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Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы» 13.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: mos.ru

Стеклянный надземный пешеходный переход длиной 85 метров построят над Северо-Восточной хордой. Выход из МЦК на мост будет с третьего этажа нового вестибюля, который оборудуют лифтами, эскалаторами, пандусами и системой обогрева.

Пока на станции МЦК «Лихоборы» работает только южный вестибюль, а северный обещают построить до конца этого года, как и пешеходный мост с выходом на платформу НАТИ.

Сейчас пассажиры ходят от платформы НАТИ Ленинградского направления до станции МЦК по улице и подземному переходу. По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое.

По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое. Фасад нового вестибюля тоже сделают стеклянным, сообщает об утвержденном проекте Москомархитектура.

Возле платформы НАТИ сейчас останавливаются почти все обычные электрички и четыре (в день) «Ласточки», ездящие по маршрутам обычных. Еще несколько лет назад эта станция была мало востребованной у пассажиров электричек, и поезда останавливались там нечасто.

Платформу НАТИ открыли в 1946 году для работников Научного автотракторного института. В 2012—2013 годах станция была закрыта для строительства 4-го главного пути Москва — Крюково. С открытием станции МЦК «Лихоборы» все обычные электрички стали останавливаться в НАТИ.

В перспективе платформу интегрируют в транспортно-пересадочный узел «Верхние Лихоборы», подразумевающий комфортную пересадку на станцию метро, МЦК и маршруты наземного транспорта.

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