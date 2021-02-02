Как шли работы

По условиям мирового соглашения, работы должны были выполнить до середины августа. Как объяснила Екатерина, это касалось работ, которые должен был выполнить застройщик: поменять трубы, в том числе в подвале, часть теплотрассы. Это было сделано почти вовремя: сроки немного сдвинулись из-за ковида, так как некоторые люди боялись пускать посторонних в квартиры.

Но в дальнейшем обнаружилось еще одно обстоятельство. «Оказалось — застройщик об этом умолчал, и управляющая компания почему-то не подсказала — после замены труб нужно было промыть наш тепловой пункт, в котором накопилась грязь и ржавчина, чтобы это все не вымывалось в квартиры. Так как мы об этом не знали, эти работы в мировом соглашении мы не предусмотрели», — сказала жительница дома.

Эти работы — в зоне ответственности управляющей компании, и она выполняла их очень долго: то специалист заболел, то ковид, то нет нужных деталей. В итоге тепловой пункт промыли только в конце ноября — начале декабря.

По словам Екатерины, сейчас у жильцов нет тех проблем, которые были. В части квартир с водой все в порядке, они используют воду из-под крана без фильтра. В то же время кто-то говорит, что до сих пор использует фильтры, потому что все еще попадает ржавчина. «То есть сейчас не так страшно, как было в прошлом году, но не идеально», — заключила она.

Жители надеются, что ситуация исправится окончательно, когда заедут все покупатели квартир и «прольют» воду. Но это не все проблемы, с которыми они столкнулись.