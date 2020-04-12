Как Зеленоград обставил «гигантов фалеристики»

Сначала значки делали крашеные, но они выгорали на солнце. Затем в НИИ точной технологии и на заводе «Ангстрем» под руководством технолога Валентины Бахтияровой разработали технологию производства значков методом вакуумного напыления на ситалловую основу, помещенную для прочности в пластиковый или металлический корпус. Одним из достоинств этой технологии было то, что она позволяла широко варьировать цветовую гамму. Опробовали ее, изготовив первый значок «Ильич» размером 9×9. После чего выпуск ситалловых значков наладили на небольшом производственном участке завода «Компонент».

«В 1970-1980-х годах ежемесячно осваивалось от 18 до 24 серий новых значков, – пишет краевед Александр Неклюдов в очерке «История Зеленограда в фалеристике», – Общее их производство составляло около четырех миллионов штук в год». Таким образом, по количеству выпускаемых значков завод «Компонент» вышел на первое место в Советском Союзе.

Поскольку это были годы расцвета советской космонавтики, особое место в сувенирной тематике занимал космос. Ситалловые значки выпускали в честь памятных событий, отмечая космические вехи СССР. Собранные в коллекцию, они становились своеобразной летописью. В то время собирание значков (фалеристика) было популярным занятием, поскольку обычно они стоили недорого, и многие могли позволить себе такое хобби. Хотя престижные экземпляры «с напылением» обходились копеек по сорок – по тем временам это стоимость половины обеда в заводской столовой.