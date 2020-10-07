Спортсмен на гидроцикле, отрабатывающий разные трюки, появился в сентябре на городском пруду. Наибольший фурор у нечаянных зрителей вызвали три сальто подряд, исполненные аквабайкером. Видео с его тренировочным трюком попало в интернет. После публикации с сюжетом о нём «неизвестный спортсмен» связался с «Зеленоград.ру». Им оказался 33-летний зеленоградец Юрий Уфимцев. Он рассказал, как пришёл в аквабайк, почему это самый безопасный из экстремальных видов спорта и чем городской пруд лучше других водоёмов рядом с Зеленоградом.
Одно время Юрий работал в сфере обслуживания яхт. Однажды в 2017 году на базу привезли в ремонт гидроцикл, и Юрий заинтересовался темой аквабайка. Позже попробовал пару раз прокатиться на водном мотоцикле, но не получилось — оказалось настолько тяжело, что сначала совсем не понравилось.
— Сразу пойти кататься — не получится. Только чтобы встать на гидроцикл, нужно хотя бы неделю покататься, привыкнуть к нему. Это долгий, достаточно сложный путь и физически — требует хорошей спортивной подготовки, и психологически, особенно если начал уже в зрелом возрасте, — здесь вступает борьба со страхами. Иногда люди подходят, говорят: слушай, это так легко делается. Нет, говорю, это заблуждение — на самом деле вы даже встать на него не сможете. Каждый раз люди пытаются доказать обратное, выпрашивают гидроцикл, чтобы встать на него, и когда даёшь — у них ничего не получается.
Активно тренироваться Юрий начал два года назад. Учителей и знакомых, владеющих темой, не было. Подписывался в инстаграме на райдеров-аквабайкеров, смотрел, что они делают. А как исполнить тот или иной трюк — додумывал сам, «учился методом проб и ошибок».
— Литературы по теме особо нет, что понятно: аквабайк — узконаправленная дисциплина, в России этот вид спорта слабо развит. Пытался делать по видео, нашёл в интернете группы по интересам, стал общаться — люди начали подсказывать. Подсказать — это максимум, чем могут помочь. Дальше зависит только от тебя самого — насколько ты способен воспринимать эту информацию, насколько готов побороть свои страхи и нажать на газ, чтобы, например, прыгнуть. Прыжки достаточно специфичное занятие: прыгать можно очень высоко и очень далеко — и результат зависит от того, насколько смелости хватит.
В аквабайке Юрий начинал с гонок и слалома. Потом понял, что «не его» тема, и перешёл на другой уровень.
— То, что я делаю, что люди видели на городском пруду, называется «верхний фристайл». Это мой первый сезон во фристайле, то есть именно в этом году я начал прыгать. И в этом году у меня появился тренер — президент Федерации водно-моторного спорта России. Конечно, лучше заниматься с тренером, потому что тренер-профессионал (как в моём случае) подсказывает очень правильные вещи. Хороший тренер никогда не заставит тебя сразу прыгать. Он скажет: ты ещё не готов. Сейчас мы работаем над техникой. Поворачивать, поднимать и опускать нос, вести гидроцикл одной рукой, а самое главное — правильная работа ногами. За руль мы практически не держимся. Основная работа — это ногами и спиной, — рассказывает Юрий.
Также тренер настоял, чтобы Юрий обязательно участвовал в Кубке России по аквабайку и новым дисциплинам, который проходил в середине сентября в Конаково. Здесь, по сути, состоялся дебют зеленоградца в верхнем фристайле на гидроциклах. Старший сын Юрия, 11-летний Матвей, взял на этом Кубке третье место в детском фристайле, а в чемпионате, который прошёл месяцем раньше, в августе, — второе. Обычно сначала Кубок, потом чемпионат, но в этом году из-за коронавируса всё сместилось.
