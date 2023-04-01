На высоком берегу Большого городского пруда недалеко от Научного центра и завода «Ангстрем» есть уникальный зелёный уголок — Дендропарк. Здесь растут всевозможные зелёные редкости, собранные из разных уголков мира, посаженные и выращенные зеленоградцем Марком Троханом в 70-х годах прошлого столетия. Рассказываем, как один пенсионер-энтузиаст сумел посадить целый парк и откуда во времена «железного занавеса» брались заморские растения.
Когда в 1969 году Марк Афанасьевич Трохан приехал в Зеленоград, ему было уже 64 года — за плечами нелегкая жизнь: голодное детство в многодетной семье, тернистый путь в науку, две войны и любимая работа, в которой он — признанный высококлассный специалист. В новом городе ему предстояло своими руками превратить пустыри вокруг новостроек в зелёные цветущие оазисы.
Да кто же такой Марк Трохан? Он родился на Кубани в станице Ильской в семье крестьянина-бедняка, где подрастало семеро детей. Марк был самым младшим. Как ни надрывались родители, выбиться из бедности не могли. Тем временем в стране началась революция, вспыхнула Гражданская война. Отец семейства сочувствовал красным, за что был схвачен белобандитами и зверски сожжён заживо. Семья осталась без кормильца, и ходить в школу Марку почти не пришлось — надо было работать. Мальчик нанялся козопасом, трудился на пашне, справлял всякую крестьянскую работу и страстно хотел учиться. Друзья из школы приносили ему учебные задания прямо в степь, и он сумел сам освоить школьную программу.
В 1925 году Марк, у которого не было денег, чтоб купить билет на поезд, подобно Ломоносову пешком отправился в Краснодар — учиться. Крестьянский сын, любивший землю и труд на ней, выбрал специальность агронома и поступил в Кубанский сельскохозяйственный техникум. Через два года его реорганизовали, и студента Трохана перевели в Москву — в садово-огородный техникум, который он окончил в 1930 году.
Новоиспеченный специалист остался в столице. В начале 1930-х он женился на Вере Арсеньевне Ветлиной, с которой прожил в любви и согласии всю жизнь. Вера Арсеньевна разделяла страсть мужа к природе. За плечами у неё было четыре курса Всесоюзного сельскохозяйственного института, кроме того, она обладала литературным даром, помогавшим в их большой работе. Общие интересы и совместный труд на земле сблизили молодых людей. В мае 1932 года у пары родился сын Александр.
Марк Афанасьевич работал садоводом и овощеводом на Центральной станции юных натуралистов в Сокольниках, а через пять лет решил продолжить учёбу и поступил в сельскохозяйственную Академию имени Тимирязева. За успехи в исследованиях студента Трохана премировали поездкой по всему южному побережью Крыма и Кавказа, но не для отдыха, а для ознакомления с работой тамошних учёных. Поездка была, что называется, с дальним прицелом — в будущем молодому специалисту предстояло там работать.
Академию Марк Афанасьевич окончил в 1940 году и ещё успел поучаствовать в недолгой Финской военной кампании. Великая отечественная война застала его в Молдавии, где он руководил опытной станцией эфиромасличных культур. В первые же дни Марк Афанасьевич ушёл добровольцем на фронт, где воевал в воздушных войсках. Победу встретил в Берлине, за ратные подвиги был награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.
После войны Марк Афанасьевич вернулся в Москву — к любимой профессии, к науке. Работал в Тимирязевской Академии, где заведовал кафедрой цитрусовых, защитил диссертацию по цветоводству. А в 1949-м его направили в Симферополь, где он возглавил сельскохозяйственный институт (ныне это Крымский федеральный университет имени Вернадского). Затем Трохан обосновался в Сочи, где руководил отделом в Сочинском дендрарии. Там же работала и его жена.
Супруги много путешествовали. Марк Афанасьевич знал толк в редких породах и сортах растений. Накопленный ими богатый опыт отразился в научно-художественных и очерковых книгах, написанных Верой Арсеньевной и вышедших в 1950—1960-х годах: «Рассказы о цветах», «Крымские путешествия», «Алтайские дали», «И снова поиск» — эти книги интересны и сегодня, их легко найти и скачать в интернете.
