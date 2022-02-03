Это не иностранцы, а граждане России — из Поволжья. Местные жители вызвали полицию и миграционную службу — те проверили у них документы.

Всего на КПО «Нева» было 526 вакансий, но работников по словам Вишняковой наняли даже несколько больше. На должности водителей и инженерно-технического персонала устроились местные жители. Но на сортировку мусора желающих не нашлось.

«Это очень тяжелая работа, — объясняет Вишнякова. — Смена сортировщика — 12 часов. В его задачу входит первичная сортировка поступающего мусора. Например, он должен извлекать из общей кучи большие тяжелые предметы, которые могут повредить оборудование».