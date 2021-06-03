Я их называю по-разному, потому что у каждой машины должно быть свое имя, чтобы не путаться и чтобы люди, которые следят за мной в спорте, соцсетях и на ютьюб-канале, могли предметно поговорить. И на всех соревнованиях, в которых участвовал, меня знают как Александра Савкина на «помидорке» или «белке».

И у жены BMW E30 в кузове «седан». Эту машину мы называем Снежком, часто передвигаемся на ней по городу. Можно сказать, это наша повседневная машина. Жена тоже занимается дрифтом. А этой зимой она заняла первое место в квалификационном заезде, то есть и меня обошла.

В общем, мой автопарк состоит из BMW E30. Автомобили этой серии выпускались с 1982 по 1994 год, они были созданы специально для кольцевых гонок того времени. И во все времена на этих платформах пилоты достигали высоких результатов. В Германии как-то проходил чемпионат, в котором участвовали производители разных марок автомобилей: «Мерседес», «Ауди», «Фольксваген», «Форд», BMW и так далее. По итогам BMW была признана лучшей по управляемости и технологичности, скажем так, тех лет. Я перенял эту историю и после «Жигули» приобрёл BMW. Именно на ней я поехал на первые соревнования и выиграл их.

Кроме того, многое решает бюджет. Чем дешевле платформа, тем она более подходящая, скажем так. Можно купить дорогую машину, а затем перестроить её и навесить все те же самые узлы и агрегаты, как на другую платформу. Например, в летней машине мотор у меня стоит от «тойоты-супры», то есть стандартный двигатель. Кинул его в BMW, всё подключил, всё срастил, заставил всё это дело работать и поехал на «тумбочку». Вот — конкуренцию создает.