Двести приезжих рабочих для сортировки мусора заселили в поселок рядом с Зеленоградом. Местные жители не хотят таких соседей 03.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Вечером 31 января вереница людей потянулась из четырех больших автобусов и нескольких маршруток в цокольный этаж дома 15 в микрорайоне ДЭУ — он находится в девяти километрах от Зеленограда по Ленинградскому шоссе. Оказалось, это администрация недавно открытого комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» завезла рабочих для сортировки мусора. Набрать желающих среди жителей Подмосковья для этой работы не получилось — пришлось завозить издалека. Но многие местные жители не хотят такого соседства.

Мусорный комплекс: «На сортировку мусора местных желающих не нашлось»

Приехали специалисты-сортировщики мусора, которые раньше работали на КПО «Восток» в подмосковном Егорьевске, рассказала «Зеленоград.ру» заместитель генерального директора группы «Эколайн» Елена Вишнякова.

Приезжих около двухсот человек, треть из них женщины.

Это не иностранцы, а граждане России — из Поволжья. Местные жители вызвали полицию и миграционную службу — те проверили у них документы.

Всего на КПО «Нева» было 526 вакансий, но работников по словам Вишняковой наняли даже несколько больше. На должности водителей и инженерно-технического персонала устроились местные жители. Но на сортировку мусора желающих не нашлось.

«Это очень тяжелая работа, — объясняет Вишнякова. — Смена сортировщика — 12 часов. В его задачу входит первичная сортировка поступающего мусора. Например, он должен извлекать из общей кучи большие тяжелые предметы, которые могут повредить оборудование».

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Местные: «Нам такое соседство не по душе»

Мигранты начали заселяться в дом 15 ещё около года назад, рассказал "Зеленоград.ру" представитель местных жителей. Сначала их было немного, но  со временем становилось всё больше. Местные всё чаще стали ходить к участковому за объяснением, тот говорил что все легально. 1 февраля комендант общежития сообщила, что работать вахтой 15/15 дней приехали работники КПО "Нева" из Чувашии.

"Нам конечно такое соседство совершенно не по душе, - пишут местные. - Жильцы дома не давали согласия на размещение общежития в их жилом доме. А остальные квартиры сдаются мигрантам, которые тоже любят пошуметь и подебоширить. Мы привыкли жить в тихом, мирном посёлке! Мы боимся повторения несчастных случаев, боимся за детей, женщины боятся ходить одни. Приезжие ведут себя по хамски и нагло! В первые два дня пребывания уже ходят в нетрезвом виде, агрессивно реагируют на просьбы местных жителей, просят подойти пообщаться к общаге".

Как будут решать конфликт

Елена Вишнякова из «Эколайна» сообщила, что сразу после получения информации о напряженности, КПО «Нева» организовал встречу местного старосты и нескольких представителей общественности с новыми работниками и с руководством хостела, где они размещены. В ходе встречи, в частности, обсудили с жителями, куда и к кому им нужно обращаться в случаях нештатных или конфликтных ситуаций.

Вишнякова дала контакт одного из участков встречи. Александр на условиях анонимности рассказал, что на встрече ему показали, что у приезжих работников есть охранники и кураторы, которые провожают их от автобусов до жилья, а по любым вопросам местным жителям сказали обращаться к круглосуточной охране [в хостеле]. Такие встречи «Эколайн» планирует проводить регулярно.

Однако некоторые местные утверждают, что встречи не было или их не пригласили на неё. «Ну кто бы сомневался — будьте готовы к вранью: в следующий раз напишут у себя, что вопрос с жителями решён, создана инициативная группа, все счастливы», пишут они в чате «Экология Поварово».

На чьей вы стороне в этом конфликте?
Местных жителей
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Метки:
мигранты, комплекс по переработке отходов (кпо), поселок поварово, приезжие, рабочие
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