— Мечта, наверное, любого райдера — водоём возле дома и возможность больше проводить там времени. Я работаю в здании, расположенном напротив городского пруда, — он буквально в ста метрах от меня. Каждый день на него смотрю — и он не даёт покоя. Я наблюдал всю историю его реконструкции: как его чистили, как привели в порядок. Давно на него покушался [мысленно], и только в этом году пришёл попробовать. Дождался, пока купальный сезон закончится, чтобы никого не раздражать, не мешать отдыхающим. Мы, спортсмены, с точки зрения безопасности отдаём себе отчёт в том, что купание и аквабайк — несовместимы. Поэтому специально ждал, когда похолодает. Катаюсь, пока лёд не встанет.
Сезон для тренировок короткий, и спортсмен использует каждую возможность, «пока вода мягкая», причём в любую погоду. Для катания в холодной воде есть специальные тёплые гидрокостюмы. А потом между тренировками наступает долгий перерыв, прежде чем лёд сойдёт.
— Чем городской пруд хорош для аквабайка — тем, что он находится в низине, окружён деревьями, вблизи нет жилых домов, ресторанов, и в принципе можно спокойно потренироваться, не мешая при этом людям, которые отдыхают. Из собственного опыта знаю, как может раздражать, когда не видишь происходящее, а только слышишь. Не хочу, чтобы мои тренировки кому-то отравляли жизнь. Кроме того — вода чистая. Это важно, потому что когда я в неё падаю — хочешь не хочешь, я её пью, когда она через нос залетает при моих падениях. Как бы дыхание ни задерживал, всё равно глотаешь.
Второе место после зеленоградского водоёма Юрий отдал бы Истре. Там он начинал, там иногда тренируется и сейчас, потому что она ближе всего к Зеленограду. Сейчас спортсмен знает здесь и дно, и удобные места для тренировок, и вода тоже достаточно чистая. Тренировался в разных карьерах, ездил в Казань на Волгу, возил гидроцикл в Грецию на море, но солёная вода агрессивна — очень пагубно влияет на такую технику. С клубом, в котором состоит, много тренировался в водоёмах рядом с МКАДом.
— Но всё, что около Москвы и в Москве, — это очень грязная вода, и неприятно её пить, — рассказывает Юрий. — В эти водоёмы со МКАДа стекает омывающая жидкость, с автомобилей течёт разная грязь, которая тоже попадает в воду, а автомобильное движение там интенсивное, — естественно хотелось бы воду почище, чтобы кататься в ней. В Химках, по сути, тот же самый канал. Ещё и к воде спуститься с гидроциклом особо негде. Яхт-клуб к нам не расположен: там тихий ход, тишина, а мы шумим, у нас достаточно шумная техника, потому что она работает на пределе своих возможностей — это не многим нравится, не все яхт-клубы готовы нас принимать. Плюс отдыхающие в летний период — приходится искать укромные места, а это довольно проблематично — подойти к воде и спуститься.
Тренировка длится максимум 30-40 минут, рассказывает Юрий, потому что чисто физически тяжело заниматься дольше. Активные тренировки и того меньше — сил хватает минут на 15-20.
— А подряд три бэкфлипа [сальто назад] спонтанно получились. Я очень долго шёл к тому, чтобы одно сальто сделать, в том числе из-за борьбы со страхами, боязни упасть, удариться. Цель тренировки — «приземлиться» на воду так, чтобы не упасть. В какой-то момент одно сальто вдруг резко, быстро получилось, и я решил сделать два подряд. Сделал два подряд и понял — где два, там и три. Плюс желание, ненасытность и стремление — они помогают добиваться максимальных результатов за короткое время. И три сальто подряд — не предел. Надеюсь, что до конца года сделаю больше пяти. А так мировой рекорд, если не ошибаюсь, около пятидесяти бэкфлипов подряд. Этот трюк — несколько сальто подряд — делается практически интуитивно, потому что нет чёткой картинки перед глазами. Это выглядит так: вода — воздух — снова вода — снова воздух — снова вода…
— В детстве на протяжении десяти лет занимался спортом, не имеющим к водному никакого отношения: бокс, кикбоксинг, греко-римская борьба. Потом был большой перерыв — почти 15 лет, во время которого ничем, кроме физкультуры и походов в зал, активно не занимался. Когда-то был просто байкером на дорогах. Но ушёл с дорожной темы из-за повышенной опасности травм. Аквабайк в этом смысле самый безопасный вид спорта из всех экстремальных, которые существуют. Взять хотя бы мотокросс: неудачное падение на землю — и в лучшем случае ты просто весь поломался, в худшем — можешь закончить жизнь на этой тренировке. В аквабайке же есть главное правило — никогда не отпускать лодку, поэтому сильнее забиваем ноги и держим руль. Тогда как бы ты ни упал, ничего с тобой не будет: упал, отцепился, лодку заглушил, перевернулся, пошёл дальше.
