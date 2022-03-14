— В нашем ЖК многие уехали в первый день, точно так же как и многие коллеги. Но уже люди начали возвращаться. У всех разные причины. Я знаю тех, кто отправил жён, детей, родителей на запад (чаще в Польшу или в сторону Львова) и вернулись вступать в территориальную оборону. Многие вернулись из Киевской области обратно в Киев, чтобы жить, — говорит Денис.

Сам он уезжать из страны пока не собирается. В России он уже «наговорил на срок», в Европе могут и не принять. Ещё и выехать из Украины будет сложно: на каждом блокпосту его вид на жительство могут перепроверять часами. А столица — одно из самых защищённых мест.

Сейчас Денис продолжает работать, но уже из дома. В волонтёры решил не записываться: чтобы не мешать работе, поменьше выходить из дома и не тратить время на постоянные проверки из-за российского гражданства. Но многие его коллеги совмещают работу с волонтёрством или уходят добровольцами в территориальную оборону.

— Причин для паники у людей нет. Я вижу тот объём энергии, который есть у всех украинцев, и надеюсь на лучшее, — описывает он обстановку в Киеве, — Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые. Цены не изменились, продукты есть. Проблемы наблюдаются только с хлебом, молоком, яйцами. Живём так же, как до этого, если не считать матраса в коридоре и страха при открытии рабочего чата, — рассказывает Денис.

Вместе с ним в компании работает несколько тысяч сотрудников, и не всем повезло оказаться в относительно безопасном центре столицы.

— Два дня тому назад коллегу вывозили из Ирпени, прямо перед ней расстреляли машину. На другой фотографии из Ирпени опознали девушку, которая занималась IT стартапами, и я был от неё в одном рукопожатии. Первое попадание ракеты в дом в Киеве было в квартиру, где живёт тоже айтишник, с которым я в одном рукопожатии… к сожалению такие истории могу продолжать, — объясняет Альшанов.

— Соседи все знают, что я из России, и никакой агрессии я не видел. Охранник в нашем доме всегда разговаривает по-украински, но вчера я с ним минут 20 разговаривал, и он перешёл на русский, зная что я россиянин. Но всё это меркнет на фоне того, что до сих пор люди реально жалеют российских солдат. И очень часто жалеют, что в России у людей настолько затуманено восприятие. Тут у многих, если даже не у большинства, есть родственники и друзья в России. И все пытаются достучаться и объяснить. И очень расстраиваются, что не получается.

О своих родственниках, поддержавших спецоперацию*, Альшанов высказывается довольно резко. «Моя бывшая родственница уверяет, что русские солдаты хорошие и добрые», — написал он в фейсбуке 28 февраля. В тот же день он разорвал общение с отцом, который ни разу не позвонил и не написал сыну за это время. Но всё же большинство друзей и родственников Дениса «всё понимают и так».

— Я завёл себе правило: если человек продолжает говорить про «восемь лет» или что не всё так однозначно, я полностью разрываю общение. Если настаивает и дальше, посылаю прямым текстом.

Мы продолжим рассказывать о том, как конфликт* России и Украины сказывается на простых людях из нашего города. Мы ищем контакты зеленоградцев, оказавшихся сейчас на Украине, граждан Украины, которые сейчас живут в Зеленограде, а также людей, у которых из-за конфликта появились проблемы с работой и жизнью. Пишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru