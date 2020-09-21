Фото: Александр Скоробутов
Трюки на гидроцикле привлекли внимание прохожих на городском пруду. Тренировка спортсмена превратилась в импровизированное шоу, собрав около полутора десятков зрителей.
Спортсмен отрабатывал на гидроцикле перевороты назад и другие элементы. «После трёх сальто трюкач на водном мотоцикле сорвал аплодисменты», — рассказал Александр Шоходько в фейсбуке. Видеозаписями он любезно поделился с «Зеленоград.ру».
Трюк снял на видео ещё один зеленоградец Александр Скоробутов, также оказавшийся случайным зрителем.
Кто и откуда этот спортсмен на гидроцикле, выяснить пока не удалось. Пишите нам, если знаете.
Фото: Александр Скоробутов
Фото: Александр Скоробутов
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