Травмы бывают, можно сильно и больно удариться о воду, получить ушибы, растяжения — но для защиты есть шлем, есть экипировка. Можно воды наглотаться так, что всякое желание продолжать отпадёт. Но если соблюдать основные правила техники безопасности, аквавбайк достаточно безопасный спорт. «В принципе любой вид спорта имеет последствия. Вопрос — насколько они масштабные», — говорит Юрий.
— Да, для того чтобы сделать один трюк, нужно не одну тысячу раз упасть. Но постоянные падения — это путь к успеху. Упал — встал, — продолжает он. — И все свои травмы я заработал в начале — от непонимания того, что делаю. Самое страшное, что может произойти, — когда в полёте отпускаешь лодку, и она падает на тебя. Тогда действительно можно достаточно сильно получить по спине или по голове.
Зрелищности выступлению во фристайле добавляет ещё умение красиво связывать разные трюки в непрерывную цепочку. Среди элементов есть прыжки из стороны в сторону с вращением в горизонтальной плоскости на 180, 360, 540 и 720 градусов и обратно несколько раз подряд. Правда, 720 — это уже высший пилотаж и в России, кажется, никто не делает — только мировые райдеры, как и двойное сальто (то есть двойной переворот в воздухе), которое, насколько известно, делают лишь два человека в мире. Эти «горизонтальные» прыжки-вращения можно связать с бэкфлипами, например. Можно связывать с элементами нижнего фристайла: свечкой, слайдом (скольжение по воде «как по маслу» без выпрыгиваний) и так далее.
— Чем выше амплитуда, чем больше связанных элементов получается, тем это красивее и эффектнее смотрится. А связывать их достаточно сложно и просто физически не всегда получается. Устаёшь — и всё. Пять минут в разные стороны попрыгал, следом сделал бэкфлип — уже устал. Сейчас я работаю над некоторыми новыми для себя элементами. Очень хочу сделать «бочку». «Бочка» — это арабское сальто [боковое сальто], которое считается одним из самых сложных элементов в верхнем фристайле. Достаточно травматичный в том смысле, что при боковом «приземлении» на воду можно очень сильно о неё удариться после высокого вылета из воды. Это больно. Трюк требует усилий, определённого уровня подготовки и понимания того, что нужно сделать.
— В следующем году хотелось бы попасть на пьедестал. А если не в первую тройку, то хотя бы в первую пятёрку попасть. Это мои планы на будущий сезон — результат зависит от моих тренировок и целеустремленности. Также в следующем году хотел бы организовать, например, показательные выступления лучших российских райдеров на городском пруду. Планирую поговорить об этом с префектурой и федерацией водно-моторного спорта. На фестивале Baikal Jet Fest в Иркутске выступали мировые и лучшие российские райдеры — дух захватывает от того, что они делают. А во время своих тренировок на городском пруду я заметил, как людям нравится аквабайк, как им нравится смотреть на трюки. Детям очень нравится, когда рассказываю им о своём виде спорта. Было бы здорово провести в городе спортивное мероприятие с аквабайком, которым мы пропагандировали бы активный и здоровый образ жизни, вместо алкоголя и всякого прочего.
В инстаграме Юрий Уфимцев публикует фото и видео своих достижений в аквабайке, есть первые бэкфлипы, ролики с другими увлечениями — например, вейксёрфингом (сёрфинг на волне, идущей от катера). «Это не для спорта, а скорее, по „фану“. У знакомых есть катер — вот решил попробовать».