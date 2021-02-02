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«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды 02.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители корпуса 619 год добивались нормальной воды в своих квартирах: из-за ошибок застройщика она была коричневой и с неприятным запахом. В суде с ним жители заключили мировое соглашение, и застройщик на свои средства и дополнительно внесенный собственниками миллион рублей поменял в доме все трубы. Рассказываем, как завершилась эта история и какие проблемы с домом по-прежнему остаются нерешенными.

Застройщик корпуса 619 на берегу Чёрного озера обещал «квартиры, как в сказке»: на сайте рассказывалось о вековом дубе во дворе, комфортной планировке и огороженной территории. А вот коричневая вода из кранов стала для покупателей сюрпризом.

«В январе 2018 года, когда мы покупали квартиру, в доме не было [горячей] воды, — вспоминает собственница квартиры в этом корпусе Александра. — Она появилась только в августе после обращения жителей в управляющую компанию. Вот как нам воду дали — с тех пор она всегда была плохая. Особенно горячая. Она то цвета кофе, то у неё ужасный запах — железа и лягушек».

Ничего не добившись от управляющей компании, жильцы сами наняли инженеров, чтобы выяснить причину проблемы. Оказалось, установленные в доме трубы не соответствуют строительным нормам. На них уже образовался осадок в несколько миллиметров и пошли свищи. Ошибки инженеры нашли и в тепловом пункте — от города в дом поступает только холодная вода, которая подогревается уже на месте.

Отстаивать свои интересы жильцы отправились в суд, в ходе процесса они заключили с застройщиком мировое соглашение. По его условиям, при доплате некоторой суммы от жильцов застройщик обязуется поменять все трубы в доме.

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Заплатить быстрее, чем судиться

Жительница дома Екатерина рассказала «Зеленоград.ру», почему собственникам пришлось вносить дополнительные деньги. В их исковом заявлении речь шла только о горячей воде, но холодная вода тоже страдала. В судебном заседании проектировщики объяснили жильцам, что с холодной водой у них рано или поздно случится то же самое.

«Когда мы вышли на диалог с застройщиком, он поставил условие: так как в иске речь идет о горячей воде, а надо менять еще и холодную, то мы — жильцы — скидываемся на холодную, а он выполняет все работы», — объяснила она. Жильцы отдали миллион рублей, посчитав, что заплатить будет быстрее, чем сначала судиться по горячей воде, а потом начинать сначала по холодной.

«Скинулись, кто сколько мог. Люди в целом очень организованно к этому подошли: собственники знали, что идет процесс, кто-то приходил на заседания, следили за информацией», — отметила Екатерина.

Как шли работы

По условиям мирового соглашения, работы должны были выполнить до середины августа. Как объяснила Екатерина, это касалось работ, которые должен был выполнить застройщик: поменять трубы, в том числе в подвале, часть теплотрассы. Это было сделано почти вовремя: сроки немного сдвинулись из-за ковида, так как некоторые люди боялись пускать посторонних в квартиры.

Но в дальнейшем обнаружилось еще одно обстоятельство. «Оказалось — застройщик об этом умолчал, и управляющая компания почему-то не подсказала — после замены труб нужно было промыть наш тепловой пункт, в котором накопилась грязь и ржавчина, чтобы это все не вымывалось в квартиры. Так как мы об этом не знали, эти работы в мировом соглашении мы не предусмотрели», — сказала жительница дома.

Эти работы — в зоне ответственности управляющей компании, и она выполняла их очень долго: то специалист заболел, то ковид, то нет нужных деталей. В итоге тепловой пункт промыли только в конце ноября — начале декабря.

По словам Екатерины, сейчас у жильцов нет тех проблем, которые были. В части квартир с водой все в порядке, они используют воду из-под крана без фильтра. В то же время кто-то говорит, что до сих пор использует фильтры, потому что все еще попадает ржавчина. «То есть сейчас не так страшно, как было в прошлом году, но не идеально», — заключила она.

Жители надеются, что ситуация исправится окончательно, когда заедут все покупатели квартир и «прольют» воду. Но это не все проблемы, с которыми они столкнулись.

Приходится платить за уличное освещение

Проект дома сделан таким образом, что уличное освещение запитано от дома: соответственно, огромные счета за освещение улицы приходят жильцам. В таком виде дом принял Комитет государственного строительного надзора города Москвы. Собственники жаловались и туда, и в ответ получали отписку: раз дом принят — значит, с ним всё хорошо.

Екатерина считает, что в этом случае вина больше не на застройщике, а на тех, кто согласовал такой проект дома. «Нам в префектуре сказали, что мы сами виноваты, что купили квартиры в таком доме», — вспоминает она.

По итогу совещания в префектуре чиновники приняли решение, что управа сама установит новые фонари, которые будут на балансе города. Эти работы собирались включить в план на 2021-2022 год, уточнила Екатерина. А их фонари, видимо, демонтируют со временем — возможно, за счет жильцов, так как фактически это их имущество. Пока что они продолжают платить за освещение.

Узкий въезд на парковку

Подземный паркинг сделан не по проекту: въезд и выезд заметно уже, чем предусмотрено нормами. На данный момент он остается узким, с этим вопросом ничего не разрешилось. Как призналась Екатерина, жильцы порядком устали от борьбы за воду, от установки шлагбаума — тоже на свои средства, от хождения по депутатам и в префектуру. Пока что они решили немного отдохнуть от этих дел и отложить вопрос с парковкой.

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Материалы о недвижимости редакции «Зеленоград.ру» помогает делать Агентство недвижимости «Алса Риэлти» — с 1992 года работает по северо-западному направлению Московской области – Ленинградское и Пятницкое шоссе (Химки, Сходня, Зеленоград, Солнечногорск, Клин). Оказывает услуги по межеванию, оформлению перепланировки, подаче уведомлений, оформлению паспорта плодородия, изменению ВРИ (вид разрешенного использования), установлению категории земельного участка, перевод жилого в нежилое , приватизации. По Солнечногорску: изменения в генплан и ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) и выкуп земли из аренды. alsa.ru, 8-905-535-37-17.
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Метки:
жкх, недвижимость, микрорайон 6, горячая вода, корпус 619
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