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В пятом микрорайоне у Ленинградского шоссе начали строить автозаправочный комплекс 22.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Стройка развернулась на окраине 5 микрорайона — в проезде 5253 возле регбийного стадиона и пожарного депо. Пока грузовики ездят по местному проезду внутри микрорайона, но уже строится выезд на Ленинградское шоссе. Стадиону придется немного потесниться, поскольку в своё время он «залез» на территорию, отданную под строительство заправки.

Участок земли в 5 микрорайоне площадью почти полтора гектара московские власти сдали в аренду на 10 лет под строительство автозаправки — с третьей попытки. Земля сдается в аренду под строительство АЗС на основании постановления мэрии №367 от 2007 года. Аукцион в прошлом году выиграла фирма «Аренда-Групп», стоимость годовой аренды — 7 миллионов рублей. В здании можно будет разместить автосервис с мойкой, шиномонтажем, магазином и кафе. Здесь могут обслуживаться одновременно 38 машин — 35 легковых, 3 грузовых.

Жители 5 микрорайона жалуются на грузовики в местном проезде, где стоит знак «жилая зона». Сейчас ведутся подготовительные работы, строится съезд и выезд на Ленинградское шоссе, сообщили Zelenograd.ru в управе района Савелки. И пока он не будет сделан хотя бы в черновом варианте, основные работы не начнутся — тем более, ордер на них пока не выдан.

Открыть дорогу на Ленинградку планируют уже в ближайшее время.

Территория регбийного поля «зашла» на участок будущей АЗС примерно на пять метров. Ворота переставят, неудобства будут минимальными, заверили в управе.

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