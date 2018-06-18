В конце 1980-х Дмитрий Разумовский жил в Зеленограде, сейчас здесь по-прежнему живет его вдова Энрика и двое сыновей. Поставить памятник герою России по образцу скульптуры в Ульяновске предложили в прошлом году представители общественности. Работа над созданием памятника идёт, рассказал Zelenograd.ru скульптор Вадим Кириллов, и он не будет копией ульяновского. Сохранится лишь основная идея композиции — круг за фигурой Разумовского, изрешеченный пулями. В ульяновской скульптурной композиции герой России выносит девочку из-под огня перед тем, как погибнуть.

Открытие памятника в Зеленограде запланировано на 2 сентября (воскресенье). Раньше в первые выходные сентября праздновали День города, но в 2016 году дату перенесли из-за совпадения с траурными днями — трагедией в Беслане, где в 2004 году террористы захватили школу и погибли более 330 человек. Подполковник Дмитрий Разумовский погиб от пули снайпера 3 сентября 2004 года, на третий день захвата заложников.



Вадим Кириллов — выпускник Московского художественного академического института имени Сурикова, ученик известного советского скульптора Льва Кербеля. Памятники и скульптурные композиции его работы находятся в разных городах — Москве, Омске, Балашихе, Минске, Кашире, Сибае. На закупку авторской скульптуры, посвященной Дмитрию Разумовскому, «Жилищник района Крюково выделил 4,8 миллионов рублей.