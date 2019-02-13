Начало платформы №2 — в сторону области — продлевают временной деревянной конструкцией. Выяснили, зачем это нужно.
Оказалось, удлинение платформы нужно для строительства пешеходного моста между НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы». Он позволит сократить время пересадки.
Стеклянный надземный переход между «Лихоборами» и НАТИ пройдет над Северо-Восточной хордой. По проекту, выход с него будет на обе платформы пригородной станции. Проект предусматривает удлинение платформ для надвижки моста. Сейчас пассажиры ходят от платформы НАТИ Ленинградского направления до станции МЦК по улице и подземному переходу. По расчетам проектировщиков, после открытия пешеходного моста время пересадки с «Лихобор» на НАТИ сократится вдвое.
Мост планировали построить к концу прошлого года, но, по словам источника в РЖД, сроки сдвинулись, в том числе, из-за необходимости предоставлять технологические окна — перерывы в движении поездов. Теперь построить надземный переход обещают к концу этого года.
С открытием станции МЦК «Лихоборы» в 2016 году все обычные электрички, а затем и «Ласточки-комфорт» стали останавливаться в НАТИ.
Между платформой НАТИ, МЦК, Дмитровским шоссе и Ильменским проездом запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верхние Лихоборы». Проект ТПУ подразумевает, в числе прочего, строительство возле НАТИ конечной станции и отстойно-разворотной площадки для наземного общественного транспорта, пересадочного терминала, парковки на 58 машин. Для этого потребуется снести ряд гаражей и других построек возле платформы. ТПУ будут строить возле метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии. На прошедших публичных слушаниях жители Западного Дегунино массово просили связать метро с платформой НАТИ.
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