В Сочи у семейства был свой дом с большим участком в 1,5 га на склоне холма неподалеку от Сочинского стадиона, рассказал «Зеленоград.ру» внук Марка Афанасьевича — Алексей Трохан. «Чего там только ни росло! — вспоминает он. — Множество сортов роз, инжир, орехи, клубника, арбузы — дедушка выделил мне грядку, где я сам их выращивал».
«У дедушки с бабушкой была любимая присказка: „Под ногтями чернозём — это значит агроном“», — поделился воспоминаниями другой внук — Александр Трохан.
Сын Марка Афанасьевича и Веры Арсеньевны Александр тоже избрал научную карьеру, но, в отличие от родителей, в технической области. Он стал физиком.
В 1960-х годах молодого учёного перевели на работу в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево. Вместе с ним в подмосковный посёлок отправилась и его семья — жена и сыновья. «Бабушка с дедушкой решили, что будут жить рядом с детьми, помогать воспитывать внуков — моих старших братьев, — рассказал Александр Трохан. — Они поменяли дом в Сочи на квартиру в 7-м микрорайоне Зеленограда и в 1969 году переехали на новое место».
В Зеленограде Марк Афанасьевич продолжил заниматься любимым делом — трудиться на земле, взращивать цветники и сады. Казалось бы, в городе, окружённом лесами, не должно быть недостатка в зелени, однако вокруг новостроек пока что простирались скучные пустыри. Голым был и левый берег Большого городского пруда, лишь недавно образованного запруженной Сходней. Модерновые голубые «клюшки» Научного центра и Южная промзона высились посреди обширного «чиста поля».
Марк Афанасьевич задумал создать на берегу рядом с «клюшками» не обычный парк, а своего рода коллекционный сад непрерывного цветения, где с первого весеннего тепла до осенних заморозков цвели бы, передавая друг другу эстафету и радуя глаз, всевозможные кустарники, цветы и деревья. С предложением создать Дендропарк для отдыха сотрудников Научного центра и предприятий Южной промзоны Марк Трохан обратился в зеленоградский горком. Там его инициативу поддержали.
По замыслу учёного, парк, включающий редкие растения, которых не встретишь в Подмосковье, должен был постепенно занять весь берег водохранилища. Марк Афанасьевич успел заложить только первую очередь.
Где советскому пенсионеру, будь он даже кандидат сельскохозяйственных наук, раздобыть саженцы коллекционных растений? Их не выкопаешь в подмосковном лесу, не купишь на базаре или у соседей-дачников, да и деньги на такие покупки не последний вопрос — супруги Трохан жили очень скромно.
Но, как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Марк Афанасьевич поддерживал богатые связи в профессиональной среде — в Тимирязевской Академии, в Сочинском дендрарии, в Ботаническом саду, где тоже когда-то работал. Он списывался с коллегами по всей стране, договаривался на дружеских началах и лично ездил в питомники. «Даже если саженцам предстояло одолеть большие расстояния, то и тогда речь вряд ли могла идти о деньгах за них или отправке растений по почте, — считает Александр Трохан, — скорее всего их передавали Марку Афанасьевичу с оказией типа: „Ваня, отправь что-то поездом, передай с проводником“ или „Маня летит самолётом — она привезет“ — это было всегда пожалуйста».
«Дружеский» путь обретения будущих обитателей Дендропарка был не единственным. В семье Марка Афанасьевича имелись и «специальные» возможности. «В добывании редких сортов помогал мой отец, который колесил по всему миру — он работал в оборонной сфере и часто выезжал в секретные командировки (мы даже не знали, где он находится) на испытания военной аппаратуры, — рассказывает Алексей Трохан. — Отец ходил на исследовательских кораблях „Мстислав Келдыш“, „Дмитрий Менделеев“, побывал всюду вплоть до Антарктиды и, как говорили в семье, трижды обогнул земной шар. Австралия, Япония, Канада, Северная и Южная Америка, Африка — где он только ни был! Когда обстоятельства позволяли, например, если плыли из Канады в Калининград, отец привозил дедушке саженцы и отростки. Так в 1972 году он привёз из Японии саженец сакуры. Деревце посадили на даче, оно хорошо росло и прекрасно цвело, но зимой 1978-1979 годов стояли лютые морозы, доходившие до -43 градусов, и сакура вымерзла. От сохранившегося корня пошли новые побеги, и деревце превратилась в куст. Потомки той сакуры до сих пор растут у меня на даче и цветут в конце апреля — начале мая».
