Девятилетняя Алёна и десятилетняя Маша получили серьезные травмы в аварии, которая случилась в конце прошлого года. У Алёны диагностировали несколько переломов и лёгочное кровотечение, Машу из-за тяжелой черепно-мозговой травмы погрузили в искусственную кому. Пострадал и их 62-летний отец Александр. Он был за рулем кроссовера Мерседес GL, когда оказался на встречной полосе и влобовую столкнулся с фурой.
По одной версии, мужчина хотел объехать пробку, по другой — он потерял за рулем сознание и утратил управление, по третьей — «Мерседес» вытолкнул на встречку другой автомобиль, врезавшийся в него сзади. Следствие не окончено и к какому выводу придёт, пока не известно.
«Зеленоград.ру» связался с мамой пострадавших девочек — Ольгой, чтобы узнать об их состоянии, о том, как продвигается следствие, что же всё-таки произошло и вообще об их многодетной семье. В первую очередь Ольга поблагодарила всех, кто поддерживал и поддерживает их семью материально, морально и духовно.
— Девочки дома, потихоньку поправляются, хотя до полного выздоровления ещё далеко. Люди нам активно помогали и помогают, особенно всеобщей молитвой. Она сильно чувствуется, особенно заметно по Марии, которая вопреки всем прогнозам поправляется быстрее нормы.
Маша была под седацией три дня. Далее — медленный выход. После полного выхода, с речью и зрением, её перевели в отделение нейрохирургии. У Маши тяжелая черепно-мозговая травма — там восстановление с непонятным сроком от нескольких месяцев до двух лет. Пока Маша ломает статистику и опережает стандартные сроки.
У Алёны в итоге десять переломов: пять рёбер, три компрессионных перелома позвоночника и два остистых отростка позвоночника. Сейчас она перемещается в грудопоясничном корсете и шейном ортезе. На домашнем обучении — до конца марта. Запрещены любые физические нагрузки на полгода. Но переломы были не на первом месте, о некоторых узнали только к выписке. Сначала знали только про один шейный позвонок и пять рёбер. Основное — лёгочное кровотечение, с чем и боролись большую часть времени. Это сломанные рёбра проткнули лёгкие, и одно пока работает не в полную силу: на КТ ещё большая гематома на лёгком.
С обследованиями Александра пока затяжки: нет времени и возможности, а в больнице оказывали только первую помощь.
Хочу рассказать про людей, которые очень помогли.
Андрей с женой проезжал в момент ДТП мимо, но не проехал, а прибежал на помощь моему мужу и детям. Они вместе с Александром отстегивали и доставали детей. Алёна и Александра [младшая дочь] до моего приезда оставались у Андрея в машине. Позже мы несколько раз созванивались, и его семья, к слову сказать многодетная, радовалась вместе с нами, когда девочкам становилось лучше.
Алексей, врач зеленоградской «скорой помощи», реаниматолог. Он со своей бригадой проводил реанимационные мероприятия с Марией, в том числе установил трубу для искусственной вентиляции лёгких [интубировал] и всячески стабилизировал Машу, чтобы она могла спокойно доехать до больницы. От его действий зависела Машина жизнь. Он тоже с нами созванивается, он всегда звонит первым и, извиняясь, спрашивает про здоровье малышек. Это Человек с большой буквы, профессионал, во многом благодаря ему Мария не только осталась жива, но и поправляется быстро.
Можно сказать, что я просто верю мужу, который не помнит последние несколько сотен (!) метров. Но когда происходит что-то серьёзное, тем более с детьми, ни один человек не захочет брать на себя ложь.
[Ранее Ольга рассказывала «Зеленоград.ру», что Александр, с его слов, потерял сознание за рулём. Перед этим он упоминал необъяснимые головные боли — собирались обследоваться, но руки не доходили. У него огромный водительский стаж — «всю жизнь», причём безаварийной езды.]
Согласна, нас там не было, но потока не было, даже когда я приехала, а некоторые факты говорят о том, что это был не обгон. Во-первых, не было тормозного пути, а любой человек в сознании, тем более водитель с большим стажем, среагирует на встречный объект, то есть начнёт торможение.
Далее: его догнала машина, движущаяся за ним. Если бы был какой-то затор, то все машины должны были видеть это и притормаживать.
Про то, что намеренно выехал [на встречную полосу], — естественно, так выглядело со стороны. Но выезжать на движущийся грузовик? Он ехал с четырьмя пристёгнутыми [ремнями безопасности] детьми! В машине были также 5-летний Михаил и 6-летняя Александра. Благодаря маленькому весу и, конечно, креслам они получили только ссадины.
И ещё важный момент: Александр сразу позвонил мне, за что я очень благодарна своему мужу. Не побоялся, а ведь я в положении, но детям и мне в этот момент важно было быть вместе. Они все, включая мужа, в этот момент смогли найти во мне опору и быть уверенными, что всё будет хорошо.
А Маша, которая находилась без сознания, слышала меня. Когда я приехала, она начала реагировать на меня. А потом в реанимации — хорошо, что сейчас туда пускают. Она, находясь в медикаментозной коме, слышала всё, что я ей говорила и напевала, а выходя из комы, она всё вспоминала и затем, после выхода, повторяла мне.
Александр ехал в Середниково. Там у старшего сына Никиты, десятиклассника, проходил квест, а я была одним из родителей-организаторов. Муж должен был дождаться Никиту с его мероприятия и отвезти домой. А я с четырьмя младшими [которые были в машине] — выехать в Москву на ёлку, билеты на которую нам подарили друзья.
Старшая дочь Настя, одиннадцатиклассница, в это время была на подготовительных курсах в Москве. Ей я вообще боялась звонить, чтобы не испугать.
Что касается расследования, пока никаких телодвижений в этом направлении нет. Ничего не слышно, никто не звонит — пока тишина, нас не беспокоят. Так что не могу сказать, на какой стадии находится следствие.
Настя, Никита, Маша и Алёна учатся в одной зеленоградской школе. Двое младших, Михаил и Александра, пока на домашнем обучении, а также посещают школу искусств имени Дягилева.
Старшие учились, а средние учатся в другой музыкальной школе. Все — по классу фортепьяно. Только Алёна на скрипке — три года нас уговаривала, при этом тоже занималась фортепьяно. В конце концов я ей предложила попробовать поступить, и она смогла, да ещё и к одному из лучших педагогов. Алёна как-то сразу освоила инструмент — и не было долгого обучения. Да, я опасалась периода «скрипения», но проскочили без него. Она знала все ноты и читала их с листа.
Столько деток, думаю, не планирует заранее никто. Но в течение жизни происходят какие-то моменты, которые так или иначе влияют на твою жизнь, помогают сделать правильные выводы. Однажды я спросила батюшку, когда у меня было трое детей, как же мне делить своё время и любовь, чтоб на всех хватило. А он рассказал про удивительную способность большой семьи, что при рождении каждого последующего ребёнка любовь не делится, а преумножается. Таким законом и живем, чему очень рады.
А прибавление [седьмой ребёнок], даст Бог, будет в конце апреля.