Главная зеленоградская река — Сходня — берёт своё начало в болотах за посёлком Алабушево, а затем течёт по территории, где теперь находится площадка особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас у зеленоградцев нет доступа к этой части реки — внутри зоны действует пропускной режим. По обе стороны строятся предприятия и административные здания, но сама долина пока остаётся практически нетронутой, не получая при этом и статуса охраняемой природной территории. Тем временем появились планы по застройке части этого природного участка.
Сложный выбор между развитием, новыми рабочими местами и сохранением нетронутой природы в «Технополисе» предпочитают делать аккуратно: большую часть долины хотят благоустроить, сделать дорожки и зоны отдыха, а на застраиваемом участке убрать реку в трубу, как это делали в советское время при строительстве Зеленограда.
Под застройку планируют отдать участок площадью 23 га севернее проезда 4803. Этот вопрос сейчас «прорабатывается» — сократить природный комплекс не так-то просто, рассказал в недавнем интервью «Зеленоград.ру» руководитель проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров.
На макете перспективного развития площадки Алабушево планы уже воплощены, сегодня их демонстрируют потенциальным инвесторам ОЭЗ.
Рассказываем, что представляет собой долина Сходни в Алабушево и чем она ценна, как оказалась внутри ОЭЗ и как менялись её планы на «природу».
Еще в 2005 году планируемая к образованию особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Долина реки Сходня в Алабушево» появилась в законе города Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», срок реализации которого — до 2025 года включительно. Все запланированные тогда зеленоградские ООПТ до сих пор можно увидеть на официальных градостроительных картах Москвы (при этом «Долина реки Сходня в Алабушево» почему-то отображается не как планируемая ООПТ, а как природная территория общего пользования). Первые три ООПТ в Зеленограде были, наконец, созданы летом 2020 года.
Когда в 2007 году проектировали площадку ОЭЗ Алабушево, природный комплекс (парк) оценили в 38,8 га, при этом 13.6 га (заросшие деревьями берега реки) получили природоохранный статус, а 25,2 га (прилегающие луга) — природно-рекреационный. Все эти территории были выделены ОЭЗ с запретом на застройку. Планировалось благоустройство природного комплекса и создание парка на берегу реки, реконструкция единственного моста через реку Сходня внутри площадки Алабушево (по нему сейчас и проходит проезд 4803), укрепление берегов реки и формирование чаши водоёма.
Выше моста на реке когда-то был небольшой пруд с плотиной, а когда его спустили, на месте пруда вырос большой Алабушевский черноольшанник с примесью серой ольхи, ив и других деревьев, самый крупный в городе. По данным исследования ценных природных объектов Зеленограда, проведённого к тому времени, стволы деревьев чёрной ольхи здесь достигают 37 см в диаметре, серой ольхи — 33 см. Там же, на левом берегу Сходни, где раньше стояли дома Колхозной улицы (снесённые для строительства особой зоны) растёт около 30 старых раскидистых дубов до 108 см в диаметре. Из птиц отмечены соловей, дрозд-рябинник, зяблик, пеночка-весничка, большая синица, белая трясогузка.
Именно эту часть природы в ОЭЗ собираются ликвидировать, а реку заключить в трубу.
Ниже моста река Сходня пересекает всю площадку Алабушево ОЭЗ, пробираясь среди прибрежных деревьев и кустов. На левом её берегу растёт несколько крупных дубов и вязы. Среди трав описаны декоративные лесные и болотные — ветреница лютиковая, сочевичник весенний, медуница неясная, лютик кашубский, чистяк весенний, звездчатка жёстколистная, калужница болотная. На суходольных лугах много цветущих луговых трав, в том числе редких и охраняемых — горец змеиный, земляника зеленая, купальница европейская, пальчатокоренник балтийский. Здесь встречаются соловей, дрозд-рябинник, зяблик, пеночка-весничка, большая синица, белая трясогузка. Есть редкие виды — пустельга, коростель, луговой конек, находящиеся под угрозой исчезновения на территории Москвы чибис и живородящая ящерица. В приречных зарослях и в полуоткрытых биотопах гнездятся соловей, варакушка, чечевица.
В 2012 году в Зеленограда (управе Силино) проходили публичные слушания проекта создания ООПТ — памятника природы «Долина реки Сходни в Алабушево» на основании экологического обследования, проведённого Институтом Генплана Москвы. В границы планируемой ООПТ вошло 27,1 га.
«Придание данной территории статуса особой охраны — единственная возможность сохранения рассматриваемого долины реки Сходни в малонарушенном состоянии», делали вывод эксперты-экологи. Долина реки выполняет важнейшую экологическую функцию, соединяя Крюковский лесопарк Зеленограда с природой Подмосковья и поддерживая обмен биотическими компонентами и непрерывность местообитаний. Рекреационную нагрузку на территорию памятника природы предлагалось серьезно ограничить только прогулками персонала ОЭЗ. Статус «памятника природы» повлёк бы также запрет на прокладку здесь прогулочных дорог с твердым покрытием, размещение спортплощадок, проведение массовых акций и т. д., как значилось в материалах слушаний.
В ОЭЗ «Зеленоград» тогда комментировали, что если уменьшить границы памятника природы, то на освободившихся участках можно будет устроить благоустроенную рекреационную зону: пешеходные дорожки и переходы, велодорожки, экопарковки, спортивные сооружения, а часть территории использовать и непосредственно для строительства объектов резидентов или инфраструктуры ОЭЗ.
К 2015 году были разработаны материалы об образовании ООПТ, а в 2018 году департамент природопользования заказывал актуализацию комплексного экологического обследования (потратив на это 870 тысяч рублей). В техзадании для обследования площадь памятника природы «Долина реки Сходни в Алабушево» была указана в 35,63 га.
В нынешнем году Институт Генплана подготовил обновлённый проект планировки площадки Алабушево, по которому прошли публичные слушания (для них проект предоставлялся подробнее). Согласно плану межевания, все участки природной зоны получили статус «для общественно-производственных объектов», частично с особыми условиями использования территории — там, где она попадает в охранную зону ЛЭП, водоохранную зону, прибрежную полосу и береговую полосу реки Сходни.
Одновременно были представлены и материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие образование памятника природы «Долина реки Сходни в Алабушево» и его границы.
Масштабный природный комплекс на площадке Алабушево (40% от всей территории площадки) «в будущем может стать комфортной рекреационной зоной для сотрудников, а после снятия режима ОЭЗ — для всех горожан», — утверждали авторы обследования.
Противоречие между материалами публичных слушаний и макетом перспективного развития ОЭЗ в пресс-службе «Технополиса» объяснили тем, что разработанный мастер-план развития территории площадки «Алабушево» до 2027 года, по сути — лишь один из возможных вариантов развития площадки, который еще будет корректироваться. Планы могут остаться лишь планами.
О том, что думают по этому поводу в «Мосприроде», мы узнаем после ответа ведомства на наш запрос.