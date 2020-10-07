«Привезли на ремонт — заинтересовался»

Одно время Юрий работал в сфере обслуживания яхт. Однажды в 2017 году на базу привезли в ремонт гидроцикл, и Юрий заинтересовался темой аквабайка. Позже попробовал пару раз прокатиться на водном мотоцикле, но не получилось — оказалось настолько тяжело, что сначала совсем не понравилось.

— Сразу пойти кататься — не получится. Только чтобы встать на гидроцикл, нужно хотя бы неделю покататься, привыкнуть к нему. Это долгий, достаточно сложный путь и физически — требует хорошей спортивной подготовки, и психологически, особенно если начал уже в зрелом возрасте, — здесь вступает борьба со страхами. Иногда люди подходят, говорят: слушай, это так легко делается. Нет, говорю, это заблуждение — на самом деле вы даже встать на него не сможете. Каждый раз люди пытаются доказать обратное, выпрашивают гидроцикл, чтобы встать на него, и когда даёшь — у них ничего не получается.

Активно тренироваться Юрий начал два года назад. Учителей и знакомых, владеющих темой, не было. Подписывался в инстаграме на райдеров-аквабайкеров, смотрел, что они делают. А как исполнить тот или иной трюк — додумывал сам, «учился методом проб и ошибок».

— Литературы по теме особо нет, что понятно: аквабайк — узконаправленная дисциплина, в России этот вид спорта слабо развит. Пытался делать по видео, нашёл в интернете группы по интересам, стал общаться — люди начали подсказывать. Подсказать — это максимум, чем могут помочь. Дальше зависит только от тебя самого — насколько ты способен воспринимать эту информацию, насколько готов побороть свои страхи и нажать на газ, чтобы, например, прыгнуть. Прыжки достаточно специфичное занятие: прыгать можно очень высоко и очень далеко — и результат зависит от того, насколько смелости хватит.