Жители некоторых домов 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонов не получили горячую воду после десяти дней профилактического отключения. Пытаясь оставить жалобы на отсутствие воды в единой диспетчерской, они обнаружили, что их управляющая компания «продлила» срок отключения — поэтому диспетчерская отказывалась принять жалобы.

Горячую воду в 8-12 микрорайонах отключают с нуля часов 17 мая до 23:59 26 мая — это официальная информация МОЭК, поставщика горячей воды. Когда 27-го утром люди не обнаружили в кранах горячую воду, они начали писать в телеграм-чаты «Жилищника» — там такие жалобы просто удаляли, ссылаясь на то, что они повторяются и информация теряется. При звонке в единый диспетчерский центр по телефону 8-495-539-53-53 людям сообщали, что ещё не истёк срок профилактического отключения. Из-за этого диспетчер отказывался принять заявку (запись разговора есть в распоряжении редакции). Оставить жалобу удавалось лишь самым настойчивым, кто указывал на несоответствие данных управляющей компании и МОЭК.

Данные в диспетчерский центр обычно передаёт управляющая компания. Получается, «Жилищник» самовольно «продлил» отключение как минимум на один день (в некоторых домах при попытке подать жалобу через приложение «Госуслуги Москвы» дата отключения была продлена даже до 30 мая или до 1 июня — скриншоты есть в распоряжении редакции).

В МОЭК объяснили, что подали горячу воду по графику и, если воды нет, значит «Жилищник» не открыл задвижки внутридомовой сети горячего водоснабжения. «Жилищник» в своих чатах объяснял, что проводит «пуско-наладочные работы» и делает всё возможное. По телефону «Жилищник» объясняет, что если воды нет, значит при включении возникла аварийная ситуация и надо ждать. Но как в диспетчерской оказалась ложная информация о сроках отключения, неизвестно — на момент публикации «Жилищник» не ответил на этот вопрос.