«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля 14.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Выпускник МИЭТа Денис Альшанов — айтишник, и неплохой по его собственным словам. Много лет прожил в Зеленограде, работал в одной из топовых компаний, а три месяца назад переехал жить и работать в Киев. Он рассказал «Зеленоград.ру» как устроен быт и работа, мешает ли русский язык, и как складываются отношения с оставшимися в России родственниками.

Свою бывшую работу в Москве Денис называет «работой мечты». А уехать решил из-за политики. «Я устал от того, что люди вокруг меня привыкли жить так, как живётся. И очень часто я оказываюсь чуть ли не единственным человеком, который что-то пытается сделать. Хотя бы вот так поехать на акцию протеста», — объясняет он на своём ютуб-канале.

Для эмиграции он подбирал страну, где можно общаться на русском и получать нормальную зарплату в IT, работая не удалённо. В итоге выбирать оказалось не из чего — под все параметры подходила только Украина. Туда он и уехал вместе с женой, а 24 февраля началась спецоперация* российской армии на Украине.

— Первые дни, когда было больше ночных сирен, мы часть ночи проводили в убежище (для нас это большой подземный паркинг с выходом через подъезд). Мы перенесли туда подушки с дивана и обустроили место. В целом, быт устроен достаточно комфортно, но мы находимся в центре Киева, а это одно из самых безопасных мест и в городе, и в стране. Сейчас спать приходится на матрасе в коридоре. По правилу двух стен: самое безопасное место в квартире — за второй от фасада несущей стеной. Плотные шторы задёрнуты.

— В нашем ЖК многие уехали в первый день, точно так же как и многие коллеги. Но уже люди начали возвращаться. У всех разные причины. Я знаю тех, кто отправил жён, детей, родителей на запад (чаще в Польшу или в сторону Львова) и вернулись вступать в территориальную оборону. Многие вернулись из Киевской области обратно в Киев, чтобы жить, — говорит Денис.

Сам он уезжать из страны пока не собирается. В России он уже «наговорил на срок», в Европе могут и не принять. Ещё и выехать из Украины будет сложно: на каждом блокпосту его вид на жительство могут перепроверять часами. А столица — одно из самых защищённых мест.

Сейчас Денис продолжает работать, но уже из дома. В волонтёры решил не записываться: чтобы не мешать работе, поменьше выходить из дома и не тратить время на постоянные проверки из-за российского гражданства. Но многие его коллеги совмещают работу с волонтёрством или уходят добровольцами в территориальную оборону.

— Причин для паники у людей нет. Я вижу тот объём энергии, который есть у всех украинцев, и надеюсь на лучшее, — описывает он обстановку в Киеве, — Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые. Цены не изменились, продукты есть. Проблемы наблюдаются только с хлебом, молоком, яйцами. Живём так же, как до этого, если не считать матраса в коридоре и страха при открытии рабочего чата, — рассказывает Денис.

Вместе с ним в компании работает несколько тысяч сотрудников, и не всем повезло оказаться в относительно безопасном центре столицы.

— Два дня тому назад коллегу вывозили из Ирпени, прямо перед ней расстреляли машину. На другой фотографии из Ирпени опознали девушку, которая занималась IT стартапами, и я был от неё в одном рукопожатии. Первое попадание ракеты в дом в Киеве было в квартиру, где живёт тоже айтишник, с которым я в одном рукопожатии… к сожалению такие истории могу продолжать, — объясняет Альшанов.

— Соседи все знают, что я из России, и никакой агрессии я не видел. Охранник в нашем доме всегда разговаривает по-украински, но вчера я с ним минут 20 разговаривал, и он перешёл на русский, зная что я россиянин. Но всё это меркнет на фоне того, что до сих пор люди реально жалеют российских солдат. И очень часто жалеют, что в России у людей настолько затуманено восприятие. Тут у многих, если даже не у большинства, есть родственники и друзья в России. И все пытаются достучаться и объяснить. И очень расстраиваются, что не получается.

О своих родственниках, поддержавших спецоперацию*, Альшанов высказывается довольно резко. «Моя бывшая родственница уверяет, что русские солдаты хорошие и добрые», — написал он в фейсбуке 28 февраля. В тот же день он разорвал общение с отцом, который ни разу не позвонил и не написал сыну за это время. Но всё же большинство друзей и родственников Дениса «всё понимают и так».

— Я завёл себе правило: если человек продолжает говорить про «восемь лет» или что не всё так однозначно, я полностью разрываю общение. Если настаивает и дальше, посылаю прямым текстом.

Мы продолжим рассказывать о том, как конфликт* России и Украины сказывается на простых людях из нашего города. Мы ищем контакты зеленоградцев, оказавшихся сейчас на Украине, граждан Украины, которые сейчас живут в Зеленограде, а также людей, у которых из-за конфликта появились проблемы с работой и жизнью. Пишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

Читайте также
Как конфликт* на Украине разделил читателей «Зеленоград.ру» на два лагеря. История трех голосований

*Согласно требованию Роскомнадзора, мы не можем в своих публикациях называть проводимую на Украине специальную операцию «нападением», «вторжением» или «объявлением войны», если это не прямая цитата.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: ***** с украиной 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Обязательное ношение масок в Москве отменили Новости
Парковку от Озерной аллеи к пляжу городского пруда запретят к началу купального сезона Новости
«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля Истории
В последние дни работы «Макдоналдса» очередь выходила на улицу Истории
Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади — какие рестораны и кафе откроются там 19 марта. Подробный обзор Истории
Многофункциональная клиника «ИнтерМедикум» в 16-м микрорайоне: особый подход к пациентам, редкие специалисты, любые исследования Партнерский материал
Магазин «5 Сезон» открылся в 9-м микрорайоне — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары Новости
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Ресторан «Теремок» в «Зеленопарке» переехал из фуд-корта в отдельное помещение со своими посадочными местами Новости
Супермаркет сети «Верный» откроется в корпусе 445. Есть вакансии Новости
«Выхожу без сожаления, встретимся вконтакте и одноклассниках». Чиновники и бюджетники массово удаляют свои страницы в инстаграме и фейсбуке. Вот их прощальные посты Истории
Поликлиники восстановили плановую медпомощь. Также заработали дневные стационары Новости
Новая пекарня открылась в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Новости
Жители «Зеленоград-сити» добились сноса части забора вокруг своего ЖК. А чтобы снести его целиком, подали в суд на префектуру Истории
Зеленоградская микроэлектроника и санкции — 50 лет спустя
Глава партии «Яблоко» в Зеленограде покинул Россию. Неизвестные люди и ОМОН три дня дежурили у его квартиры Новости
Ректор МИЭТа подписал обращение в поддержку действий России на Украине Новости
Шереметьево закрывает терминал D на неопределенный срок Новости
Как объединить комнату с балконом и не нарушить закон Ответы
Как сберечь и приумножить свои накопления! Реклама
Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Massimo Dutti — ещё пять магазинов закрылись в «Зеленопарке» из-за санкций Новости
Когда начнут делать сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами? Выяснили, что мешает подрядчику Истории
Мэрия начала опрашивать предпринимателей о необходимой помощи во время экономического кризиса. Вот что предлагают бизнесу Новости
В поликлинике начали работать администраторы из МФЦ. Чтобы создать дружелюбную атмосферу Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру