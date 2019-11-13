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«Вода то цвета кофе, то с запахом лягушек». Как жители новостройки у Чёрного озера пошли в суд за чистой водой 13.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Берег Чёрного озера, возле которого два года назад построили корпус 619, — одно из лучших в Зеленограде для жилья. «Квартиры, как в сказке», — написано на сайте застройщика, который рассказывал покупателям о вековом дубе во дворе, комфортной планировке и огороженной территории. Он только забыл рассказать о коричневой воде из кранов, огромных переплатах за свет и протекающей парковке. Эти и другие проблемы новосёлы получили вместе с ключами. Они рассказали «Зеленоград.ру», как уже год пытаются справиться с обрушившимися на них коммунальными бедами и теперь идут в суд.

Пять листов нарушений

Квартиры в жилом комплексе «Лесное озеро» почти полностью раскуплены, но многие жильцы ещё не въехали. Они одновременно ведут ремонты и баталии — то с застройщиком, то с управляющей компанией. И пока проигрывают, несмотря на вроде бы поддержку чиновников.

«В январе 2018 года, когда мы покупали квартиру, в доме не было [горячей] воды, — вспоминает Александра Ч. — Она появилась только в августе 2018 года после обращения жителей в управляющую компанию. Вот как нам воду дали — с тех пор она всегда была плохая. Особенно горячая. Она то цвета кофе, то у неё ужасный запах — железа и лягушек».

Походы в управляющую компанию ничего не давали. В итоге жильцы сами наняли инженеров, чтобы хотя бы понять, в чём проблема. Оказалось, установленные в доме трубы не соответствуют строительным нормам. На них уже образовался осадок в несколько миллиметров и пошли свищи. Ошибки инженеры нашли и в тепловом пункте — от города в дом поступает только холодная вода, которая подогревается уже на месте.

«Нам расписали пять листов замечаний, — говорит Екатерина А. — Что должно быть в автоматике — не работает, что должно отключаться — не отключается. И вкупе с тем, что ещё и трубы плохие, мы опасаемся, что может произойти какая-то авария, которая коснётся не одной квартиры».

На руках у новосёлов есть заключения от Роспотребнадзора. Они подтверждают слова жителей о ненадлежащем качестве воды. Ведомство даже пошло в суд отстаивать интересы собственников, но суд признал ведомство ненадлежащим истцом.

Подача иска уже сама по себе улучшила качество воды

Собственники корпуса 619 искали защиты в префектуре, прокуратуре и других инстанциях. Но их везде посылали в суд.

«Мы ходили на приём к заместителю префекта Олегу Панину, — рассказывает Александра. — Он вызвал к себе [представителей] управляющей компании и застройщика, те сидели и показывали пальцем друг на друга. Панин нам посоветовал идти в суд. И управа то же самое. Мы спрашивали, нет ли юристов, чтобы хотя бы нас проконсультировать. Они не сказали ни да ни нет».

Жители сами скинулись на адвоката и подали исковое заявление. Как ни странно, после этого качество воды резко улучшилось, говорят новосёлы: «У нас изначально было желание договориться с застройщиком, чтобы нам пошли навстречу. Мы где-то готовы свои права ущемить, урезать, но чтобы в обмен нам что-то сделали. Но, судя по предварительному заседанию, застройщик говорит, что, мол, экспертиза покажет».

На инженерные сети застройщик дал три года гарантии. Собственники не раз пытались обращаться к нему напрямую. И далеко им для этого ходить не надо: юридический адрес девелопера — этот же самый корпус 619. Почтовые треки показывают, что письма от собственников доходили по назначению, но остались без ответа.

Оплата за освещение улицы, протекающий гараж и запахи еды

Новосёлы пока решили сконцентрироваться на решении главной проблемы — вода и трубы. Хотя есть и другие, возможно, не такие серьёзные, но создающие множество мелких неприятностей и забот. Например, подземный паркинг. Он сделан не по проекту. Въезд и выезд заметно уже, чем предусмотрено нормами.

«Мы застройщику писали, чтобы он привёл в соответствие, — тишина. Ещё и крыша паркинга сделана неправильно, на ней всегда стоит вода, внутри постоянно что-то подтекает. Это уже скоро приведёт к плесени», — опасаются собственники.

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Другая беда жителей злополучного корпуса — свет, точнее — огромные счета за него. Они провели собственное небольшое расследование и выяснили, что, оказывается, оплачивают уличное освещение.

«У нас сам проект и, соответственно, исполнение проекта сделаны таким образом, что уличное освещение запитано от дома, — рассказывает Николай Н. — Мы обращались и в управу, и в префектуру, и управа даже писала застройщику, что вам надо пакет документов собрать, чтобы это исправить. Ничего так и не сделано, и мы платим за освещение улицы».

В таком виде дом принял Комитет государственного строительного надзора города Москвы. Собственники жаловались и туда, и в ответ получали отписку: раз дом принят — значит, с ним всё хорошо.

Ещё жителям докучает кафе, открывшееся в доме. «Вентиляция сделана таким образом, что в подъезде постоянно стоит запах переработанной еды и жирного масла. Мы и УК не раз просили их исправить это. И хотя они там что-то делают, деньги вбухивают, — запах остаётся. У нас в подъезде постоянно пахнет переработанной едой», — рассказывает Екатерина.

У собственников 619-го корпуса много претензий и к управляющей компании «ВК Комфорт», которая, как они считают, не справляется со своими обязанностями. Например, плохо вывозит мусор. Но сейчас главное, уверены жители, выиграть суд с застройщиком. Заседание назначено на 21 ноября.

Поможет ли суд жителям корпуса 619 получить чистую воду?
Да, проблема же очевидная
Нет, суд будет смотреть в бумажки, а не на воду
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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 15:54
Это будет для многих большим уроком,что НЕЛЬЗЯ! покупать квартиры в новостройках.Покупать квартиры нужно только в проверенных временем домах. Как говорится "ЛОХ-это судьба".
Вчера, 16:50
Ничего нового!Сама лично писала в префектуру,против строительства этого дома.Всем коренным жителям было известно,что будет вода в подвалах)Оказалось все еще хуже) Жильцов новостройки не жалко(деньги есть-ума не надо)И вообще,все ,что в Зелеке последнее время не делается,все через одно место!
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