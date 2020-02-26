«Некоторые факты говорят о том, что это был не обгон»

Можно сказать, что я просто верю мужу, который не помнит последние несколько сотен (!) метров. Но когда происходит что-то серьёзное, тем более с детьми, ни один человек не захочет брать на себя ложь.

[Ранее Ольга рассказывала «Зеленоград.ру», что Александр, с его слов, потерял сознание за рулём. Перед этим он упоминал необъяснимые головные боли — собирались обследоваться, но руки не доходили. У него огромный водительский стаж — «всю жизнь», причём безаварийной езды.]

Согласна, нас там не было, но потока не было, даже когда я приехала, а некоторые факты говорят о том, что это был не обгон. Во-первых, не было тормозного пути, а любой человек в сознании, тем более водитель с большим стажем, среагирует на встречный объект, то есть начнёт торможение.

Далее: его догнала машина, движущаяся за ним. Если бы был какой-то затор, то все машины должны были видеть это и притормаживать.

Про то, что намеренно выехал [на встречную полосу], — естественно, так выглядело со стороны. Но выезжать на движущийся грузовик? Он ехал с четырьмя пристёгнутыми [ремнями безопасности] детьми! В машине были также 5-летний Михаил и 6-летняя Александра. Благодаря маленькому весу и, конечно, креслам они получили только ссадины.

И ещё важный момент: Александр сразу позвонил мне, за что я очень благодарна своему мужу. Не побоялся, а ведь я в положении, но детям и мне в этот момент важно было быть вместе. Они все, включая мужа, в этот момент смогли найти во мне опору и быть уверенными, что всё будет хорошо.

А Маша, которая находилась без сознания, слышала меня. Когда я приехала, она начала реагировать на меня. А потом в реанимации — хорошо, что сейчас туда пускают. Она, находясь в медикаментозной коме, слышала всё, что я ей говорила и напевала, а выходя из комы, она всё вспоминала и затем, после выхода, повторяла мне.

Александр ехал в Середниково. Там у старшего сына Никиты, десятиклассника, проходил квест, а я была одним из родителей-организаторов. Муж должен был дождаться Никиту с его мероприятия и отвезти домой. А я с четырьмя младшими [которые были в машине] — выехать в Москву на ёлку, билеты на которую нам подарили друзья.

Старшая дочь Настя, одиннадцатиклассница, в это время была на подготовительных курсах в Москве. Ей я вообще боялась звонить, чтобы не испугать.

Что касается расследования, пока никаких телодвижений в этом направлении нет. Ничего не слышно, никто не звонит — пока тишина, нас не беспокоят. Так что не могу сказать, на какой стадии находится следствие.