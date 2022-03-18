Ирина выросла в Западной Украине, в русскоязычной семье, но свободно говорит и думает на двух языках. С нацизмом на родине она никогда не сталкивалась. Скорее наоборот: продавцы переходили на русский, когда слышали, что Ирина говорила на нём с друзьями. Только пару раз «неадекватные люди в состоянии алкогольного опьянения» делали ей замечание за русский язык.

— Сейчас, когда началась спецоперация*, некоторые люди стали открыто желать мне и моим близким разные гадости. Не обращаю внимания, — рассказывает Ирина о негативе, который выливают на неё в соцсетях, — Прилетело за то, что я написала несколько постов на украинском. И писала в сториз о том, что происходит в моем городе.

Один из заказчиков Ирины даже специально проверял её страницу в инстаграме. После этих случаев по совету адвоката пришлось закрыть инстаграм и канал в телеграме.

За всё время жизни в России с ней такое происходит впервые. Даже в 2014 году ситуация была совсем другой.

— В ведомствах и до спецоперации* были проблемы. Как-то пришлось ругаться в приемном покое зеленоградской травмы, потому что меня отказывались принимать, так как нет полиса. Когда заболела ковидом, врачи тоже не хотели приходить (это было ещё тогда, когда на вызов по ковиду должны были приходить врачи). Но это было, скорее, из-за отсутствия ОМС. С ковидом вообще смешно было, потому что такое отношение ко всем гостям столицы.

Санкции приходят и от европейцев. Через неделю после начала спецоперации* иностранные клиенты отказались от услуг Ирины и попросили порекомендовать им специалистов из Украины. При этом обещали вернуться, если она уедет из России. Но с Запада приходят и слова поддержки.

— Вы не представляете сколько людей мне пишут каждый день из Европы. Сколько сейчас людей моей семье и моей собаке предложили убежище, пожить, помочь встать на ноги в другой стране, — рассказывает Ирина.

Сейчас она ищет работу за границей, хотя Россия уже успела стать для неё родной. Но политика российских властей Ирину совершенно не устраивает.

— Это какое-то средневековье, — отзывается она о признании независимости ЛНР и ДНР, — На суверенитет отдельного государства может повлиять только мировое сообщество (но и это под большим вопросом), а не какая-то другая отдельно взятая страна.

— Я знаю некоторых жителей Донбасса, которые мне говорили, как хороша Россия и вот бы Путин пришел. Мой ответ был всегда одним: если ты хочешь жить в какой-то стране, ты собираешь вещи и едешь в эту страну. И неважно — Россия, Польша или Китай. Просто покупаешь билет в один конец и едешь. И есть же программы переселения соотечественников. Можно же было применить ее и переселять людей. Вон в Сибири нехватка персонала. И те, кто хочет в Россию, уедут. Остальным, значит, не сильно и хотелось, — считает Ирина.