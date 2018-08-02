Достижения

Сразу бросается в глаза формальный подход при составлении списка достижений. Похоже, по каждому району просто взяли список объектов, введенных в эксплуатацию с 2010 года, когда Собянин впервые пришел на пост мэра, отобрали наиболее подходящее под «достижения» и вставили в программу. Получилось странно.

Например, достижения, которые однозначно касаются всего города, упомянуты только в том районе, где находится сам объект. По Собянину запуск «Ласточек» — это достижение только для Крюково, а сосудистый центр в горбольнице — только для Савёлок, хотя пользуются ими все зеленоградцы. С другой стороны, в списке достижений есть объекты, которые вообще к Зеленограду не относятся — например, строящаяся заправка на Ленинградском шоссе, которая формально находится на территории 5-го микрорайона.

В качестве достижений Собянина упомянуты объекты, которые хоть и достроены во время его мэрства, но начались до него. Например, строительство 4-го железнодорожного пути до Крюково, благодаря которому запустили «Ласточки», или строительство моста через Сходню.

Несуразно в списке достижений и планов смотрятся спорные проекты застройки в старых микрорайонах, которыми многие местные жители как раз очень недовольны. А капитальный ремонт дворца культуры, который уже внесли в список достижений, вообще еще не завершился — киноконцертный зал открыли на один день, как раз в честь приезда Собянина на юбилей Зеленограда, а потом снова закрыли. При этом сам ремонт тянется уже четыре года — сомнительное достижение.

Издевательством смотрится в списке достижений изменение маршрутов 400-х автобусов. Им предшествовала отмена коммерческих маршруток до Москвы, которая за прошедший с этого события год, так и не была скомпенсирована городскими автобусами. А заявление, что 400-е автобусы начали ходить от «Океана» доказывает, что в жизни наших районов ни Собянин, ни его помощники ориентируются не слишком хорошо — даже в собственных «достижениях».