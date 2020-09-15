Больше не из Кипра

«ВестКолл» — фирма, основанная в 1996 году, развивалась в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, с 2014 года начала распродавать свои активы. Так, были проданы активы петербургского филиала почти за четыре миллиарда рублей, самарского — за 1,4 миллиарда. 100% ООО «Вест Колл Лтд» принадлежит кипрскому Wintergate Holdings Ltd. Выручка оператора по итогам 2019 года составила миллиард рублей, чистая прибыль — 4,65 миллионов.

Директор «Компнета» Алексей Юшманов делает акцент на том, что неэтично отдавать преференции компании «которая зарегистрирована на Кипре, а бенефициарами являются американские фонды прямых инвестиций с Каймановых островов». Но теперь у неё вполне понятный владелец — 2 сентября, по данным системы Karoteka. ru, компания была продана бренду «Билайн». На этот момент у оставшегося московского филиала «ВестКолл» было почти 10 тысяч клиентов и партнеров. Сумма сделки с «Билайном» не раскрывается. В компании отмечают, что сделка «существенно укрепит позиции ПАО „ВымпелКом“ на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг».

Такая же ситуация с ещё одним провайдером на «Элме» — NetByNet: с 2011 года он принадлежит «Мегафону».

Поглощения небольших операторов связи крупными компаниями — обычная практика. Тот же NetByNet перед продажей «Мегафону» активно скупал местных провайдеров (в частности, зеленоградские SmartLogic и «Зелком»), увеличивая базу абонентов, чтобы повысить стоимость. И также, до сделки с «Мегафоном», NetByNet контролировался офшором с Британских Виргинских островов.

Об этом же говорит представитель «Датаплэнет» Михаил Рыков, объясняя мотивы «ВестКолла» требовать монопольного присутствия в технопарке: «Для ВестКолл» как организации это интересно в том плане, что у них сейчас идет сделка с «Билайном». Для формирования цены им надо было набрать как можно больше бизнес-центров, где они присутствуют в монопольном режиме".