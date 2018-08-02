Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин опубликовал программы «Мой район» — список местных проблем, которые «мозолят людям глаза» и которые надо решить для улучшения жизни конкретного района. Эти списки, по словам Собянина, «не формальные программы под выборы». Мы посмотрели его программы по зеленоградским районам и выяснили, действительно ли мэр вник в проблемы каждого района.
Районные программы состоят из разделов «сделано», «планы на ближайшее время» и «наказы от жителей». Сразу отметим, что из Зеленограда опубликован всего один наказ — это наше обращение о строительстве пешеходного моста через городской пруд.
Раздел «сделано» состоит из «топ-3» и «остальных достижений», которые, в свою очередь, делятся на достижения в области транспорта, благоустройства, строительства и социальной сферы.
Сразу бросается в глаза формальный подход при составлении списка достижений. Похоже, по каждому району просто взяли список объектов, введенных в эксплуатацию с 2010 года, когда Собянин впервые пришел на пост мэра, отобрали наиболее подходящее под «достижения» и вставили в программу. Получилось странно.
Например, достижения, которые однозначно касаются всего города, упомянуты только в том районе, где находится сам объект. По Собянину запуск «Ласточек» — это достижение только для Крюково, а сосудистый центр в горбольнице — только для Савёлок, хотя пользуются ими все зеленоградцы. С другой стороны, в списке достижений есть объекты, которые вообще к Зеленограду не относятся — например, строящаяся заправка на Ленинградском шоссе, которая формально находится на территории 5-го микрорайона.
В качестве достижений Собянина упомянуты объекты, которые хоть и достроены во время его мэрства, но начались до него. Например, строительство 4-го железнодорожного пути до Крюково, благодаря которому запустили «Ласточки», или строительство моста через Сходню.
Несуразно в списке достижений и планов смотрятся спорные проекты застройки в старых микрорайонах, которыми многие местные жители как раз очень недовольны. А капитальный ремонт дворца культуры, который уже внесли в список достижений, вообще еще не завершился — киноконцертный зал открыли на один день, как раз в честь приезда Собянина на юбилей Зеленограда, а потом снова закрыли. При этом сам ремонт тянется уже четыре года — сомнительное достижение.
Издевательством смотрится в списке достижений изменение маршрутов 400-х автобусов. Им предшествовала отмена коммерческих маршруток до Москвы, которая за прошедший с этого события год, так и не была скомпенсирована городскими автобусами. А заявление, что 400-е автобусы начали ходить от «Океана» доказывает, что в жизни наших районов ни Собянин, ни его помощники ориентируются не слишком хорошо — даже в собственных «достижениях».
Список «планы на ближайшее время» составлялся, похоже, таким же формально-бюрократическим методом. Итак, какие у Собянина планы на Зеленоград.
Район Крюково: построить новые школы и детсады в 16, 17, 20 микрорайонах (одну откроют уже в сентябре). Построить еще два дома в 23 микрорайоне (проектом не были предусмотрены, строят на месте парковок), еще два дома в 17 микрорайоне и два дома в 19 микрорайоне (по программе реновации). Новый путепровод через железную дорогу (видимо, имеется в виду тоннель в районе Алабушево). Сквер имени Разумовского и реабилитация пруда в 23 микрорайоне. Бульвар в 16 микрорайоне и пруд в 17-м. Новое помещение для центра «Мои документы».
Район Матушкино: благоустройства территории нескольких школ, ремонт в детской поликлинике во 2-м микрорайоне, благоустройство дворов в 4 микрорайоне и пешеходной зоны в 1-м, посадка нескольких деревьев, благоустройство и капремонт башен вдоль Центрального проспекта, текущий ремонт физкультурного центра в 1 микрорайоне, текущий ремонт подъездов.
Район Савелки: детская больница (по нашим данным открытие задерживается на год). Реконструкция парка Победы (1,5 миллиарда выделено, но пока не нашлось пары миллионов на нужный пешеходный мост). Заправка в 5-м микрорайоне (заехать на которую с территории Зеленограда невозможно). Реконструкция «Ведогонь-театр». Новые помещения для зеленоградского музея. Новые школа и детсад в 3 и 6 микрорайонах. Строительство шести домов в 3 микрорайоне. Ремонт регбийного поля и спортплощадки в 5 микрорайоне.
Район Старое Крюково: строительство трех домов в 9 микрорайоне по программе реновации. Благоустройство у корпуса 903. Ввод в эксплуатацию футбольного поля в 9 микрорайоне (долгострой времен Собянина) и строительство еще одного спорткомплекса там же. Капремонт Дворца творчества. Строительство нового путепровода в районе Малино (власти регулярно говорят, что это точно не ближайшие планы).
Для района Силино программа пока не готова.
Напишите в комментариях или на news@zelenograd.ru, что бы вы хотели видеть в программе развития вашего района?
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