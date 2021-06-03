«Дрифт сейчас на хайпе, но заниматься негде». Как зеленоградский автогонщик Александр Савкин стал чемпионом 03.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец Александр Савкин выиграл первый этап всероссийского чемпионата по дрифту «RDS Запад — 2021», стартовавшего в середине мая. В преддверии следующего этапа «Зеленоград.ру» пообщался с земляком — двукратным чемпионом Москвы и Московской области по зимнему дрифту: как начинал, в чём проблема этого вида спорта, про любимые машины и победы.

«Люблю экстремальные хобби»

Александру Савкину 32 года, коренной зеленоградец. С ранних лет увлечён экстримом и всем, что связано с автомобилями, даже институт выбрал соответствующий — Московский автомобильно-дорожный (МАДИ).

С детства же мечтал стать гонщиком. Сначала гонял на велосипедах: «По всему Зелику катались, прыгали, трюки разные отрабатывали — обе ключицы себе сломал», потом на питбайках, теперь на автомобилях, а помимо прочего — на горных лыжах. «Вообще люблю экстремальные хобби».

В повседневной жизни работает по графику пять/два с восьми утра до семи вечера в сфере строительства дорог инженером. «В общем, обычный человек, не бизнесмен какой-то».

«Называл это просто „занос“»

— Первая моя машина была ВАЗ-2106, я купил эти «Жигули» на третьем курсе института. И зимой мне нравилось состояние, когда машину заносит. Я это так просто и называл — «занос». Катался, оттачивал мастерство управления автомобилем, особенно в зимнее время, чтобы увереннее чувствовать себя на дорогах общественного пользования, чтобы быть готовым к каким-то нестандартным ситуациям. Тогда ещё никто не понимал, что такое дрифт, не было отдельных соревнований, поэтому участвовал в разных гонках типа ралли-спринт, которые проводились в Москве и Московской области. Даже какие-то результаты показывал. Есть медальки, стоял на «тумбочках», но всё это было не очень серьезно.

А потом узнал о том, что существуют соревнования по дрифту, которые проводятся на ADM Raceway — трассе Мячково (автодром Москва в Раменском районе). Это был 2014 год. К тому моменту Савкин ездил уже на BMW E30.

— Поехал туда, прошёл квалификацию и выиграл заезд топ-32. А потом проиграл, потому что у меня была неподготовленная машина. На следующий год вернулся уже на подготовленной. И в первый же раз занял второе место на этапе, а ведь на зимний дрифт приезжает очень много народу — было до ста участников. Дальше регулярно участвовал в соревнованиях и стал двукратным чемпионом Москвы и Московской области по зимнему дрифту. В общем, пошёл у меня успех в этом плане. Никто меня не учил, никто не объяснял, как ездить, всё пришло само, по наитию — можно сказать, талант открылся.

«Все машины построил своими руками»

В 2016-м Александр Савкин подался, как он сам говорит, в летний дрифт — после того как поверил в себя зимой и открыл свой талант. Для лета собрал другой автомобиль, тоже на платформе BMW E30.

— Начал участвовать в соревнованиях, стало хорошо получаться. С того момента я езжу на этой платформе, и вообще её фанат. На данный момент у меня две «боевые» машины, и ещё одну «боевую» собираем. Зимний автомобиль — белый, в кузове «седан», я его называю #дрифтбелка. На борту — так называемой ливрее — нарисована большая злая белка. На ней я выступаю в соревнованиях до сих пор с 2015 года, на ней стал двукратным чемпионом, побывал во многих регионах и стоял на «тумбочках»: Нижний Новгород, Рязань, Карелия, Подмосковье — на всех ближайших мероприятиях, которые там были.

Летняя машина — красная, только в кузове «универсал» (BMW E30 Touring). Почему «универсал»? Это необычная платформа, которая в дрифте практически не используется, и на соревнованиях она выделяется из общего ряда участников именно своей неповторимой харизмой, скажем так. Я её называю #дрифтпомидорка. До нынешнего сезона у неё на ливрее была нарисована большая злая помидорка, в этом году её уже нет на борту, потому что появилась спонсорская техническая поддержка, и места не хватило. В 2019 году я на «помидорке» побеждал в серии RDS, занял третье место.

Я их называю по-разному, потому что у каждой машины должно быть свое имя, чтобы не путаться и чтобы люди, которые следят за мной в спорте, соцсетях и на ютьюб-канале, могли предметно поговорить. И на всех соревнованиях, в которых участвовал, меня знают как Александра Савкина на «помидорке» или «белке».

И у жены BMW E30 в кузове «седан». Эту машину мы называем Снежком, часто передвигаемся на ней по городу. Можно сказать, это наша повседневная машина. Жена тоже занимается дрифтом. А этой зимой она заняла первое место в квалификационном заезде, то есть и меня обошла.

В общем, мой автопарк состоит из BMW E30. Автомобили этой серии выпускались с 1982 по 1994 год, они были созданы специально для кольцевых гонок того времени. И во все времена на этих платформах пилоты достигали высоких результатов. В Германии как-то проходил чемпионат, в котором участвовали производители разных марок автомобилей: «Мерседес», «Ауди», «Фольксваген», «Форд», BMW и так далее. По итогам BMW была признана лучшей по управляемости и технологичности, скажем так, тех лет. Я перенял эту историю и после «Жигули» приобрёл BMW. Именно на ней я поехал на первые соревнования и выиграл их.

