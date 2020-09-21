Неизвестный спортсмен на городском пруду крутит тройное сальто на гидроцикле 21.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Трюки на гидроцикле привлекли внимание прохожих на городском пруду. Тренировка спортсмена превратилась в импровизированное шоу, собрав около полутора десятков зрителей.

Спортсмен отрабатывал на гидроцикле перевороты назад и другие элементы. «После трёх сальто трюкач на водном мотоцикле сорвал аплодисменты», — рассказал Александр Шоходько в фейсбуке. Видеозаписями он любезно поделился с «Зеленоград.ру».

Трюк снял на видео ещё один зеленоградец Александр Скоробутов, также оказавшийся случайным зрителем.

Кто и откуда этот спортсмен на гидроцикле, выяснить пока не удалось. Пишите нам, если знаете.

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Метки:
спорт, большой городской пруд, экстрим
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