая базу абонентов, чтобы повысить стоимость. И также, до сделки с «Мегафоном», NetByNet контролировался офшором с Британских Виргинских островов.
Об этом же говорит представитель «Датаплэнет» Михаил Рыков, объясняя мотивы «ВестКолла» требовать монопольного присутствия в технопарке: «Для ВестКолл» как организации это интересно в том плане, что у них сейчас идет сделка с «Билайном». Для формирования цены им надо было набрать как можно больше бизнес-центров, где они присутствуют в монопольном режиме".
Юшманов признает, что юридически «Элма» имеет право расторгнуть контракт, но считает недопустимым игнорировать интересы местного бизнеса. «Ведь „Элма“ получает деньги на реконструкцию технопарка от институтов развития. Но если они прямо заявят, что им плевать на создание рабочих мест в Зеленограде, какие субсидии они получат после этого, какие компенсации в профильных департаментах?»
В 2015 году «Элма» пообещала вложить в реконструкцию своих зданий свыше 500 миллионов в обмен на налоговые льготы. По словам Юшманова, тогда все три провайдера по просьбе технопарка реконструировали сети связи за свои средства, вложив в это более 1,5 миллиона рублей. Сейчас их просят демонтировать это оборудование, в ином случае обещают сделать это самостоятельно — и Юшманов, и Рыков усматривают в этом возможный состав преступления по ст. 215.2 УК РФ (разрушение или повреждение объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и линии связи влечет штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет).
По словам Юшманова, если их вынудят уйти из технопарка, компании придется уволить двух человек (всего там работает 30 человек). В компании «Датаплэнет» не планируют сокращать сотрудников. В «ВестКолл» не ответили прямо на вопрос, сколько рабочих мест они создадут в технопарке, предложив «в открытых источниках» посмотреть, сколько у фирмы уже есть сотрудников. По данным системы Karoteka. ru, штат провайдера — 213 человек. Означает ли ответ «ВестКолл», что у них уже есть команда и набирать новых людей они не планируют, неясно.
Приход одного интернет-провайдера вместо трех руководство «Элмы» объяснило тем, что им тяжело администрировать платежи, которые поступают в качестве агентского вознаграждения, от трех провайдеров, а получать от одного будет проще, говорит представитель «Датаплэнет» Михаил Рыков.
Он сказал, что в августе «Датаплэнет» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу того, что «руководство „Элмы“ по каким-то причинам решило всех остальных операторов выгнать, тем самым нарушив права абонентов: у них уже сложились какие-то отношения, они получали какие-то услуги, их устраивают какие-то цены, то, как мы реагируем на аварии».
ФАС посчитали, что нарушений антимонопольного законодательства здесь нет, указав, что «Датаплэнет» может сменить место деятельности: «Рынок услуг доступа в сеть интернет не ограничивается проводными сетями, а географические границы рынка не ограничиваются помещениям, находящимися в собственности АО „Элма“». В «Датаплэнет» уточнили, что пока еще ведут разговор с ФАС, и вопрос с технопарком не закрыт.
Ещё одной причиной выбора «ВестКолл» могут быть его обещание улучшить сотовую связь внутри здания технопарка. Сейчас на «Элме» заново остекляют фасады, и в новые затемненные стекла будут мешать прохождению сигнала сотовой связи. Как стало известно «Зеленоград.ру», «ВестКолл» намерен за свой счет поставить внутри зданий усилители — на основе пассивной распределенной антенной системы или на основе сети маломощных радиопередатчиков.
«Компнет» и «Датаплэнет» обращают внимание на то, что своими действиями руководство технопарка вмешивается в их хозяйственную деятельность, заставляя абонентов перезаключать контракты, в которых «Элма» никак не фигурирует. Несколько клиентов этих трех провайдеров написали обращения руководству технопарка о несогласии с таким развитием событий. «На встрече с „Элмой“ и „ВестКолл“ абоненты высказывались: если „ВестКолл“ хочет зайти, пусть заходит, работает на общих условиях. Но те сказали, что им так неудобно», — пересказал Михаил Рыков.
По словам Юшманова, у некоторых абонентов есть технические сложности с тем, чтобы сменить провайдера: сейчас «Элма» предлагает «Компнету» обратиться в «ВестКолл» и у них арендовать линии связи для продолжения работы с этими клиентами. «Это то же самое, если бы воры, угнавшие вашу машину, предлагали бы вам арендовать ее у них», — считает он. Представитель «ВестКолл» в разговоре с «Зеленоград.ру» отметил, что местные компании могли предоставить редакции искаженную информацию касательно, в том числе, возможных проблем абонентов с технической стороны: «Технические решения у каждого провайдера одни и те же, а перенастройка оборудования — это другой вопрос».
«По нашим подсчетам, в случае расторжения договора за год мы, три компании, понесем убыток примерно на пять миллионов рублей. Убытки понесут и все абоненты, так как у них повысятся затраты: когда там начнет работать монополист, тарифы прежними не останутся. Сейчас они ["ВестКолл"] очень уклончиво говорят, что оставят тарифы на прежнем уровне на месяц-два, а там посмотрят», — рассказал Юшманов.
«Мы, три оператора, занимаем одинаковую позицию, что сдаваться мы не будем. Если нас все-таки вынудят уйти, мы подадим в суд, конечно, а еще при этом пострадают около 60 бизнесов в Зеленограде, им придется менять платежные терминалы, серверы, кто-то лишится определенных каналов связи. Сейчас уже началась миграция арендаторов из „Элмы“ в другие бизнес-центры, где более человеческие условия в плане отношений с арендодателем», — добавил Рыков, не уточнив, кого из арендаторов имеет в виду. В пресс-службе NetByNet «Зеленоград.ру» сообщили только, что работают на этой площадке до 19 сентября, остальное в компании комментировать отказались ввиду того, что у них «нет информации».
В «Элме» не смогли оперативно ответить на письма и звонки «Зеленоград.ру» с просьбой предоставить свой взгляд на ситуацию и сообщить о реакции на смену провайдера резидентов технопарка. В «ВестКолл» пока также не ответили, смогут ли они заменить трех местных операторов по спектру услуг и намерены ли поднимать цены.