Кроме того, многое решает бюджет. Чем дешевле платформа, тем она более подходящая, скажем так. Можно купить дорогую машину, а затем перестроить её и навесить все те же самые узлы и агрегаты, как на другую платформу. Например, в летней машине мотор у меня стоит от «тойоты-супры», то есть стандартный двигатель. Кинул его в BMW, всё подключил, всё срастил, заставил всё это дело работать и поехал на «тумбочку». Вот — конкуренцию создает.

Ещё в плане веса — машина относительно маленькая и лёгкая, а вес в автоспорте играет очень важную роль. Дополнительно облегчаем машину: делаем пластиковые крылья и двери — это минус 200 килограмм. То есть общая масса большой машины весом в полторы тонны получится 1300 килограмм. А BMW E30 весит 1200 килограмм — снимаем с неё 200 килограмм за счёт узлов и прочего и таким образом снижаем массу до тонны, а тонна — это очень хороший показатель для дрифта.

Все свои BMW E30 я построил собственными руками. Я хорошо знаю эту платформу, разбираюсь в ней. Все мои доработки, всё обслуживание, все мои какие-то конструкторские решения произвожу своими силами у себя в гараже, в обычном зеленоградском гараже. В этом мне помогают мои друзья, за что хочу сказать им всем спасибо. Без них я, наверное, ничего бы не смог сделать. В том числе победить в таком престижном соревновании, как «RDS Запад» в этом году.

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«RDS Запад — 2021»

RDS расшифровывается как «российская дрифт-серия», под этим брендом проходит несколько чемпионатов, разделённых по уровню соревнований и географии проведения. На первый этап западной серии приехало 50 спортсменов, из которых отбирали топ-32. Дальше — парные заезды. Победитель двух заездов выходит в следующий этап, и так до победного. Пилотам раздали «роли»: «ведущий» и «ведомый». Первый выполняет судейское задание, второй должен добиться максимальной синхронности и минимальной дистанции с «ведущим». Результаты оценивало жюри, в которое вошли председатель комитета Российской автомобильной федерации (РАФ) по дрифту Дмитрий Добровольский, а также семикратный чемпион Drift Masters European Championship Джеймс Дин (Ирландия) и профессиональный гонщик из Гонконга (Китай), серебряный призёр «RDS GP — 2019» Чарльз Нг (Charles Ng). Оба в этом году выступают в качестве пилотов команды Aimol Racing в серии RDS GP (главный российский чемпионат по дрифту международного масштаба — гран-при).

Победой в личном зачёте зеленоградский пилот Александр Савкин обеспечил первое место и команде Exhaust Wear, которую представлял. Это при мощности двигателя всего в 280 лошадиных сил. На соревнованиях была только еще одна машина с двигателем такой мощности. У остальных значительно выше, как видно по таблице результатов первого этапа, который состоялся в Рязани. Следующие пять этапов пройдут последовательно в Белгороде, Казани, Нижнем Новгороде, Москве (4-5 сентября, Центр технических видов спорта (ЦТВС) в Печатниках) и Сочи.

«Дрифт сейчас на хайпе, но заниматься негде»

В своё время Савкин, по его собственному признанию, «начинал с заноса на парковке „Зеленопарка“». Сейчас он тренируется исключительно на специально оборудованных трассах, которые, однако, расположены достаточно далеко от Зеленограда и не бесплатные. И это проблема, считает спортсмен.

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— Тема дрифта сейчас находится на хайпе, это очень популярный спорт среди молодёжи, все активно развивают эту историю: куча пабликов, куча информации, куча соревнований по всему миру. Насмотревшись разных роликов про дрифт, молодые люди хотят этим заниматься, хотят пробовать, но, к сожалению, негде. Летом вообще практически невозможно найти площадку, зимой — проще. Чаще всего используют площадки торговых центров. И вечером, когда никого нет, ребята приезжают, катаются, оттачивают мастерство управления. Нет ничего плохого в том, чтобы научиться управлять своим автомобилем в заносе, — считает Александр. — Наоборот, при какой-то нестандартной ситуации человек не допустит тех ошибок, которые мог бы совершить, если бы не тренировался. Проблема в том, что люди выезжают на дороги общественного пользования и так же проходят повороты в заносе. Я отрицательно отношусь к подобному уличному дрифту. Я сам автолюбитель, езжу по городу — и понимаю, что так нельзя себя вести на общей дороге. На самом деле, это большая проблема: с одной стороны, ребята хотят этим заниматься, а с другой — им просто негде. В Печатниках есть парк технических видов спорта, куда каждый может приехать покататься, но это не бесплатно. И далеко не каждый поедет из Зеленограда на другой край Москвы, чтобы покататься за деньги, и не каждый может себе это позволить.

Сейчас, перед следующими этапами «RDS Запад», зеленоградский спортсмен нуждается в технической поддержке, «так как проехать сезон одному тяжело».

— Ищу, кто может вписаться в эту движуху и технически помочь. Может, минивен предоставить или прицеп, банально запчасти довезти и т. д. И вообще команда нуждается в людях, так что если есть желание поучаствовать, можете написать мне в личные сообщения вконтакте, — говорит Александр.

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Метки:
спорт, автоспорт, люди, дрифт, савкин александр
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