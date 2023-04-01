По стопам Ломоносова

Когда в 1969 году Марк Афанасьевич Трохан приехал в Зеленоград, ему было уже 64 года — за плечами нелегкая жизнь: голодное детство в многодетной семье, тернистый путь в науку, две войны и любимая работа, в которой он — признанный высококлассный специалист. В новом городе ему предстояло своими руками превратить пустыри вокруг новостроек в зелёные цветущие оазисы.

Да кто же такой Марк Трохан? Он родился на Кубани в станице Ильской в семье крестьянина-бедняка, где подрастало семеро детей. Марк был самым младшим. Как ни надрывались родители, выбиться из бедности не могли. Тем временем в стране началась революция, вспыхнула Гражданская война. Отец семейства сочувствовал красным, за что был схвачен белобандитами и зверски сожжён заживо. Семья осталась без кормильца, и ходить в школу Марку почти не пришлось — надо было работать. Мальчик нанялся козопасом, трудился на пашне, справлял всякую крестьянскую работу и страстно хотел учиться. Друзья из школы приносили ему учебные задания прямо в степь, и он сумел сам освоить школьную программу.

В 1925 году Марк, у которого не было денег, чтоб купить билет на поезд, подобно Ломоносову пешком отправился в Краснодар — учиться. Крестьянский сын, любивший землю и труд на ней, выбрал специальность агронома и поступил в Кубанский сельскохозяйственный техникум. Через два года его реорганизовали, и студента Трохана перевели в Москву — в садово-огородный техникум, который он окончил в 1930 году.