Походы в управляющую компанию ничего не давали. В итоге жильцы сами наняли инженеров, чтобы хотя бы понять, в чём проблема. Оказалось, установленные в доме трубы не соответствуют строительным нормам. На них уже образовался осадок в несколько миллиметров и пошли свищи. Ошибки инженеры нашли и в тепловом пункте — от города в дом поступает только холодная вода, которая подогревается уже на месте.

«Нам расписали пять листов замечаний, — говорит Екатерина А. — Что должно быть в автоматике — не работает, что должно отключаться — не отключается. И вкупе с тем, что ещё и трубы плохие, мы опасаемся, что может произойти какая-то авария, которая коснётся не одной квартиры».

На руках у новосёлов есть заключения от Роспотребнадзора. Они подтверждают слова жителей о ненадлежащем качестве воды. Ведомство даже пошло в суд отстаивать интересы собственников, но суд признал ведомство ненадлежащим истцом.