Стекольный завод и новые помещики

В 1908-м году зажиточный крестьянин Владимир Емельянович Кузьмин организовал в Андреевке стеклодувную артель: сам хозяин, да три его сына, да шесть рабочих, горшковая (иначе говоря, стекловаренная) печь, керосиновые лампы. Сырье — из Москвы, дрова — из леса. Артель делала дрот (стеклянные прутки), а из него выдували ампулы.

Дело пошло успешно и через пару лет Кузьмин построил в селе стекольный завод: деревянный дом, в котором сложили большую горшковую печь, куда вмазали 10 огнеупорных глиняных чанов — в них варили стекломассу. У каждого чана трудились две бригады из пяти человек: мастер, два задельщика и два относчика. Изготавливали на заводе аптечную посуду — пузырьки, бутыли, стаканы, ампулы, колбы, мензурки. Готовую посуду упаковывали в солому и укладывали в ящики.

Во главе завода стояли приказчик — помощник хозяина (сам Кузьмин на заводе теперь появлялся редко) и конторщик, который вёл финансовые дела.

Мастеров-стекловаров Кузьмин специально выписал из Владимирской области и платил им около 40 рублей, а в относчики набирали местных детей от 8-10 лет — им платили по 25 копеек за 8-10 часовой рабочий день в жарком цеху без вентиляции. Оборудование на заводе было примитивным, без механизации. В 1913 году случился пожар, и деревянный цех сгорел, но в 1914-м его отстроили заново. К 1917 году на заводе работало около ста человек. Так с маленького кустарного заводика началась столетняя история стекольного производства в Андреевке.