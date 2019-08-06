Территорию между пригородной станцией НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы» благоустраивают: вместо промзоны здесь будет пешеходное пространство, новая проезжая часть, парковки, скамейки и газоны. Завершить работы должны до конца года.

Благоустроят около двух километров дороги между двумя станциями. Здесь поставят 120 новых фонарей, поставят скамейки, а осенью высадят деревья и кустарники. Сейчас меняют дорожное покрытие и бордюры, устраивают парковочные карманы. Поменяют и остановочные павильоны. Дорога от НАТИ к «Лихоборам» станет комфортнее и безопаснее, заверяет правительство Москвы.