Ищем старожилов деревни Малино — поделитесь своими воспоминаниями и историями 20.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Редакция «Зеленоград.ру» готовит материал об истории деревни Малино и ищет тех, кто мог бы рассказать подробности о жизни в этих местах. Поделитесь с нами, пожалуйста, тем, что помните про Малино — семейными историями, детскими воспоминаниями, фотографиями.

Пишите в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
история зеленограда, малино
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