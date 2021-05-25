Корпус 108 построили пять лет назад за «первым торговым», квартиры в нем продавались и стоили дорого. В доме проблемы, на которые жители жалуются с момента вселения. В частности, подвал постоянно затапливает, в подъезде и квартирах зловоние, а теперь в санузлах бегают насекомые — и их никак нельзя вывести. Также течет крыша дома. Жилищник обвиняет в этом самих жильцов, но те уверены, что проблемы просто не хотят решать.
«Дом имеет достаточно технических проблем: от барахлящей вентиляции до регулярно ломающихся лифтов, — рассказал „Зеленоград.ру“ житель дома. — Также дом постоянно подтапливает, а в летом из подвала жутко разит гнилью. Проблема, возможно, в трубах малого диаметра — конструкционный косяк. Из-за подтопления фундамента образовалась главная проблема жильцов: во многих квартирах завелись чешуйницы. Это мерзкие влаголюбивые насекомые, обитающие преимущественно в санузлах. Буквально весь дом воет от них, но вызов дезинсекторов помогает мало, потому что проблема глобальная — подвал, и насекомые вернутся. Управляющая компания прекрасно знает о проблеме, но доступ в подвал не предоставляет, равно как и не ремонтирует коммуникации и не осушает помещения».
Другие жильцы дома подтвердили те же проблемы. Есть и другие версии постоянной сырости в подвале — отсутствие нормальной вентиляции. «Это проектное нарушение: на наш огромный дом насчитала всего три продуха, два из них закрыты. Есть еще окна, но они всегда закрыты».
Течет и кровля дома. Жители обращались с жалобами в инстанции, в частности, в «Жилищник», префектуру и на портал мэрии «Наш город». «Протечка канализации в подвале подъезда №2. В самом подъезде ужасный запах». На эти обращения отвечали, что протечки устранены, подвал осушен и продезинфицирован. Если речь шла о чердаке, то отчитывались об установке воронок ливневой канализации на кровельном покрытии. Но через какое-то время всё повторялось — подвал затапливало, крыша текла.
Подтопления подвала корпуса 108 происходят вследствие разовых прорывов канализационных труб из-за засоров канализации, — прокомментировали «Зеленоград.ру» ситуацию в ГБУ «Жилищник». Во время устранения аварий инженерная служба неоднократно «выявляла факты несоблюдения правил пользования общедомовой канализацией жителями дома». Проще говоря, в канализацию смывают разные бытовые отходы, которые нельзя туда смывать, а надо выбрасывать в мусор. Какие именно отходы, в управляющей компании не уточнили. Но жильцам напрямую говорят, что занимающиеся ремонтами «весь мусор с цементом сливают в унитаз и раковины».
Что касается мокриц, то их в последний раз морили в подвале и подъездах недавно, 23 апреля, уточнили в «Жилищнике». 24 апреля один из жильцов дома прислал «Зеленоград.ру» видео — в квартире опять ползают мокрицы.
Корпус 108 строили в 2014—2015 годах на месте снесенных «хрущевок» за счет городского бюджета. Проектированием занималось казенное предприятие «Управление гражданского строительства», оно же было заказчиком стройки. Генеральным подрядчиком была компания «Альтстрой», выполнение функций заказчика по строительному контролю, авторскому надзору и вводу дома в эксплуатацию передали ОАО «Москапстрой». А техническим заказчиком строительства было ЗАО «Зинвест».
Сначала квартиры в корпусе 108 планировали дать очередникам и участникам жилищных программ. Но решение быстро изменилось — Москве надо было пополнять бюджет. Квартиры продавали на электронных торгах, причем цены доходили почти до 14 миллионов рублей (2016 год). Покупатели поднимали цены на 40 и более процентов Тогда зампрефекта Алексей Михальченков объяснил высокую среднюю стоимость квадратного метра в корпусе 108 «хорошим местоположением и хорошим качеством строительства».
На месте, как обычно, работали разные субподрядчики. В июле 2014-го «Альтстрой» заключил договор с ООО «Жилремстрой» на выполнение комплекса работ для строящегося корпуса 108 — монтаж сетей водоснабжения, канализации и дождевой канализации. Подрядчику передали проектную и рабочую документацию. Когда пришло время сдавать эти работы, выяснилось, что у «Мосводостока» есть претензии к ним — «ряд несоответствий проектных решений техническим условиям ГУП „Мосводосток“ на присоединение к городской системе водоотведения поверхностного стока». Эти несоответствия надо было устранить, но у подрядчика не было для этого ресурсов и полномочий (он не мог сам вносить изменений в проект, это прерогатива генподрядчика). Об этом «Жилремстрой» неоднократно письменно уведомлял «Альтстрой».
В феврале 2016 года «Мосводосток» пояснил, что нужно переделывать и пересогласовывать проект. В частности, из-за отклонения планового положения дороги относительно дождеприемных колодцев или отклонения планового положения дождеприемных колодцев относительно дороги. К этому времени корпус 108 уже год как был введен в эксплуатацию — разрешение было выдано Мосгосстройнадзором.
Все эти подробности всплыли на суде, когда подрядчик пытался получить недоплаченные ему деньги от генподрядчика. Генподрядчик не увидел необходимости вносить изменений в проект, поскольку «документация имеет положительное заключение Мосгорэкспертизы, а также имеет согласование с ГУП «Мосводосток». При этом «Альтстрой» сам обвинил нанятого подрядчика в некачественно сделанных работах. И представил письмо «Мосводостока» о том, что упомянутые недостатки не устранены, и сети не приняты в эксплуатацию (а это был уже 2017 год). Впрочем, суд отнесся к этому критически, потому что письмо «подписано начальником территориального управления А. А. Захаровым, полномочия которого на выдачу таких заключений не подтверждены».
Очевидно, проблемы с наружной канализацией были еще при строительстве дома. Если они не устранены — тогда проблема системная, и из-за этого течет крыша и затапливает подвал. Разовыми мероприятиями — осушением подвала и ремонтом кровли — проблему не решить. Об этом свидетельствуют и обращения жильцов. «Протекает кровля в месте установки ливневой канализации (2-й подъезд), — написал в мае прошлого года на портале „Наш город“ житель корпуса 108 Дмитрий. — Проблема не решается уже около девяти месяцев. Жилищник и префектура лишь отписываются от проблемы, заявляя, что всё устранили». И получил ответ, что на кровле поставили воронки ливневой канализации, «чердачное помещение находится в сухом удовлетворительном санитарно-техническом состоянии». Через две недели Дмитрий написал новое обращение — крыша снова течет. Такая же ситуация и с сырыми подвалами.
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