Марку Афанасьевичу удалось раздобыть для Дендропарка более 70 пород деревьев и кустарников. Много это или мало? Чтоб по-настоящему оценить масштаб, надо знать, сколько вообще древесных пород встречается в нашем городе.
В 2008 году зеленоградские учёные биологи Андрей и Марина Беньковские опубликовали статью «Деревья и кустарники Зеленограда», где говорится: «По разнообразию деревьев и кустарников Зеленоград не уступает настоящему ботаническому саду! Мы насчитали 99 видов и думаем, что этот список ещё не полон. В городе соседствуют местные виды и пришельцы из Западной Европы, Сибири, Китая, Японии и даже заокеанские гости из Северной Америки».
Вошли ли в этот перечень десятки пород, добытых Марком Троханом, сложно сказать, ведь за полвека многие из них могли распространиться естественным путем. Но как бы то ни было, трудами Марка Афанасьевича биологическое разнообразие деревьев и кустарников в нашем городе заметно увеличилось.
Саженцы, привезённые из других климатических зон, без должной адаптации скорее всего погибли бы в непривычных условиях, поэтому «заморских переселенцев» приходилось сначала приноравливать к нашему климату, хотя многие из них были не из тёплых краёв — из Канады, с Дальнего востока, из предгорий, где погода довольно сурова. Сначала, — объяснял Марк Афанасьевич, — надо посадить «детский сад», а когда деревьям исполнится годика три-четыре, тогда их, окрепших, набравших силы можно пересаживать на постоянное место.
Такой «детсад» учёный устроил на своей даче в Поварово, где пестовал растения, привезённые из дальних питомников или из заграничных командировок сына. Места там болотистые, земля богата торфом — растения хорошо на нём приживались. Марк Афанасьевич нянчился с ними как с детьми — укрывал на зиму, подкармливал, подвязывал, обрезал.
Там же на даче он экспериментировал с растениями, достигая порой удивительных результатов. Об одном таком опыте вспоминает Алексей Трохан. «Это было на даче в Поварово, которую снимал дедушка. Если взять простое зерно пшеницы, то из него вырастет 1-2-3 колоска. Зёрнышко элитной пшеницы может дать от 15 до 24 колосьев. С помощью химических удобрений из одного зерна можно получить до 50 колосков. Но дедушка был противником „химии“. Он взял элитное зерно, прорастил его, и когда росток достиг 10 см, выдернул его из земли, а затем посадил обратно на то же место. Из этого зерна выросло 610 колосков! Я сам их считал. Этот метод даёт огромную экономию зернового фонда. Правда, для выращивания каждого такого куста пшеницы требуется участок земли размером 1 кв. м. В детстве я очень увлекался техникой, конструировал роботов, самолёты и всякую всячину. Дедушка говорил мне: „Алексей, придумай комбайн, который выдергивал бы росток и тут же сажал бы его назад, а зёрнами я тебя снабжу“. Таким способом, считал он, можно решить проблему голода на нашей планете».
Когда деревца и кустики набирались сил, Марк Афанасьевич брал лопату и отправлялся на берег пруда — сажать. Несмотря на возраст, он был крепок и бодр — сказывался здоровый образ жизни и активные занятия физкультурой, закаливание. О нём даже статьи в газетах писали, мол, пенсионер 70-ти с лишним лет, а занимается бегом. Спортивные увлечения мужа разделяла и Вера Арсеньевна. На рубеже 1981-82 годов в новогоднюю пору на всесоюзный экран вышла программа «Здоровье» с Элеонорой Белянчиковой, где было показано, как супруги Трохан укрепляют здоровье: ходят босиком по снегу, занимаются бегом и трудятся на свежем воздухе, вместе озеленяя город. В создании Дендропарка, как и во многих других делах, Вера Арсеньевна была мужу первой помощницей.
Если взглянуть на старые фотографии, можно проследить, как с течением лет поднимались на берегу пруда против Научного центра молодые деревца. В середине 1970-х они едва угадываются на зелёном склоне, на фоне стекла и бетона, но уже в середине 1980-х «шайба» Научного центра практически полностью скрыта за деревьями. А к концу столетия утонули в зелени и «клюшки».
Многим зеленоградцам, любовавшимся трудами Марка Трохана, сам скромный энтузиаст-озеленитель оставался неизвестен. Но были хорошо знакомы результаты его усилий: композиция из растений у входа на завод «Ангстрем», сиреневый сад в 7-м микрорайоне, каштаны, посаженные им вдоль 705 корпуса (предполагалось, что они образуют тенистую аллею, но аллеи не получилось — горожане не уберегли деревья, лишь некоторые выдержали все превратности судьбы).
