Поэтому решено было обводнить реку, улучшить её санитарное состояние и создать на ней водоём. В 1959 году, излагая свой замысел в публикациях и выступлениях, зодчие придали ему конкретные черты. Так первый главный архитектор города Игорь Рожин писал в журнале «Жилищное строительство»: «Маловодность реки Сходни (меженный сток около 30 м/сек) является, пожалуй, главным недостатком терри­тории, выбранной для строительства города. Для того чтобы жители будущего города могли купаться и занимать­ся водным спортом, предполагается создать водоём площа­дью 25 га, запрудив Сходню».

Он же, выступая перед московскими школьниками по приглашению комсомольцев Бауманского района, преподнёс идею так: «Территория будущего города — это луга и пашни, красивые леса с берёзами и хвойными деревьями. Вся территория пересекается маленьким ручейком, который можно перепрыгнуть, — это исток Сходни. Мы собираемся запрудить реку Сходню и получить водоём размером примерно 200 метров в ширину и километр в длину. В водоёме можно будет не только купаться, но и заниматься гребным спортом».

А архитектор Земячковский, слова которого привела газета «Правда» в феврале 1959 года в первой публикации о нашем городе, так изобразил грядущие перемены: «Недалеко от центра — стадион с зимним крытым спортивным залом. Он примыкает к городскому парку, террасами спускающемуся к реке Сходне. Здесь возникнет большой водоём. К услугам жителей — яхты, катера, лодки, открытый плавательный бассейн. На южном берегу водоёма (там, где теперь дендрарий — ред.) расположится пляж».