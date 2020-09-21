Спортсмен отрабатывал на гидроцикле перевороты назад и другие элементы. «После трёх сальто трюкач на водном мотоцикле сорвал аплодисменты», — рассказал Александр Шоходько в фейсбуке. Видеозаписями он любезно поделился с «Зеленоград.ру».



Трюк снял на видео ещё один зеленоградец Александр Скоробутов, также оказавшийся случайным зрителем.