Автозаправочный комплекс строят на окраине 5 микрорайоне, возле корпуса 521, регбийного стадиона и пожарного депо. Заезд на АЗС будет с Ленинградского шоссе, но чиновники считают, что это удобно для жителей микрорайона.
Об этом сообщил на своем сайте главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его мнению, заправку «планируют построить», хотя она строится с августа прошлого года. Также Кузнецов отметил, что на заправке будет и автомойка, что «очень удобно для жителей микрорайона, которым не придется заезжать в два разных места».
Это удивительное для главного архитектора заявление. Если заезд на заправку будет, как обещано, только с Ленинградского шоссе, то жителям 5 микрорайона, чтобы попасть на неё, надо будет выехать на Ленинградское шоссе, развернуться, уехать к монументу «Штыки», ещё раз развернуться и поехать назад. И по пути будет несколько заправок и автомоек.
Как бы там ни было, в здании будут, кроме колонок для заправки и автомойки, магазин, кафе на 20 человек, автомойка. Также на участке построят здание компрессорной и насосную станцию. Сроки завершения строительства не уточняются.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В феврале
-
Скидка на напольную
плитку 10%