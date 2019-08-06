Территорию между пригородной станцией НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы» благоустраивают: вместо промзоны здесь будет пешеходное пространство, новая проезжая часть, парковки, скамейки и газоны. Завершить работы должны до конца года.
Благоустроят около двух километров дороги между двумя станциями. Здесь поставят 120 новых фонарей, поставят скамейки, а осенью высадят деревья и кустарники. Сейчас меняют дорожное покрытие и бордюры, устраивают парковочные карманы. Поменяют и остановочные павильоны. Дорога от НАТИ к «Лихоборам» станет комфортнее и безопаснее, заверяет правительство Москвы.
Одновременно строится пешеходный мост между двумя станциями — завершить работы обещают к концу года. Над железнодорожными путями сделали пролеты и положили площадки — основу для павильона. По проекту, выход из надземного перехода будет на обе платформы пригородной станции. По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое. Сейчас пассажиры идут от станции МЦК к электричкам сначала по улице, потом поднимаются на мост и спускаются с него на платформу.
По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое. Теперь сообщается, что «время в пути сократится на три минуты, при этом пассажиропоток увеличится в 2,5 раза — с 11 тысяч до 27 тысяч пассажиров в сутки».
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