Оказалось, удлинение платформы нужно для строительства пешеходного моста между НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы». Он позволит сократить время пересадки.

Стеклянный надземный переход между «Лихоборами» и НАТИ пройдет над Северо-Восточной хордой. По проекту, выход с него будет на обе платформы пригородной станции. Проект предусматривает удлинение платформ для надвижки моста. Сейчас пассажиры ходят от платформы НАТИ Ленинградского направления до станции МЦК по улице и подземному переходу. По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое.