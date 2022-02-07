«Принята общая договоренность в кратчайшие сроки найти альтернативное решение по размещению рабочих в соответствии с нормами законодательства и минимизации социальной напряженности жителей на территории городского округа Солнечногорск», — сказал замглавы администрации Константин Русов.

Представитель группы «ЭкоЛайн», которая эксплуатирует КПО «Нева», подтвердил «Зеленоград.ру», что работники размещены в микрорайоне Мехзавод №1 деревни временно и сейчас им готовят новое место жительства. Представители компании внимательно следят за сложившейся ситуацией, дежурят в месте временного пребывания сотрудников с тем, чтобы обеспечить порядок.

Было ли решение о поселении приезжих рабочих временным с самого начала или его пересмотрели после конфликта, неизвестно.

Представители КПО также пообещали местным жителям, что до отъезда рабочих в поселке будет организованно дежурство сотрудников полиции на прилегающей территории (неизвестно, в каком режиме), а также круглосуточное дежурство специалистов внутри помещения для соблюдения порядка и правил пожарной безопасности .

В компании также отметили, что к ним не поступало известий о заявлениях в полицию от жителей в отношении прибывших работников. По словам представителя пресс-службы «ЭкоЛайна», люди, прибывшие на работу, сами испытывают дискомфорт от сложившегося недопонимания с местными жителями.

В какие сроки произойдет отселение, неизвестно.

Конфликт начался в конце января, когда в жилой дом заселилось около двухсот приезжих из другого региона, которых наняли для сортировки мусора на КПО «Нева» — набрать на эту работу желающих среди местных жителей не получилось. Многие местные жители не захотели такого соседства и начали жаловаться. «Мы привыкли жить в тихом, мирном посёлке, а приезжие ведут себя по хамски и нагло», рассказал «Зеленоград.ру» представитель местных жителей.

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (86%), в этом конфликте на стороне местных жителей.