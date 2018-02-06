Об этом сообщил на своем сайте главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его мнению, заправку «планируют построить», хотя она строится с августа прошлого года. Также Кузнецов отметил, что на заправке будет и автомойка, что «очень удобно для жителей микрорайона, которым не придется заезжать в два разных места».

Это удивительное для главного архитектора заявление. Если заезд на заправку будет, как обещано, только с Ленинградского шоссе, то жителям 5 микрорайона, чтобы попасть на неё, надо будет выехать на Ленинградское шоссе, развернуться, уехать к монументу «Штыки», ещё раз развернуться и поехать назад. И по пути будет несколько заправок и автомоек.

Как бы там ни было, в здании будут, кроме колонок для заправки и автомойки, магазин, кафе на 20 человек, автомойка. Также на участке построят здание компрессорной и насосную станцию. Сроки завершения строительства не уточняются.