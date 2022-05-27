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«Жилищник» самовольно «продлил» срок отключения горячей воды 27.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Жители некоторых домов 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонов не получили горячую воду после десяти дней профилактического отключения. Пытаясь оставить жалобы на отсутствие воды в единой диспетчерской, они обнаружили, что их управляющая компания «продлила» срок отключения — поэтому диспетчерская отказывалась принять жалобы.

Горячую воду в 8-12 микрорайонах отключают с нуля часов 17 мая до 23:59 26 мая — это официальная информация МОЭК, поставщика горячей воды. Когда 27-го утром люди не обнаружили в кранах горячую воду, они начали писать в телеграм-чаты «Жилищника» — там такие жалобы просто удаляли, ссылаясь на то, что они повторяются и информация теряется. При звонке в единый диспетчерский центр по телефону 8-495-539-53-53 людям сообщали, что ещё не истёк срок профилактического отключения. Из-за этого диспетчер отказывался принять заявку (запись разговора есть в распоряжении редакции). Оставить жалобу удавалось лишь самым настойчивым, кто указывал на несоответствие данных управляющей компании и МОЭК.

Данные в диспетчерский центр обычно передаёт управляющая компания. Получается, «Жилищник» самовольно «продлил» отключение как минимум на один день (в некоторых домах при попытке подать жалобу через приложение «Госуслуги Москвы» дата отключения была продлена даже до 30 мая или до 1 июня — скриншоты есть в распоряжении редакции).

В МОЭК объяснили, что подали горячу воду по графику и, если воды нет, значит «Жилищник» не открыл задвижки внутридомовой сети горячего водоснабжения. «Жилищник» в своих чатах объяснял, что проводит «пуско-наладочные работы» и делает всё возможное. По телефону «Жилищник» объясняет, что если воды нет, значит при включении возникла аварийная ситуация и надо ждать. Но как в диспетчерской оказалась ложная информация о сроках отключения, неизвестно — на момент публикации «Жилищник» не ответил на этот вопрос.

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Метки:
жкх, микрорайон 9, микрорайон 11, микрорайон 8, микрорайон 10, микрорайон 12, горячая вода
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Обсуждение
Евгений Стрельцов
7 часов назад
Запись в студию! Хотим послушать.
Александр Эрлих
5 часов назад
Запись в студию! Хотим послушать.
Ну, слушайте https://disk.yandex.ru/d/zyJJjgzFm6kAVg
Юрий Хотимский
4 часа назад
Странно, что в Москве все службы централизованы так сильно, что отсутствует возможность связи непосредственно с Жилищниками, МФЦ, поликлиниками и т.п. А функционал единых диспетчерских и справочных служб ограничен: связать с юридически самостоятельными службами невозможен, прием жалоб не ведется. Можно предположить высшую степень недоверия города к курируемым службам, которые вообще не способны принять заявки. Ужасную коррупцию при выполнении работ. Или высшую степень оптимизации (экономии) на диспетчеризации. Напрашивается неприличная аналогия: управляющую организацию собственник помещения выбирает для сохранения своего помещения как части дома и преумножения ее стоимости. Содержит, как свою законную жену, например. Специально для построения отношений целый Жилищный кодекс РФ написан, как Семейный. А вот доступ к ней ограничен неким дядей. В сознании собственников за нее отвечает дядя и все отношения ведут через дядю. Получается, что все собственники в части управления своей собственностью - не собственники, а только тот дядя! Помните споры по всему миру про провокационный «Декрет об отмене частного владения женщинами», изданный 28.02.1918 в Саратове.
Свити ***
3 часа назад
Совсем оборзели. Мы мерзли 10 дней, а они нате вам еще! За что только деньги платим. В доме идет ремонт - замена труб, стояков и т.п. Кругом в подъезде грязь. Перед этим делали "очередной" косметический ремонт. Теперь можно делать еще раз. Все перепачкано, ободрано и т.д. В лифт страшно зайти - пол и стены грязные от этих труб и рабочих из СА. Походу Жилищник сам себе господин.
Kill Digit
3 часа назад
Бардак какой-то, сначала по телефону сказали, что отключение продлено до 1-2 июня. Потом после телефонного футбора сообщили, что дом запущен, а стояк именно по этой квартире отключен по причине протечки у соседей, но не понятно откуда протечка, если стояк был отключен ещё десять дней назад, а горячую воду так и не включали.
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