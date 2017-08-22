Участок земли в 5 микрорайоне площадью почти полтора гектара московские власти сдали в аренду на 10 лет под строительство автозаправки — с третьей попытки. Земля сдается в аренду под строительство АЗС на основании постановления мэрии №367 от 2007 года. Аукцион в прошлом году выиграла фирма «Аренда-Групп», стоимость годовой аренды — 7 миллионов рублей. В здании можно будет разместить автосервис с мойкой, шиномонтажем, магазином и кафе. Здесь могут обслуживаться одновременно 38 машин — 35 легковых, 3 грузовых.



Жители 5 микрорайона жалуются на грузовики в местном проезде, где стоит знак «жилая зона». Сейчас ведутся подготовительные работы, строится съезд и выезд на Ленинградское шоссе, сообщили Zelenograd.ru в управе района Савелки. И пока он не будет сделан хотя бы в черновом варианте, основные работы не начнутся — тем более, ордер на них пока не выдан.

Открыть дорогу на Ленинградку планируют уже в ближайшее время.