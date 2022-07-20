Редакция «Зеленоград.ру» готовит материал об истории деревни Малино и ищет тех, кто мог бы рассказать подробности о жизни в этих местах. Поделитесь с нами, пожалуйста, тем, что помните про Малино — семейными историями, детскими воспоминаниями, фотографиями.

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