Возможность для развития

Сложный выбор между развитием, новыми рабочими местами и сохранением нетронутой природы в «Технополисе» предпочитают делать аккуратно: большую часть долины хотят благоустроить, сделать дорожки и зоны отдыха, а на застраиваемом участке убрать реку в трубу, как это делали в советское время при строительстве Зеленограда.

Под застройку планируют отдать участок площадью 23 га севернее проезда 4803. Этот вопрос сейчас «прорабатывается» — сократить природный комплекс не так-то просто, рассказал в недавнем интервью «Зеленоград.ру» руководитель проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров.

На макете перспективного развития площадки Алабушево планы уже воплощены, сегодня их демонстрируют потенциальным инвесторам ОЭЗ.