О растущем Дендропарке в городе знали, и в начале 1980-х на заводе «Компонент» даже изготовили памятный ситалловый значок.
Марку Афанасьевичу не суждено было довести свой труд до конца и увидеть, как поднимутся его саженцы. Он скоропостижно скончался 20 апреля 1982 года.
«Дедушка умер „на бегу“ , — рассказывают внуки, Алексей и Александр Трохан. — Смерти ничто не предвещало, он не болел, ни на что не жаловался, имел большие планы. В тот день он поехал в Москву решать какие-то проблемы, связанные с саженцами, и на нервной почве у него случился инфаркт».
Похоронили Марка Афанасьевича на старом Рожковском кладбище. Эпитафия на его могиле гласит: «Ты ушёл, но цветы, посаженные тобой, продолжают радовать людей».
Кажется естественным увековечить память Марка Трохана, назвав Дендропарк его именем. Эту идею, предложенную картографом Кузнецовым, в своё время поддержали депутаты района Старое Крюково — 19 февраля 2013 года они приняли решение назвать Трохановским дендрологический парк на берегу Большого городского пруда. Об этом сообщили все городские средства массовой информации, упомянув, что окончательное решение о присвоении нового названия будет принимать комиссия по наименованиям территориальных единиц, улиц и станций метрополитена при правительстве Москвы.
Это уточнение, по видимому, сочли формальностью — топоним «Трохановский дендропарк» успел появиться даже на городской карте.
Кроме того, некоторые зеленоградцы помнят, что одно время табличка с именем Марка Трохана висела на арке при входе в дендрарий. Но потом арку отремонтировали и табличку убрали.
Официального присвоения имени так и не произошло, и в 2017 году муниципальные депутаты вернулись к вопросу о названии для Дендропарка — и обсудили совсем другую идею. На этот раз речь шла о том, чтобы назвать часть Дендропарка напротив Научного центра и корпусов «Ангстрема» в честь 55-летия отечественной микроэлектроники. Однако это предложение тоже не было официально принято, и до сего дня Дендропарк остается безымянным.
В 2019 году Дендропарк обновили одновременно с парком 40-летия Победы, сделав его более комфортным для посетителей, одновременно соединив два берега пруда и две зелёные зоны пешеходным мостом.
На центральной аллее Дендропарка положили новые гранитные плитки, переделали дорожки, добавив на некоторые беговую полосу. Заменили таблички с названием растений. На центральной и боковых аллеях поставили новые скамейки. С главной аллеи теперь можно спуститься на берег, вдоль которого над водой проложены прогулочные деревянные настилы набережной.
Клёны и тополя, каштаны и ясени, туи и пихты, ивы, черемуха, плодовые деревья и кустарники разрослись за полвека, превратив когда-то голый берег в очаровательный уголок, где можно насладиться красотой, тишиной и покоем. Здесь по-прежнему можно собрать гербарий со всех концов света и полюбоваться зелёными редкостями, например, бальзамической пихтой с тёмно-фиолетовыми шишками или родственницей сосны — псевдотсугой Мензиса, у которой шишки «бородатые».
Сотрудники «Мосприроды» и биологи иногда проводят здесь экскурсии, занятия и квесты для взрослых и маленьких горожан, которые, благодаря разнообразию западноевропейских, сибирских, дальневосточных и североамериканских видов, превращаются в маленькое «кругосветное путешествие».
За растениями в Дендропарке ухаживают сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»: осматривают деревья и кустарники, подрезают сухие сучки, стригут живую изгородь, поливают растения и удаляют сухостой.
Время от времени коллекцию растений пополняют новые зелёные диковинки. Например, недавно в Дендропарке появился красный дуб, который осенью пламенеет как факел, а также необычные клёны: серебристый клён с мелкой резной листвой серебристо-белой с изнанки, клён Роял Ред, чья тёмно-вишневая блестящая крона привлекает внимание в гуще зелени, и клён Друммонди — его крупные зелёные листья имеют белую окантовку, из-за чего дерево выглядит ажурным.
«Зеленоград.ру» благодарит Александра Трохана и Алексея Трохана за помощь в подготовке этой статьи.