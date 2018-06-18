Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Памятник Дмитрию Разумовскому в 23 микрорайоне планируют открыть 2 сентября 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Улица Дмитрия Разумовского — героя России, спецназовца отряда «Вымпел», погибшего при освобождении заложников в Беслане, — появилась в 23 микрорайоне в прошлом году. Памятник будет установлен при входе в школу №2045. Его делает скульптор Вадим Кириллов — автор монумента в Ульяновске, где родился Разумовский.

Памятник Дмитрию Разумовскому в Ульяновске
фото: vadim-sculpture.ru

В конце 1980-х Дмитрий Разумовский жил в Зеленограде, сейчас здесь по-прежнему живет его вдова Энрика и двое сыновей. Поставить памятник герою России по образцу скульптуры в Ульяновске предложили в прошлом году представители общественности. Работа над созданием памятника идёт, рассказал Zelenograd.ru скульптор Вадим Кириллов, и он не будет копией ульяновского. Сохранится лишь основная идея композиции — круг за фигурой Разумовского, изрешеченный пулями. В ульяновской скульптурной композиции герой России выносит девочку из-под огня перед тем, как погибнуть.

Открытие памятника в Зеленограде запланировано на 2 сентября (воскресенье). Раньше в первые выходные сентября праздновали День города, но в 2016 году дату перенесли из-за совпадения с траурными днями — трагедией в Беслане, где в 2004 году террористы захватили школу и погибли более 330 человек. Подполковник Дмитрий Разумовский погиб от пули снайпера 3 сентября 2004 года, на третий день захвата заложников.

Вадим Кириллов — выпускник Московского художественного академического института имени Сурикова, ученик известного советского скульптора Льва Кербеля. Памятники и скульптурные композиции его работы находятся в разных городах — Москве, Омске, Балашихе, Минске, Кашире, Сибае. На закупку авторской скульптуры, посвященной Дмитрию Разумовскому, «Жилищник района Крюково выделил 4,8 миллионов рублей.

 Реклама
На оконное производство требуются сотрудники. Объявления
Высшее образование рядом с домом Объявления
Летний городской лагерь «Большое путешествие» в семейном клубе Ле Бонбон Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама