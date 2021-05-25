На месте, как обычно, работали разные субподрядчики. В июле 2014-го «Альтстрой» заключил договор с ООО «Жилремстрой» на выполнение комплекса работ для строящегося корпуса 108 — монтаж сетей водоснабжения, канализации и дождевой канализации. Подрядчику передали проектную и рабочую документацию. Когда пришло время сдавать эти работы, выяснилось, что у «Мосводостока» есть претензии к ним — «ряд несоответствий проектных решений техническим условиям ГУП „Мосводосток“ на присоединение к городской системе водоотведения поверхностного стока». Эти несоответствия надо было устранить, но у подрядчика не было для этого ресурсов и полномочий (он не мог сам вносить изменений в проект, это прерогатива генподрядчика). Об этом «Жилремстрой» неоднократно письменно уведомлял «Альтстрой».

В феврале 2016 года «Мосводосток» пояснил, что нужно переделывать и пересогласовывать проект. В частности, из-за отклонения планового положения дороги относительно дождеприемных колодцев или отклонения планового положения дождеприемных колодцев относительно дороги. К этому времени корпус 108 уже год как был введен в эксплуатацию — разрешение было выдано Мосгосстройнадзором.

Все эти подробности всплыли на суде, когда подрядчик пытался получить недоплаченные ему деньги от генподрядчика. Генподрядчик не увидел необходимости вносить изменений в проект, поскольку «документация имеет положительное заключение Мосгорэкспертизы, а также имеет согласование с ГУП «Мосводосток». При этом «Альтстрой» сам обвинил нанятого подрядчика в некачественно сделанных работах. И представил письмо «Мосводостока» о том, что упомянутые недостатки не устранены, и сети не приняты в эксплуатацию (а это был уже 2017 год). Впрочем, суд отнесся к этому критически, потому что письмо «подписано начальником территориального управления А. А. Захаровым, полномочия которого на выдачу таких заключений не подтверждены».

Очевидно, проблемы с наружной канализацией были еще при строительстве дома. Если они не устранены — тогда проблема системная, и из-за этого течет крыша и затапливает подвал. Разовыми мероприятиями — осушением подвала и ремонтом кровли — проблему не решить. Об этом свидетельствуют и обращения жильцов. «Протекает кровля в месте установки ливневой канализации (2-й подъезд), — написал в мае прошлого года на портале „Наш город“ житель корпуса 108 Дмитрий. — Проблема не решается уже около девяти месяцев. Жилищник и префектура лишь отписываются от проблемы, заявляя, что всё устранили». И получил ответ, что на кровле поставили воронки ливневой канализации, «чердачное помещение находится в сухом удовлетворительном санитарно-техническом состоянии». Через две недели Дмитрий написал новое обращение — крыша снова течет. Такая же ситуация и с сырыми подвалами.