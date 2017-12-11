Таким образом депутаты района Матушкино выступили против предложенного зеленоградским Советом ветеранов электронной промышленности и поддержанного префектурой присвоения названия скверу между корпусами 401 и 403.

«Мне кажется, более разумное решение в части дендропарка возле „Научного центра“, корпусов „Ангстрема“, как прародителя всей нашей микроэлектроники… присвоить наименование там», — сказал во время обсуждения председатель совета депутатов Владимир Анисимов. Он отметил, что в этом месте люди поймут логику присвоения названия. Депутаты передадут свое решение в префектуру. Окончательное решение о названии или переименовании улицы, сквера, проезда принимается на уровне правительства Москвы Городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена и других объектов. Сквер у торгового дома «Юность» пока никак не будет называться, да и незачем давать ему имя, отметили депутаты.

Четыре года назад депутаты района Старое Крюково предложили назвать дендропарк на берегу городского пруда Трохановским — в честь Марка Трохана, его создателя. Официального присвоения имени не произошло. Теперь депутаты этого же района будут обсуждать присвоению части дендропарка имени отечественной микроэлектроники (он относится в району Старое Крюково) — если префектура не отвергнет решение депутатов Матушкино.

Увековечивание как микроэлектроники в целом, так и имен первых директоров зеленоградских предприятий к 60-летию Зеленограда поддержано окружным Советом директоров организаций науки и промышленности. Имена первого директора НИИ точной технологии Владимира Сергеева, первого директора Научного центра Федора Лукина, первого директора НИИ материаловедения Андрея Малинина, первого ректора МИЭТ Леонида Преснухина и первого директора НИИ физических проблем, одного из создателей советской ЭВМ Давлета Юдицкого могут получить номерные проезды на территории Особой экономической зоны.



К юбилею Зеленограда (формально 60 лет округу исполнится в марте 2018 года) также планируют установить стелу «Мирный атом» на пересечении Солнечной аллеи и Центрального проспекта, между МИЭТом и «Ангстремом». Одноименный памятник советской науке снесли в 2008 году для расширения Панфиловского проспекта. Это новая версия памятника (вернее, объемно-декоративной конструкции), за основу взят проект студентки МИЭТа Натальи Никитушиной.